Nữ chiến sĩ vác kèn 19kg từng gây sốt, cùng chồng góp mặt ở sự kiện A80

Thiếu úy Dương Thị Thơm - nữ chiến sĩ Quân nhạc từng gây chú ý trong lễ diễu binh 30/4 khi mang chiếc kèn Helicon nặng 19kg - tiếp tục tham gia đội hình diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9.

Thời gian qua, trong khi chị Thơm cùng các đồng đội miệt mài tập luyện diễu binh, diễu hành ở Trung tâm Quân sự Miếu Môn thì chồng chị cũng đảm nhận nhiệm vụ trực đảm bảo an toàn chất độc, phóng xạ, hạt nhân tại trận pháo ở sân Mỹ Đình.

Với chị Thơm, việc vợ chồng chị cùng được tham gia sự kiện A80, cống hiến cho Tổ quốc chính là niềm hạnh phúc vô bờ bến, không thể diễn tả hết bằng lời.

Bức ảnh hiếm hoi chị Thơm và chồng chụp cùng nhau trong thời gian tập luyện chào mừng Quốc khánh 2/9 năm nay (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tuy không đứng chung một hàng ngũ, nhưng chúng tôi vẫn "chung một khúc quân hành". Được song hành, cống hiến cho Tổ quốc, đó là niềm tự hào, hạnh phúc lớn nhất", chị nói.

Chị Thơm cho biết, so với đợt diễu binh, diễu hành 30/4, đội hình lần này có sự khác biệt, đồng nghĩa với việc việc tập luyện hầu như phải bắt đầu lại từ đầu. Trong điều kiện thời tiết thay đổi liên tục, thêm phần lớn chiến sĩ là người mới, khối Quân nhạc phải gấp đôi nỗ lực, duy trì cường độ, sự tập trung để có thể bước đi đều tăm tắp, chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại.

"Để có thể toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ, vợ chồng tôi gửi con gái 5 tuổi nhờ ông bà nội chăm sóc. Con còn nhỏ nên cũng hay nhớ mẹ, nhưng nhờ có ông bà nội, ngoại động viên, bé ngoan, tự lập hơn nhiều.

Khép lại mỗi ngày tập luyện, tôi lại lặng lẽ mở camera dõi theo con gái nhỏ. Bé chuẩn bị vào lớp một, may mắn, con khá tự lập, ngoan ngoãn nghe lời dặn dò, kiên nhẫn đếm từng ngày mong bố mẹ trở về. Sắp tới có thời gian tôi sẽ tranh thủ về thăm con", chị Thơm chia sẻ.

Gia đình nhỏ của chị Thơm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Thơm cũng cho biết tính đến nay, vợ chồng chị đã có hơn 7 tháng làm nhiệm vụ. Ai cũng bận rộn, không có quá nhiều thời gian để gặp nhau. Những phút giây vợ chồng tranh thủ gặp nhau trong lúc hợp luyện chỉ kéo dài 5-10 phút, nhưng lại quý giá vô cùng.

"Chúng tôi háo hức như đôi trẻ mới yêu. Chính những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy giúp tôi thấm thía hơn sự hy sinh của cha ông ngày xưa, để chúng tôi có hòa bình, độc lập như ngày hôm nay", nữ chiến sĩ xúc động chia sẻ.

Chị nói, chính sự đồng cảm trong nghề nghiệp giúp vợ chồng chị luôn thấu hiểu, ủng hộ nhau để cả hai cùng yên tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ. Thiếu úy Dương Thị Thơm chia sẻ thêm, điều mong mỏi lớn nhất sau khi hoàn thành nhiệm vụ là được đoàn tụ bên gia đình nhỏ.

Nếu trời nắng, vợ chồng chị sẽ đưa con đi bơi. Nếu mưa, cả nhà sẽ cùng nhau nấu ăn, ngắm mưa rơi, bù đắp cho con những ngày thiếu vắng tình cảm ba mẹ. "Hạnh phúc giản dị lắm, chỉ cần biết ơn, biết đúng, biết đủ", chị cười.

Thiếu úy Dương Thị Thơm với chiếc kèn Helicon nặng 19kg (Ảnh: Hoàng Bình).

Ít ai biết, trước khi khoác màu áo lính, chị Dương Thị Thơm từng là vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, thành viên đội tuyển quốc gia. Chị sở hữu gần 200 huy chương các loại, trong đó có 80 huy chương vàng tại SEA Games, Giải vô địch Đông Nam Á và Giải vô địch quốc gia.

Chị cũng từng vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chuyển hướng sang quân ngũ, nữ chiến sĩ chia sẻ, chị yêu màu áo lính và mong muốn đem sức lực, kinh nghiệm rèn luyện để cống hiến cho ngành.