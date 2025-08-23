Bầu Đức tiếp tục đón tin vui

Ngày 22/8, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) ra quyết định về việc đưa cổ phiếu HAG của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai ra khỏi diện cảnh báo. Thời gian hiệu lực từ ngày 26/8. Lý do là phía doanh nghiệp đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.

Cùng ngày, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai (bầu Đức) - thông báo đã bán thành công 25 triệu cổ phiếu HAG theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, bầu Đức còn sở hữu 28,84% cổ phần, tương đương 304.950.533 cổ phiếu HAG.

Chiều ngược lại, ông Đoàn Hoàng Nam, con trai bầu Đức, cũng thông báo mua thành công 27 triệu cổ phiếu HAG theo phương thức thỏa thuận. Thương vụ này giúp ông Nam lần đầu tiên nắm giữ 2,55% cổ phần tại công ty.

Với giá cổ phiếu HAG trong ngày ở mức 16.100 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị thương vụ này vượt mốc 400 tỷ đồng. Đây là giao dịch chuyển giao tài sản với giá trị đáng kể trong nội bộ gia đình.

Con gái bầu Đức là bà Đoàn Hoàng Anh đang giữ tỷ lệ sở hữu 1,32% vốn tại công ty, tương đương 14 triệu cổ phiếu HAG.

Cổ phiếu về đỉnh 10 năm

Từ đầu tháng 8 đến nay, cổ phiếu HAG đã tăng 21,5%. Trong vòng một năm qua, cổ phiếu này tăng 60%.

Cổ phiếu tăng không chỉ mang lại niềm vui cho bầu Đức, cổ đông lâu năm mà cả những chủ nợ có kế hoạch hoán đổi 2.520 tỷ đồng nợ thành cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu.

Mức giá 16.000 đồng/cổ phiếu trên sàn tương đương khoảng 15.800 đồng/cổ phiếu điều chỉnh sau khi thực hiện phát hành thêm để hoán đổi nợ thành cổ phiếu, tức vẫn cao hơn mức giá phát hành.

Giao dịch 5 năm cổ phiếu HAG (Ảnh: VNDStock).

Đón nhận dòng vốn lớn

Theo danh sách trái chủ công bố, Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Hướng Việt (Hướng Việt Investment) là trái chủ lớn nhất của Hoàng Anh Gia Lai với gần 721 tỷ đồng, dự kiến nhận về hơn 60 triệu cổ phiếu hoán đổi, sở hữu 4,74% trong trường hợp phát hành thành công.

Hướng Việt Investment được biết đến là thành viên của hệ sinh thái Hướng Việt Holdings, hiện cũng chính là cổ đông lớn nhất nắm giữ 93,37% vốn Chứng khoán OCBS. Công ty chứng khoán này nắm giữ gần 5 triệu cổ phiếu HAG tại cuối tháng 3/2025.

Ngân hàng OCB trở thành chủ nợ mới của HAGL từ quý IV/2024 khi cho vay gần 2.000 tỷ đồng, và tiếp tục mở rộng số dư cho vay lên hơn 4.000 tỷ đồng vào cuối quý II/2025.

Bên cạnh dòng vốn từ OCB, cần nhắc lại thương vụ giúp Hoàng Anh Gia Lai “hồi sinh” diễn ra vào cuối năm 2023, khi nhóm cổ đông liên quan đến ông Nguyễn Đức Thụy và LPBank chính thức trở thành đối tác chiến lược toàn diện của công ty HAGL, nắm trên 5% cổ phần.

Với nguồn lực mới, Hoàng Anh Gia Lai đã trả dứt điểm toàn bộ khoản nợ tại Eximbank, chấm dứt một trong những gánh nặng tài chính lớn nhất kéo dài nhiều năm. Song song đó, công ty cũng tái cấu trúc thành công các khoản nợ trái phiếu lớn, giảm áp lực đáo hạn và chi phí lãi vay một cách đáng kể.

Xoá hết lỗ luỹ kế

Về kinh doanh, quý II/2025, doanh thu thuần của Hoàng Anh Gia Lai đạt 2.329 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ. Trừ các chi phí, doanh nghiệp đạt lợi nhuận sau thuế 483 tỷ đồng, tăng 86%.

Lũy kế 6 tháng, Hoàng Anh Gia Lai đạt 3.709 tỷ đồng doanh thu thuần và 824 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 34% và 73% so với 6 tháng 2024.

Kết quả này giúp Hoàng Anh Gia Lai đạt 400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2025. Đây là lần đầu tiên kể từ quý 4/2020, công ty của Bầu Đức thoát cảnh lỗ lũy kế.

Với kết quả từ 6 tháng đầu năm, HAGL dự kiến điều chỉnh lợi nhuận sau thuế năm 2025 tăng lên mức 1.500 tỷ đồng.

Hoàng Anh Gia Lai đã hết lỗ luỹ kế (Ảnh: Chụp từ BCTC quý II/2025).

Ngoài ra trong quý III này, khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Công ty sẽ được phép ghi nhận khoản thu nhập bất thường hơn 1.000 tỷ đồng. Như vậy, khả năng lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty sẽ đạt ngưỡng 2.500 tỷ đồng.

Dù vậy, tại báo cáo tài chính soát xét bán niên, kiểm toán vẫn nghi ngờ đáng kể khả năng hoạt động liên tục, do nợ ngắn hạn của tập đoàn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 2.767 tỷ đồng.

Ngày 20/8, Hoàng Anh Gia Lai đã có giải trình, cho biết lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm tăng mạnh chủ yếu nhờ vào lợi nhuận gộp từ mảng trái cây.

Về cơ cấu vốn, Hoàng Anh Gia Lai cho biết đã lập kế hoạch kinh doanh cho 12 tháng tiếp theo trên cơ sở đáp ứng giả định hoạt động liên tục. Trong đó, hoạt động kinh doanh từ xuất khẩu chuối, sầu riêng tiếp tục mang lại dòng tiền lớn cho công ty cùng các biện pháp khác.

Thực tế, nhiều năm nay, kiểm toán đều có nhận định như trên đối với các báo cáo tài chính của Hoàng Anh Gia Lai.