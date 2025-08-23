Di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải tạm dừng đón khách

Ngày 23/8, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, cho biết Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải sẽ tạm dừng phục vụ khách tham quan để thi công Dự án Công viên Thống Nhất.

Dự án Công viên Thống Nhất thuộc cụm Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 12/2024, tổng vốn 80 tỷ đồng.

Cụm di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Ảnh: Nhật Anh).

Dự án gồm nhiều hạng mục quan trọng như tu bổ, cải tạo kỳ đài, cầu Hiền Lương, nhà liên hợp, nhà làm việc ban quản lý, hệ thống nhà đón tiếp, nhà vệ sinh tại cả hai bờ cùng các công trình phụ trợ khác.

Đáng chú ý, các kết cấu sắt thép đã gỉ sét của cầu Hiền Lương sẽ được thay thế, mặt cầu được làm lại gỗ bằng gỗ lim dày 50mm, gia cố mố cầu bằng tấm sợi carbon.

Dự án cũng đầu tư trang thiết bị chuyên dụng phục vụ phòng chiếu phim, thuyết minh và công tác quản lý di tích. Theo kế hoạch, thời gian bàn giao mặt bằng và triển khai toàn bộ các hạng mục từ tháng 8 đến ngày 31/12.

Du khách tham quan cầu Hiền Lương (Ảnh: Nhật Anh).

Cụm di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải nằm trên vĩ tuyến 17, thuộc tỉnh Quảng Trị. Đây từng là giới tuyến tạm thời chia cắt hai miền Nam - Bắc sau Hiệp định Geneve năm 1954.

Cầu Hiền Lương và dòng sông Bến Hải đã trở thành biểu tượng đau thương của đất nước bị chia cắt, đồng thời cũng là nơi thể hiện ý chí kiên cường và khát vọng thống nhất non sông của dân tộc Việt Nam.

Ngày nay, Cụm di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải là điểm đến trong hành trình về nguồn, thu hút đông đảo du khách đến tìm hiểu lịch sử và tưởng niệm một thời kỳ bi hùng của đất nước.