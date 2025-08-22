Anh bị Down tặng em gái 1 chỉ vàng ngày cưới khiến nhiều người rơi nước mắt

Món quà cưới đặc biệt

Trên mạng xã hội, Mỹ Tiên đăng lại những hình ảnh từ thời thơ ấu đến khoảnh khắc cô bước lên xe hoa bên cạnh anh trai, khiến nhiều người xúc động.

Anh Khởi (SN 1993), thường được Mỹ Tiên gọi là "anh Tư" theo vai vế trong gia đình, mắc hội chứng Down từ nhỏ. Tuy vậy, trong lễ cưới của em gái mình, anh Khởi bất ngờ lấy 1 chỉ vàng dành dụm từ nhiều năm để làm quà cưới cho em gái.

Anh Khởi trao nhẫn cưới cho em gái khiến nhiều người có mặt đều rơi nước mắt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hình ảnh nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, với hàng loạt bình luận bày tỏ sự xúc động trước tình cảm đặc biệt của hai anh em.

“Khi ở nhà chồng xem ảnh cưới, tôi bất chợt nhớ anh, nên lục tìm ảnh cũ ghép vào làm video để lưu giữ kỷ niệm, không ngờ khi đăng lên mạng xã hội lại lan tỏa mạnh đến vậy. Nhiều người đồng cảm khiến tôi rất xúc động”, Mỹ Tiên chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Mỹ Tiên cho biết, khi thấy cô mặc bộ váy cưới lộng lẫy, anh trai liên tục khen cô xinh đẹp và chủ động mở lối, dìu em đi vì biết việc di chuyển trong chiếc váy to rất khó khăn.

Đến phần trao quà cưới, sau khi mọi người trong nhà lần lượt lên chúc mừng, anh Khởi rụt rè bước lên sân khấu. Trên tay anh là chiếc hộp nhỏ, bên trong đựng chiếc nhẫn vàng 1 chỉ, được anh dành dụm từ nhiều năm. Anh chỉ kịp nói: “Nay Tiên có chồng…”, thì bật khóc.

Khoảnh khắc ấy khiến cả cô dâu chú rể, lẫn người thân, quan khách đều xúc động khóc theo. Đến khi thấy em gái lên xe hoa theo chồng về nhà mới, anh Khởi lặng lẽ đứng ngoài cổng nhìn theo.

“Hàng xóm kể, anh cứ dõi mắt theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn mới chịu quay vào. Nghĩ tới cảnh ấy mà tôi nghẹn ngào. Mỗi lần về thăm nhà, anh đều chạy ra đón, miệng lặp đi lặp lại câu: “Tiên mới về hả?” nghe thương lắm”, Mỹ Tiên chia sẻ.

Anh Khởi chăm lo cho em gái trong ngày cưới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Phép thử tình yêu” từ cách đối xử với anh trai

Mỹ Tiên cho biết, gia đình cô có 5 chị em, anh Khởi là con trai duy nhất. Ba mẹ cô từng không biết con trai mắc bệnh, mãi đến khi anh Khởi lên 5 tuổi, họ mới phát hiện dấu hiệu chậm phát triển và đưa đi khám.

Tin con trai mắc hội chứng Down khiến cả nhà suy sụp, nhưng rồi họ dần học cách chấp nhận, yêu thương và bảo vệ anh Khởi hơn.

“Anh tôi từ nhỏ đã hiền lành, chưa từng gây gổ hay cãi nhau với ai. Hàng xóm, họ hàng đều thương vì anh lễ phép, gặp ai cũng chào hỏi, dù lời nói chưa rõ ràng. Anh sống tình cảm, luôn nghĩ cho các em”, Tiên kể.

Hầu hết thời gian của anh Khởi gắn liền với những công việc trong gia đình, phụ giúp cha mẹ chăm đàn bò, đàn heo, thỉnh thoảng đi nhặt ve chai, hái trái cây để bán... Tiền kiếm được, anh đều gửi ba mẹ nuôi heo đất, sắm vàng. Nhờ vậy, anh mới có được số vàng trao cho em gái trong ngày cưới.

“Trước đó, anh cũng nhiều lần nói rằng sau này tôi lấy chồng, anh sẽ tặng 1 chỉ vàng. Tôi tin lời nói đó vì biết anh thương mình, nhưng người ngoài chắc khó hình dung. Hôm cưới, thấy anh thật sự làm được, tôi vừa bất ngờ vừa xúc động”, Tiên chia sẻ.

Mỹ Tiên cùng anh trai lúc nhỏ và khi cô lấy chồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mỹ Tiên cho biết, cô cảm thấy may mắn vì chồng và các anh rể đều yêu thương, tôn trọng anh trai của mình.

“Ngay từ khi tìm hiểu, tôi đã chú ý cách người yêu của mình đối xử với anh Tư thế nào. Ai thật sự quan tâm, tôn trọng anh Tư, tôi mới yên tâm gắn bó. Ví dụ, chồng tôi từ khi hẹn hò đều nhắc mua đồ ăn về cho anh Tư, điều đó khiến tôi biết mình chọn đúng người”, cô chia sẻ.

Sau đám cưới, anh Khởi vẫn thường xuyên gọi điện cho em gái, để hỏi: “Tiên có bị mẹ chồng la không?” hay “Bao giờ Tiên về nhà?” .

“Anh trai tôi tuy không được bình thường như người ta, nhưng sống rất tình nghĩa, luôn nghĩ cho gia đình. Khi tôi đi lấy chồng, những việc vặt trong nhà anh đều gánh giúp ba mẹ. Tôi thấy tự hào vì có người anh như vậy”, cô bày tỏ.