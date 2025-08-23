Nữ nhân viên kể lại vụ thanh niên tông gác chắn đường tàu ở Đồng Nai

Chị Vũ Thị Diện, nữ nhân viên gác chắn trong vụ người lái xe máy tông gãy rào chắn đường tàu tại Đồng Nai, vừa chia sẻ với phóng viên Dân trí tình tiết vụ việc.

Vào tối 22/8, chị Diện cùng một nữ đồng nghiệp là chị Vũ Thị Thủy đảm nhận ca trực gác chắn đường ngang tại đoạn đường sắt Bắc - Nam qua phường Long Khánh, Đồng Nai.

"Tôi đang kéo rào chắn để ngăn đường cho tàu qua thì giật mình vì cú tông rất mạnh. Mất một giây định thần, chúng tôi phải vào việc ngay", chị Diện chia sẻ.

Thanh niên tông gãy rào chắn đường ray khi tàu sắp đến

Như đã quy ước từ trước, người đứng gần hướng tàu chạy là chị Trần Thị Thủy lập tức cầm đèn chạy đi "bắt tàu", còn chị Diện lo hỗ trợ người bị tai nạn, giải phóng vật cản án ngữ đường ray.

"Chúng tôi quen dùng từ "bắt tàu" để chỉ việc chạy ngược về hướng tàu chạy, giơ đèn báo hiệu đường ngang đang có sự cố để lái tàu kịp hãm phanh", chị Diện nói.

Nữ nhân viên gác chắn cho biết, điểm may mắn là đoàn tàu trong vụ việc đang giảm tốc độ để vào ga. Nếu đó là một chuyến tàu nhanh, có thể nỗ lực chạy đi "bắt tàu" cũng không kịp.

Chị Vũ Thị Diện (phải) và chị Trần Thị Thủy tại nơi làm việc (Ảnh: VNR).

Chị Diện cho biết, người lái xe máy tông vào rào chắn là một thiếu niên 17 tuổi. Người này tỏ ra sợ hãi sau hành vi của mình. Khi được hỏi lý do, cậu nói đang vội bỏ chạy vì có người "dí" phía sau.

"Cậu ấy bị gãy chân, xây xát nhẹ, vẻ mặt sợ hãi. Tôi cũng thấy tội nhưng vẫn phải giữ người, giữ xe lại để bàn giao cho công an. Người thân đã đến làm việc với công an rồi đưa cậu đi bệnh viện", nữ nhân viên gác chắn chia sẻ.

Hai nữ nhân viên gác chắn được khen thưởng (Ảnh: VNR).

Chị Diện đã có 12 năm làm nhân viên gác chắn đường sắt, nhưng chị cho biết, đây là lần đầu tiên gặp tình huống phương tiện "thông chốt" đường ngang.

Sau vụ việc, Ban giám đốc Công ty CP Đường sắt Sài Gòn đã đến thăm hỏi, động viên và khen thưởng 2 nữ nhân viên gác chắn do có hành động nhanh chóng, kịp thời xử lý tình huống tai nạn. Ông Lưu Đức Long, một người dân nhiệt tình hỗ trợ xử lý vụ việc, cũng được doanh nghiệp gửi lời cảm ơn.