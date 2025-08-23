Hà Nội tiếp nhận hơn 600 CSGT tăng cường phục vụ diễu binh 2/9

Sáng 23/8, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ tiếp nhận hơn 600 cán bộ, chiến sĩ cùng gần 100 phương tiện được Cục CSGT (Bộ Công an) tăng cường để phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Dự buổi lễ có Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT (C08, Bộ Công an); Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội và đại diện các phòng nghiệp vụ Cục CSGT cùng hơn 600 cán bộ, chiến sĩ CSGT được tăng cường từ công an các tỉnh, thành phố.

Hơn 600 cán bộ, chiến sĩ CSGT được tăng cường hỗ trợ cho sự kiện A80 (Ảnh: Trần Thanh).

Theo C08, lực lượng tăng cường gồm những cán bộ, chiến sĩ CSGT ưu tú, có kinh nghiệm trong công tác dẫn đoàn, điều tiết, chỉ huy giao thông. Đi cùng là gần 100 phương tiện chuyên dụng như ô tô Toyota Camry, mô tô phân khối lớn, Honda Gold Wing…, đã được bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật, bảo đảm an toàn, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT khẳng định, lực lượng CSGT có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giữ vững an ninh, an toàn tuyệt đối cho sự kiện A80.

Bên cạnh nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, CSGT còn trực tiếp thực hiện dẫn đoàn, bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn đại biểu trong nước, quốc tế và tham gia vào các khối diễu binh, diễu hành.

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Ảnh: Trần Thanh).

Đại tá Huy cũng yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ được tăng cường trong đợt này nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, phối hợp chặt chẽ, xử lý linh hoạt mọi tình huống, góp phần để sự kiện A80 diễn ra trang nghiêm, an toàn, thành công tốt đẹp.

Tại buổi lễ, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thay mặt đơn vị tiếp nhận lực lượng và phương tiện, đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Cục CSGT và công an các địa phương.

Đại tá Nghĩa nhấn mạnh, Phòng CSGT Hà Nội đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ, từng cán bộ, chiến sĩ; chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, bảo đảm lực lượng luôn ở trạng thái sẵn sàng phục vụ cao nhất cho sự kiện A80.

Trung tá Nguyễn Vũ Ca, đoàn CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp (Ảnh: Trần Thanh).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tá Nguyễn Vũ Ca, đoàn CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong đợt tăng cường lần này, Công an tỉnh Đồng Tháp đã cử 20 cán bộ, chiến sĩ CSGT tham gia nhiệm vụ tăng cường, hỗ trợ cho sự kiện A80.

"Chúng tôi đã có mặt tại Hà Nội từ ngày 22/8 để chuẩn bị phục vụ công tác tăng cường cho sự kiện diễu binh, diễu hành 2/9. Các cán bộ, chiến sĩ trong đoàn được quán triệt nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, góp phần để sự kiện A80 diễn ra trang nghiêm, an toàn, thành công", Trung tá Ca nói.