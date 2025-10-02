"Nội bất xuất, ngoại bất nhập" vì ngập, người Hà Nội thả thang kéo đồ ăn

Trưa 2/10, 3 ngày từ khi nước dâng cao gây ngập lênh láng tại ngõ 153, Huệ (người thuê trọ ở đường phú Đô, Hà Nội) cùng những người khác vẫn chưa thể ra khỏi chung cư mini.

Cô kể, sáng 30/9, trời mưa lớn, nước dâng rất nhanh, có thời điểm cao hơn 1m. Điện lập tức bị cắt để đảm bảo an toàn khiến cửa cuốn tầng một dừng hoạt động. Những ngày qua, Huệ sống trong cảnh "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Người dân móc thang dây để kéo đồ ăn lên phòng do không thể ra ngoài vì cửa cuốn ngừng hoạt động (Ảnh: Trần Thành Công).

Từ ban công tầng 3, cô móc chiếc thang dây dài hơn 10m, thả xuống phía dưới để nhận đồ ăn, nước uống do các cửa hàng gần đó chuyển vào. Mệt mỏi, chán nản là tâm trạng chung của những người dân như Huệ.

"Thuê trọ ở đây đã vài năm, tôi chưa từng thấy ngập sâu như thế này. Do mất điện và mất nước, không còn cách nào khác, chúng tôi phải nhận hàng tiếp tế bằng thang dây", cô gái cho biết.

Nước ngập khắp ngõ, người Hà Nội móc thang dây kéo đồ ăn lên nhà (Video: Trần Thành Công - Nguyễn Ngoan - Cẩm Tiên).

Bên dưới con đường vốn tấp nập xe cộ qua lại, người dân bì bõm lội giữa dòng nước đục ngầu, rác thải nổi lềnh bềnh. Nhiều người phải đeo khẩu trang, bịt mũi vì mùi hôi bắt đầu xộc lên mũi.

Theo phản ánh của các hộ gia đình, đỉnh điểm chiều 30/9 và sáng 1/10, nước tại "rốn ngập" của cả ngõ cao ngang ngực. Tối qua, tình trạng ngập giảm dần, đến nay nước vẫn cao đến đầu gối.

Tranh thủ nước rút ra bên ngoài, bà con tất bật cầm chổi và vòi phun vệ sinh nền gạch, bàn ghế, quầy hàng để sớm ổn định cuộc sống. Nỗi lo lớn nhất với nhiều gia đình là mầm bệnh xuất phát từ rác, chất thải hòa lẫn trong làn nước nổi váng.

Sống tại ngõ 153 hơn 20 năm qua, ông Tiến Chung và gia đình chưa bao giờ chứng kiến nước dâng nghiêm trọng như mấy ngày vừa qua.

Nước rút để lại mùi hôi thối, khiến gia đình người đàn ông thiệt hại khoảng 20 triệu đồng tiền hàng hóa.

Ông Chung cho biết, đợt mưa ngày 30/9 khiến nước dâng nhanh và cao hơn 40-50cm so với năm 2008 (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Theo ông Chung, sáng 30/9, ông thức dậy đi tập thể dục như thường lệ. Thời điểm đó, trời chưa mưa, không có dấu hiệu báo trước sắp có đợt ngập.

Hơn 6h, trời bắt đầu mưa như trút. Không nghĩ sẽ ngập sâu nên hai vợ chồng ông chỉ kê hàng tạp hóa lên cao khoảng 10cm. Sau vài tiếng, nước đổ về và dâng rất nhanh, gia đình không kịp trở tay.

"Năm 2008, tôi chứng kiến trận ngập lịch sử ở Hà Nội. Lúc đó, nước dâng chậm, cao khoảng 40cm. Lần này, nước dâng rất nhanh, có thời điểm hơn 1m. Hàng hóa không được sơ tán kịp nên bị hư hỏng nhiều. Tấm bạt chắn ở cửa vô tác dụng, xe cộ di chuyển qua khiến nước lùa vào làm cửa sắt cong vênh", ông Chung than thở.

