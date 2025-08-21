Người Hà Nội xếp hàng dài chờ đợi lên tàu điện đi xem diễu binh

Tối 21/8, buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình.

Một số tuyến đường bị cấm nên nhiều người chọn tàu điện để di chuyển.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, 19h khu vực nhà ga Vành đai 3, hàng dài người xếp hàng đợi mua vé, nhiều người chờ gần cả tiếng vẫn chưa thể lên tàu. Do chờ đợi quá lâu, một số gia đình quyết định quay về.

Chị Thanh Vân (ở phường Thanh Xuân, Hà Nội), đưa hai con lên tàu điện đến khu vực bến xe Kim Mã - Nguyễn Thái Học xem tập luyện diễu binh.

Dòng người xếp hàng dài chờ đợi mua vé lên tàu ở tuyến Cát Linh - Hà Đông (Ảnh: Thuỷ Vân).

Ba mẹ con khởi hành từ lúc 19h với tâm trạng háo hức. Thế nhưng khi đến ga Vành đai 3 để di chuyển đến điểm xe tập diễu binh, chị bất ngờ trước cảnh hàng dài người chờ mua vé.

Chị Vân cho biết: “Tôi xếp hàng gần 30 phút vẫn không thể mua được vé để lên tàu. Ai nấy đều sốt ruột, ngóng đồng hồ vì sợ lỡ cơ hội xem hợp luyện diễu binh”.

Trong dòng người đông nghịt, hai con của chị rất muốn chứng kiến những màn diễu binh đẹp mắt và không khí rợp trời cờ hoa nhưng bắt đầu mệt mỏi khi phải chờ đợi.

“Không thể lên tàu, tôi quyết định ra về, chủ nhật sẽ đi sớm hơn để xem tập luyện diễu binh”, chị nói.

Sau một lúc chờ đợi mua vé, chị Vân cảm thấy nản chí (Ảnh: Thuỷ Vân).

Anh Minh (28 tuổi, phường Thanh Xuân, Hà Nội) cũng có mặt khá sớm với mong muốn được đi tàu tới khu vực gần Quảng trường Ba Đình xem tập luyện diễu binh.

Người đàn ông cho hay, vì biết các tuyến đường sẽ cấm để phục vụ tập luyện diễu binh nên lựa chọn tàu trên cao để di chuyển. Tuy nhiên, sau gần nửa giờ xếp hàng, anh vẫn chưa thể mua được vé vì quá đông người có chung ý tưởng.

“Tôi đi cùng nhóm bạn, ai cũng háo hức, nhưng cứ xếp hàng mãi mà không lên được tàu. Nhìn dòng người mỗi lúc một đông thêm mà thấy sốt ruột. Tôi cũng nghĩ là nhiều người sẽ đi tàu điện nhưng không ngờ lại đông đúc như vậy”, anh Minh nói trong mệt mỏi.

Chị Hoàng Thủy (sống ở phường Hà Đông, Hà Nội) cũng lựa chọn tàu điện trên cao làm phương tiện để di chuyển lên khu vực Nguyễn Thái Học để theo dõi hợp luyện diễu binh.

Biết nhu cầu đi lại của người dân đông, gia đình chị đã ăn cơm tối sớm hơn thường lệ, rời khỏi nhà để lên tàu điện Cát Linh - Hà Đông từ 18h30. Tuy nhiên, kế hoạch phải thay đổi.

"Sau khi xem các hình ảnh trên mạng xã hội nhìn thấy trong khoang tàu chật kín khách nên gia đình tôi quyết định ở nhà. Tôi tiếc vì đã lỡ hứa với con nhưng cảnh chờ đợi rất mệt mỏi, đành đợi buổi hợp luyện sau", chị Thủy nói.

Theo chị Thủy, ở các buổi sơ duyệt sau hoặc buổi chính thức diễu binh ngày 2/9, gia đình sẽ phải di chuyển sớm hơn hoặc chọn tuyến đường khác để tránh chen chúc.

"Thường ngày, tôi đi làm, vào giờ cao điểm có đông đúc nhưng không đến mức chờ đợi lâu. Có lẽ do một số tuyến đường bị cấm nên mọi người chọn đi phương tiện công cộng cho thuận tiện", chị nói.

Nhiều người chọn tàu điện để đi xem hợp luyện diễu binh (Ảnh: Hanoi metro).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội metro) chia sẻ, do nhiều người dân lựa chọn tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông làm phương tiện di chuyển tới các tuyến phố trung tâm gần Quảng trường Ba Đình để xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành nên lượng khách đi tàu tăng cao so với ngày thường.

“Tính đến 16h, có khoảng 22.000 khách. Dự kiến đến hết ngày, lượng khách sẽ tăng gấp 7-8 lần (khoảng 70.000-80.000 lượt khách). Khách tập trung đông nhất tại khu vực ga Cát Linh, đơn vị đã bố trí lực lượng phân luồng để tránh tình trạng ùn tắc tại các điểm soát vé, lên tàu”, vị này nói.

Vị đại diện này cho biết, các chuyến tàu giãn cách 10 phút/chuyến. Lưu lượng tăng cao ngày lễ nên người dân có thể xếp hàng chờ lâu hơn thường ngày.

Trước đó, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân và du khách dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Hà Nội metro thông báo điều chỉnh lịch chạy tàu đường sắt trên cao (metro) trên tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến số 3 đoạn Nhổn - Cầu Giấy.

Các ngày 21, 24, 27 và 29/8: Tàu chạy từ 5h30 đến 24h (kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ), giãn cách 6-10 phút/chuyến, trong khung giờ kéo dài áp dụng giãn cách 10 phút.

Ngày 30/8: Tàu hoạt động từ 5h đến 22h, giãn cách 6 phút/chuyến trong khung giờ 5h-8h; 10 phút/chuyến các khung giờ còn lại.

Ngày 1/9: Tàu hoạt động từ 5h30 đến 24h (kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ), giãn cách đồng đều 10 phút/chuyến trong cả ngày.

Ngày Quốc khánh 2/9: Tàu hoạt động liên tục từ 0h đến 22h, giãn cách 6 phút/chuyến trong khung giờ cao điểm (4h30-7h30 và 11h-14h30; các khung giờ khác 10 phút/chuyến.