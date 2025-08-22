Người mẹ đột tử, bé trai 2 tuổi sống cùng thi thể người đã khuất nhiều ngày

Ngày 17/8, người dân sống tại khu phố yên tĩnh thuộc huyện Thương Nam, thành phố Ôn Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) ngửi thấy mùi lạ phát ra từ căn nhà nhỏ. Đó vốn là căn nhà của một người mẹ đơn thân sống cùng con trai 2 tuổi.

Những người hàng xóm đã gọi điện báo cảnh sát, đồng thời tiếp cận căn nhà. Sau khi mở cửa, họ bàng hoàng phát hiện thấy cảnh tượng bên trong. Bé trai 2 tuổi vẫn còn sống nhưng đang nằm cạnh thi thể người mẹ đã tử vong.

Khoảnh khắc bé trai ngồi tại đồn cảnh sát đợi người thân (Ảnh: Sina).

Một nhân chứng cho biết, bé trai gần như chưa nói được. Bé được phát hiện trong tình trạng người đầy phân và nước tiểu. Một người hàng xóm đã tắm rửa sạch sẽ cho cậu bé, đưa về nhà chăm sóc.

Sau đó, bé được đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. May mắn cậu bé không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Chi phí kiểm tra y tế được các cảnh sát hỗ trợ.

Ngày 19/8, đại diện cảnh sát khu vực lên tiếng xác nhận vụ việc. Theo các cảnh sát, họ đã liên hệ với cha của em bé. Người này sẽ có trách nhiệm đưa con về chăm sóc. Người phụ nữ đơn thân họ Trương, 28 tuổi, bất ngờ đột tử vài ngày trước đó. Nguyên nhân cái chết đang được điều tra làm rõ.