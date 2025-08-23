Chuyện tình sau nụ hôn bên Lăng Bác của đôi chiến sĩ diễu binh gây sốt

Tối 21/8, tại Hà Nội, buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra trong không khí trang nghiêm, đầy hứng khởi.

Không chỉ người dân Thủ đô háo hức dõi theo, mà ngay cả các chiến sĩ tham gia nhiệm vụ A80 cũng tràn đầy khí thế, quyết tâm.

Trên Quảng trường Ba Đình, những bước chân dứt khoát, những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt rám nắng đã tạo nên hình ảnh mạnh mẽ, ấn tượng về đội ngũ chiến sĩ.

Bên cạnh đó, một khoảnh khắc đặc biệt lại bất ngờ trở thành “tâm điểm” trên mạng xã hội: Nụ hôn của một chiến sĩ khối Đặc nhiệm dù dành cho bạn gái - nữ chiến sĩ khối Biệt động, ngay trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bức ảnh nhanh chóng lan tỏa, thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận chúc phúc. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Thật đẹp đôi!”, “Còn gì tự hào hơn khi cả hai vừa yêu nhau, vừa cùng chung bước trong đội ngũ diễu binh của dân tộc”.

Bức ảnh nụ hôn của cặp đôi gây bão mạng (Ảnh: Mạnh Quân).

Tình yêu nảy nở từ diễu binh A50

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, cặp đôi đang gây “bão mạng” là đồng chí Vũ Đình Khôi (29 tuổi) - chiến sĩ khối Đặc nhiệm dù và Nguyễn Thị Bích Loan (24 tuổi) - nữ chiến sĩ khối Biệt động.

Chia sẻ về bức ảnh đang “gây bão” mạng, Bích Loan cho biết, cặp đôi đóng quân ở phía Nam, lần đầu tiên đến Lăng Bác nên muốn chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm, sợ rằng quá trình tập luyện tiếp theo bận rộn không gặp được nhau, không ngờ được nhiều trang báo ghi lại, và mọi người yêu thương.

"Tôi rất xúc động trước sự quan tâm của mọi người, sẽ cố gắng để diễu binh đều, đẹp nhất", nữ chiến sĩ nói.

Loan và Khôi gặp nhau lần đầu trong đợt hợp luyện diễu binh kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

“Anh ấy rất quan tâm đến mình. Sau những giờ tập luyện căng thẳng, biết mình thích trà sữa, anh thường mua cho, lúc nào cũng động viên, hỏi han xem mình có mệt không. Những cử chỉ nhỏ bé nhưng đầy chân thành ấy khiến mình dần xiêu lòng”, Loan kể.

Tình cảm của cả hai bắt đầu từ những lần gặp gỡ trong các buổi hợp luyện. Họ quen, trò chuyện, rồi tiến đến tình yêu.

"Chúng mình đã yêu nhau được 8 tháng", Loan nói.

Điều đặc biệt gắn kết Khôi và Loan chính là sự đồng cảm trong môi trường quân ngũ, nơi cả hai cùng thấu hiểu kỷ luật thép, những thử thách và áp lực. Họ chia sẻ với nhau những ngày nắng gắt, những buổi tập dài, cùng nhau động viên để vượt qua.

Cặp đôi gặp nhau nên duyên trong dịp tập luyện diễu binh kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Với Khôi, ấn tượng đầu tiên về bạn gái là sự tươi vui và tích cực. “Cô ấy được đào tạo từ môi trường nghệ thuật nên rất hòa đồng, dễ thương. Lúc nào cũng cười rạng rỡ, mang lại năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Đó chính là điều thu hút mình ngay từ lần gặp đầu tiên”, Khôi bộc bạch.

Ngược lại, trong mắt Loan, Khôi là chàng trai nổi bật với vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai cùng vẻ ngoài có phần lạnh lùng. “Anh ấy đứng trong khối quân kỳ, lúc nào cũng nghiêm trang, tưởng đâu khó gần. Nhưng thật ra bên trong lại rất ấm áp, biết quan tâm và chiều chuộng mình”, cô nói.