Người dân tất bật dọn đồ đạc ra khỏi chỗ ngập (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Lội giữa nước ngập tứ phía, ông Chung cần mẫn dọn dẹp đồ đạc với vẻ mặt buồn bã. Từ lúc xảy ra trận ngập, nhà ông dọn tất cả đồ lên tầng 2 sống, cầm cự bằng mỳ tôm qua bữa. Do mất điện, hai vợ chồng phải đun nấu bằng bếp gas du lịch. Đứa con trai lớn học đại học tại phường Cầu Giấy phải rời nhà, đến ở tạm họ hàng để tiện việc đến trường.

"Nhiều nơi nước đã rút hết, ở đây còn ngập khắp nơi, tôi vô cùng chán nản. Gia đình chỉ mong sớm trở lại cuộc sống bình thường để ổn định việc kinh doanh", ông bày tỏ.

Cách nhà ông Chung chưa đầy 10m, chị Phùng Thị Nga (quê ở Ba Vì), hiện sống và buôn bán tại ngõ 153 đường Phú Đô (phường Từ Liêm) tất bật thu dọn đồ đạc, lau chùi những vật dụng còn dùng được.

Chị Nga cố gắng vớt vát một số đồ dùng còn sót lại sau đợt ngập (Ảnh: Trần Thành Công).

Theo người phụ nữ, chị thuê 3 mặt bằng để ở và bán hàng tại khu vực Phú Đô bán thịt gà, thịt lợn. Trận mưa lớn kéo dài 2 ngày khiến cửa hàng và nơi ở của chị chìm trong biển nước.

“Sáng nay, gia đình tôi phải chia nhau ra, vợ lau chùi cửa hàng, chồng dọn dẹp nơi ở. May mắn gia đình không dùng cửa cuốn bằng điện nên vẫn có thể ra ngoài mua đồ ăn được. Một số người phải ở trong nhà 3 ngày qua do cửa cuốn không hoạt động", chị nói.

Vừa dọn dẹp người phụ nữ vừa than thở, 4 chiếc tủ lạnh dùng để đựng thực phẩm bị hư hỏng nặng do ngập trong nước.

“Một tháng xảy ra hai lần ngập, lần trước may mắn sửa được 3 chiếc tủ, lần này nước lên cao cả 4 cái của gia đình tôi đều hỏng nặng”, người phụ nữ chia sẻ.

Chị Nga ước tính thiệt hại của gia đình lên tới khoảng 80 triệu đồng. Trong đó 50 triệu đồng tiền hàng chị mới nhập về, chưa kịp bán đã bị hư hỏng, cộng thêm các đồ dùng trong nhà ngấm nước, tủ gỗ, tủ lạnh hết khoảng 30 triệu.

“Tôi sống và buôn bán ở đây cũng nhiều năm rồi, nhưng chưa có lần nào nước lên nhanh, và cao như thế nào”, chị Nga nói.

Anh Nguyên tay xách nách mang về quê chờ nước rút mới quay lại xóm trọ (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Hôm 30/9, khi trận mưa lớn liên tục dội xuống, nước tràn đầy đường, chị và bà con trong xóm đã lường trước việc sẽ bị ngập, hối hả kê đồ lên cao. Thế nhưng, không ai ngờ mực nước lần này lên nhanh và cao đến vậy.

Trưa 2/10, Hàng Xuân Nguyên (quê Lai Châu, thuê trọ trong ngõ 153) lội giữa nước ngập, xách hành lý và giày dép để ra bến xe về quê ở tạm vài ngày.

Anh cho biết, sáng 30/9, nước tràn vào khu trọ. Ban đầu, nước cao 30-40cm, sau đó dâng nhanh. Đến tối, nước ngập tới ngang hông, toàn bộ xe cộ chìm nghỉm phải di dời khẩn cấp. Những ngày qua, người thuê trọ và gia chủ sống trong cảnh mất điện, mất nước, phải ăn mỳ tôm qua bữa.

“May mắn tôi ở tầng trên nên không bị ngập. Việc tắm rửa, ăn uống rất khó khăn nên phải về quê ít ngày chờ nước rút hẳn", anh nói.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 10 ngày tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng sẽ hứng thêm mưa lớn. Đặc biệt, từ ngày 5 đến 7/10, dự báo có thể xuất hiện mưa lớn trên diện rộng.