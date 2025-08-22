Cựu chiến binh 75 tuổi lại giấu vợ con, chạy xe máy ra Hà Nội mừng 2/9

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Hồng Yến (SN 1980, Nha Trang) - con gái ông Trần Văn Thanh (SN 1950, Nghệ An) - cho biết, bố chị đã chuẩn bị hành trang đơn sơ cùng chiếc xe máy cũ, lên đường ra Hà Nội hôm 21/8.

Đến trưa 22/8, ông Thanh đã đến Hà Nội, hòa trong không khí rộn ràng, náo nhiệt trước thềm lễ Quốc khánh 2/9.

"Khi đi, bố tôi không cho gia đình biết. Chỉ khi đến nơi, ông mới gọi điện báo tin về cho cả nhà yên tâm. Bố tôi còn chụp ảnh, rồi nhờ mọi người gửi về cho gia đình", chị Yến cho hay.

Cựu chiến binh Trần Văn Thanh đã đến Hà Nội vào trưa 22/8 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đây không phải là lần đầu tiên ông Thanh thực hiện một hành trình một mình bằng xe máy. Dịp đại lễ 30/4, ông cũng từng khoác trên người bộ quân phục, một mình chạy xe máy từ Nghệ An vào TPHCM để xem lễ diễu binh, diễu hành.

Thời điểm đó, ông Thanh cũng giấu vợ ở quê nhà, âm thầm lên đường, không cho ai hay. Trên đường đi, ông nhận được sự quan tâm của người dân. Có người còn chụp ảnh ông, đăng tải lên mạng xã hội. Khi đó, gia đình ông mới ngỡ ngàng biết tin.

Theo lời con gái ông Thanh, ông có điện thoại nhưng không thông thạo cách dùng và hiếm khi dùng. Trong suốt hành trình từ Nghệ An vào TPHCM, ông Thanh cũng có gọi điện báo tin cho chị Yến biết, nhưng số lần thưa thớt, bởi ông dành thời gian tận hưởng chuyến đi.

Thời gian ông Thanh ở TPHCM, chị Yến luôn kề cận bên bố. Khi ông lên tàu về lại Nghệ An, chị Yến cũng quay về Nha Trang để tiếp tục công việc.

Chị cho biết cựu chiến binh Trần Văn Thanh là người thích tự do, không muốn bị ràng buộc hay phụ thuộc vào con cái. Khi ông muốn vào TPHCM tham gia lễ diễu binh, diễu hành, gia đình đã có kế hoạch đi cùng, hoặc sắp xếp để ông đi máy bay cho thuận tiện. Thế nhưng, ông Thanh nhất quyết từ chối.

Cụ Trần Văn Thanh tự chạy xe máy, vượt quãng đường gần 1.400km từ Nghệ An vào TPHCM xem diễu binh dịp 30/4 (Ảnh: Sỹ Giang).

Ông nói chuyến này ông đi với đồng đội, đi chơi một mình cho thoải mái. Ông Thanh muốn dùng chính chiếc xe máy cũ của mình, chậm rãi đi dọc các cung đường, nhìn ngắm quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Ở tuổi 75, ông Thanh vẫn minh mẫn, thích đi lại và hừng hực khí thế. Ngay khi vừa kết thúc chuyến hành trình vào TPHCM xem diễu binh, diễu hành, ông Thanh đã bày tỏ mong muốn chạy xe máy ra Hà Nội xem diễu binh, diễu hành kỷ biệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Lần này, quãng đường từ Nghệ An ra Hà Nội ngắn hơn, thêm nữa, ông Thanh nhận được sự yêu mến của nhiều người, ai gặp ông cũng niềm nở chào đón, chụp ảnh cùng, nên gia đình ông cũng phần nào yên tâm hơn.