Dù cường độ tập luyện căng thẳng, thời tiết nắng nóng, Khôi chưa bao giờ than vãn. Trái lại, anh luôn kiên trì, lạc quan, trở thành nguồn động lực để Loan nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cả hai còn có may mắn hơn khi sau lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, họ tiếp tục vinh dự được lựa chọn tham gia lễ Quốc khánh 2/9.

Với cặp đôi, nửa kia chính là nguồn động viên tinh thần cho bản thân cố gắng trong lúc tập luyện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hạnh phúc vì được cùng nhau sánh bước trong ngày độc lập

Ngay khi nhận lệnh tham gia nhiệm vụ, khối của Khôi và Loan bước vào tập luyện liên tục, từ đơn vị cho đến khi hội quân tại Hà Nội.

Loan tập ở một địa điểm khác, còn Khôi luyện tập xa hơn khoảng 40km. Thế nhưng, khoảng cách không ngăn được tình cảm của họ. Mỗi cuối tuần rảnh rỗi, Khôi lại vượt đường xa đến thăm bạn gái, tiếp thêm động lực để cô vững vàng trong những ngày tập luyện căng thẳng.

“Chỉ cần nhìn thấy anh, mọi mệt mỏi đều tan biến”, Loan nhớ lại với nụ cười hạnh phúc.

Vừa là hậu phương, vừa là đồng đội, cả hai thấu hiểu sự vất vả trong quân ngũ. Họ dành cho nhau sự quan tâm giản dị mà ấm áp, cùng mong ước có màn diễu binh đẹp nhất trên Quảng trường Ba Đình. Với Khôi và Loan, tình yêu không chỉ dành riêng cho hai trái tim, mà còn gắn chặt với Tổ quốc. Loan gọi đó là “một tình yêu mang tên đất nước”, khi cả hai cùng đi đều bước, hòa vào nhịp chung của hàng nghìn chiến sĩ.

Dù luyện tập mệt nhọc dưới cái nắng gay gắt, nhưng Khôi và Loan đều thấy tự hào, hạnh phúc khi được đi giữa lòng dân, nghe tiếng hô vang “Việt Nam!”, “Bác Hồ muôn năm!”, cùng những lời động viên từ người dân Thủ đô. Những khoảnh khắc ấy khiến họ càng nỗ lực hơn cho ngày diễu binh chính thức.

Họ hy vọng cả hai sẽ có một màn diễu binh đẹp nhất trên Quảng trường Ba Đình trong ngày 2/9, để sau này sẽ kể cho con cháu nghe (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ về kỷ niệm đặc biệt này, Khôi dí dỏm: “Có lẽ sau này, chúng mình sẽ có một câu chuyện thật đẹp để kể cho con cháu”. Còn Loan thì hạnh phúc cho rằng, mình có thể “tự hào” cả đời vì đã từng sánh bước cùng người mình yêu trên Quảng trường Ba Đình trong ngày độc lập của dân tộc.

Trong lễ diễu binh tới đây, khối của Khôi sẽ đi trước, còn khối của Loan theo sau. Họ hẹn nhau sẽ gặp lại ở điểm tập kết. Khôi nhắn nhủ: “Em cứ vững bước trên con đường diễu binh, cuối con đường đó luôn có anh chờ”. Loan cũng gửi gắm: “Mong rằng mỗi lúc anh gặp khó khăn, em sẽ mãi ở phía sau, là động lực để anh cố gắng mỗi ngày”.

Khi nhiệm vụ diễu binh hoàn thành, đôi bạn trẻ dự định sẽ cùng nhau đi du lịch, lưu giữ thêm nhiều kỷ niệm ngọt ngào trước khi trở lại với công việc thường nhật.

Trong tiếng trống rộn ràng, nhịp bước hào hùng của ngày Quốc khánh, tình yêu của hai người chiến sĩ vẫn âm thầm lớn lên, bền chặt như lời thề son sắt với Tổ quốc - vừa kiêu hãnh, vừa ngọt ngào.