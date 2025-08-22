Cô gái bị hóc trân châu khi uống trà sữa, thoát chết nhờ bé 11 tuổi sơ cứu

Theo Global Times, sự việc xảy ra tối 8/8 tại một nhà hàng mới khai trương ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc). Khi đang uống trà sữa trân châu, một người phụ nữ bất ngờ bị nghẹn và có dấu hiệu khó thở.

Dù được người bạn đi cùng vỗ lưng nhiều lần, tình trạng của nạn nhân không cải thiện. Môi cô dần chuyển sang tím tái.

Trong lúc đó, Hu Zihan - một bé gái 11 tuổi, tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Liêu Ninh - đang dùng bữa cùng gia đình gần đó, đã nhanh chóng nhận ra sự nguy kịch.

Hu Zihan sơ cứu cho người phụ nữ tên Wu bị hóc trân châu khi uống trà sữa (Ảnh: Says.com).

Cô bé nhanh chóng chạy đến chỗ nạn nhân. Với sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, Hu Zihan vòng tay ôm eo người phụ nữ và thực hiện liên tiếp động tác ấn bụng. Chỉ trong khoảng 30 giây, 3 viên trân châu được tống ra ngoài, giúp nạn nhân thở lại bình thường.

Người phụ nữ xúc động cảm ơn, trong khi các thực khách trong quán đồng loạt vỗ tay tán thưởng.

Chia sẻ với truyền thông, mẹ của Hu Zihan không giấu được niềm tự hào: "Con bé nói với tôi: "Mẹ ơi, con có thể cứu cô ấy", rồi lập tức đứng dậy. Ban đầu, không ai dám để con bé làm, nhưng chỉ trong nửa phút, con đã cứu sống một mạng người. Tôi nói với con rằng con thật tuyệt vời".

Chân dung bé gái 11 tuổi cứu mạng người phụ nữ nghẹn trân châu (Ảnh: Says.com).

Được biết, hôm 1/8, Hu Zihan vừa tham gia buổi tập huấn sơ cứu do Hội Chữ thập đỏ tổ chức, trong đó có nội dung thực hành kỹ thuật Heimlich - phương pháp thông tắc nghẽn đường thở.

Chia sẻ với truyền thông, cô bé cho biết: "Hội Chữ thập đỏ luôn nhấn mạnh rằng sơ cứu là dành cho mọi người. Trong những thời khắc quan trọng, kiến thức sơ cứu có thể cứu sống tính mạng của chúng ta".

Hu Zihan vừa tham gia buổi tập huấn sơ cứu do Hội Chữ thập đỏ tổ chức (Ảnh: Says.com).

Nạn nhân trong vụ việc cũng thừa nhận, lúc bị nghẹn, cô liên tục ra hiệu cầu cứu nhưng không ai hiểu. May mắn thay, cô bé 11 tuổi đã nhận ra ngay chuyện gì đang xảy ra. Người phụ nữ bày tỏ sự biết ơn đối với Hu Zihan.

Câu chuyện của Hu Zihan nhanh chóng được lan tỏa, trở thành minh chứng sống động cho ý nghĩa của việc phổ biến kỹ năng sơ cứu trong cộng đồng.