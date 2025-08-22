“Khối bắn tim” gây bão mạng sau buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành

Chiều 21/8, khu vực trung tâm Hà Nội, đặc biệt quanh Quảng trường Ba Đình và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trở nên sôi động khi hàng nghìn người dân đổ về theo dõi buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Đáp lại tình cảm từ người dân, các chiến sĩ cũng mang đến những khoảnh khắc đầy dí dỏm, dễ thương.

Nổi bật là khối Nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân với màn thể hiện đặc biệt khi vừa giữ đội hình, bước đều, các chiến sĩ vừa khéo léo tạo hình trái tim bằng bàn tay để “bắn tim” gửi tới người dân đứng hai bên đường.

Những khoảnh khắc dễ thương của chiến sĩ trẻ trong ngày tổng hợp luyện (Video: Tổng hợp).

Khoảnh khắc này nhanh chóng khiến khán giả thích thú. Chị Phương (phường Đông Ngạc, Hà Nội) chia sẻ: “Mọi người đứng xem ở đường Liễu Giai ai cũng rất vui và hào hứng khi có các đoàn diễu hành đi qua. Nhưng khối này thì đặc biệt dễ thương, vừa đi vừa thả tim cho mọi người”.

Ngay sau đó, các đoạn clip ghi lại “khối bắn tim” lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, xuất hiện trên nhiều fanpage, hội nhóm với những tên gọi vui như “khối bắn tim”, “bắn tim điều lệnh”.

Một số người còn hài hước bình luận: “Đề nghị các anh vào TPHCM bổ sung ngay màn bắn tim này cho chúng tôi”. Một chiến sĩ tiết lộ trong phần bình luận dưới một video: “Trong lúc tập, thầy còn dặn chúng tôi phải thả tim cho đẹp nữa đấy”.

Không chỉ “bắn tim”, vào cuối buổi tổng hợp luyện, khối sĩ quan trẻ còn tạo thêm điểm nhấn khi đồng thanh hô vang khẩu hiệu: “Chúc bà con khỏe khỏe khỏe, hẹ hẹ hẹ”, khiến không ít người xem bật cười.

Chị Nguyễn Thị Lan (xã Trần Phú, Hà Nội), người ghi lại khoảnh khắc này, cho biết: “Buổi tổng duyệt diễn ra rất hăng say và nghiêm túc. Nhưng tôi thấy bất ngờ và vui khi các đồng chí trẻ lại có những biểu cảm, hành động đáng yêu, gần gũi như vậy.

Điều đó cho thấy dù trong môi trường kỷ luật, sự trẻ trung và nhiệt huyết vẫn luôn hiện hữu, tạo nên một hình ảnh rất đẹp và thân thiện trong mắt người dân”.

Không chỉ có "khối bắn tim", nhiều khoảnh khắc vui vẻ khác như chiến sĩ đứng trên xe thiết giáp vẫy chào, vòng tay hình trái tim tặng người dân hay chiến sĩ CSGT hài hước "khoe" có nhiều trai đẹp ở trên xe cũng khiến người dân thích thú.

Những chi tiết ấy tạo cảm giác gần gũi, lan tỏa năng lượng tích cực, giúp buổi tổng tổng hợp luyện đầu tiên trở thành trải nghiệm đáng nhớ với người dân Hà Nội.