Chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm gây sốt khi hiến tóc, tiết lộ chưa có người yêu

Hai lần hiến tóc

Những ngày gần đây, trong không khí chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài chưa đầy 2 phút, ghi lại cảnh nữ chiến sĩ Trần Phan Thu Hương (20 tuổi, Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1) cắt mái tóc dài gửi tặng bệnh nhân ung thư. Đoạn video nhanh chóng lan tỏa, đạt hơn nửa triệu lượt xem chỉ sau vài ngày.

Thu Hương hiến một phần tóc của mình để ủng hộ cho các bệnh nhân ung thư (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Người xem không chỉ trầm trồ vì ngoại hình xinh đẹp của cô gái trong quân phục, mà còn ấn tượng trước sự bình thản, tự nhiên trong khoảnh khắc cắt đi mái tóc vốn được coi là “nữ tính nhất”.

Nữ chiến sĩ cho biết, trong thời gian ở Hà Nội tham gia tập luyện cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, cô tình cờ biết về chương trình hiến tóc và lập tức đăng ký tham gia.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thu Hương kể: “Tôi đã hiến tóc lần đầu từ năm lớp 11. Khi ấy, cô giáo chủ nhiệm phát động phong trào, em cùng nhiều bạn trong lớp đăng ký tham gia. Lần đó em cắt ngắn mái tóc dài, gửi về cho bệnh nhân ung thư.

Đến năm nay, trong đợt tập luyện A80, khi biết có chương trình hiến tóc, tôi lại đăng ký tham gia. Do yêu cầu phải búi gọn trong quân phục, tôi chỉ có thể hiến một phần, nhưng vẫn thấy vui và ý nghĩa”, Thu Hương kể.

Bản thân nữ chiến sĩ thuộc khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm cũng bất ngờ khi đoạn clip đó khiến cô được nhiều người biết đến.

Thu Hương cho biết mái tóc dài vốn cần chăm sóc kỹ lưỡng, nhưng khi chuyển sang môi trường mới với nguồn nước khác, tóc của cô dễ khô xơ hơn. Để giữ tóc mềm mượt, cô duy trì việc ủ tóc khoảng 3 lần mỗi tuần.

Cô cũng cho biết, việc cắt ngắn một chút giúp sinh hoạt thuận tiện hơn, đặc biệt khi phải búi gọn tóc trong quân phục hay tham gia các buổi luyện tập nắng nóng.

Hai lần tham gia diễu binh

Sinh ra trong gia đình có nhiều thế hệ theo ngành công an, Thu Hương lớn lên với niềm tự hào về màu áo xanh. Từ bé, cô đã mơ ước một ngày được khoác bộ cảnh phục, đứng trong hàng ngũ lực lượng Công an Nhân dân. Ước mơ ấy trở thành động lực để cô chăm chỉ học tập, rèn luyện và thi đỗ vào Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1.

Ngoài giờ học và tập luyện, Thu Hương có sở thích đọc sách, du lịch và khám phá ẩm thực. Dù ít khi chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội, mỗi lần Hương đăng một bức ảnh đời thường đều nhận được nhiều lượt yêu thích.

Thu Hương tự nhận xét bản thân là một người hướng ngoại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trái với vẻ nghiêm nghị khi khoác quân phục, Hương ngoài đời lại cởi mở, hay cười và dễ gần. Bạn bè nhận xét cô là người vui vẻ, nhiều năng lượng, thích trò chuyện, luôn lan tỏa sự tích cực cho những người xung quanh.

Ở tuổi đôi mươi, câu chuyện tình cảm cũng được nhiều người tò mò. Thu Hương thẳng thắn: “Tôi vẫn chưa có người yêu, có lẽ do tiêu chuẩn cũng "cao". Tôi mong bạn trai tương lai làm trong quân đội và cao trên 1m85”.

Từ tháng 5, Thu Hương cùng các đồng đội khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm đã bước vào giai đoạn tập luyện cho lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đây không phải lần đầu tiên Thu Hương tham gia diễu binh. Năm 2024, cô từng góp mặt trong lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Nhờ trải nghiệm ấy, Hương tự tin hơn, có thêm kinh nghiệm để cùng đồng đội vượt qua những ngày nắng gắt.

Đặc biệt, trong thời gian tập luyện, các chiến sĩ được phép trang bị khẩu trang và khăn choàng che mặt, giúp bảo vệ sức khỏe và làn da dưới nắng hè gay gắt, giúp họ duy trì thể lực tốt cho những ngày chuẩn bị diễu binh, diễu hành.

Thu Hương trong trang phục chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mỗi ngày, các chiến sĩ dậy từ 5h sáng, ra thao trường tập luyện liên tục từ 6h đến 10h30, buổi chiều tiếp tục từ 14h30 đến 18h30. “Thời gian tập rơi vào những giờ nắng nóng gay gắt nhất của mùa hè ở Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời rất cao. Khối của chúng tôi còn phải mang bộ trang phục nặng gần 12kg.

Tuy nhiên, được đứng trong đội hình diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào. Đây là trọng trách lớn, là niềm tin mà cấp trên giao phó, nên tôi luôn tự nhủ phải nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ”, Thu Hương bày tỏ.