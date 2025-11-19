Điều bất ngờ ở Việt Nam khiến cô gái Nga xinh đẹp quyết định không về nước

Bước ngoặt khiến cô gái Nga xinh đẹp đến Việt Nam sinh sống

Sinh ra và lớn lên ở thành phố xinh đẹp Saint Petersburg (Nga), Valerie Darling (SN 1993) từng nghĩ mình sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật sau khi tốt nghiệp một trường múa ba lê. Tuy nhiên, cô bất ngờ rẽ sang hướng đi khác sau chuyến du lịch đến Việt Nam.

Valerie Darling đến Việt Nam lần đầu năm 2020, ngay trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Cô gái Nga vì thế mắc kẹt tại Hội An và TPHCM khi các quy định giãn cách xã hội được áp dụng.

Valerie Darling - cô gái Nga yêu Việt Nam.

Valerie Darling nhớ lại: “Đó là một giai đoạn rất khó khăn, nhưng tôi rất ngạc nhiên khi được Chính phủ và người dân Việt Nam chăm sóc chu đáo. Tôi mãi không thể quên hình ảnh người dân mang gạo và rau đến cho người nước ngoài mỗi ngày - điều đó khiến tôi rất xúc động”.

Vì Covid-19, Valerie Darling mắc kẹt ở Việt Nam một cách tình cờ, nhưng khi các đường bay hoạt động bình thường, cô đã chọn ở lại.

Valerie Darling vốn chỉ quen vài người bạn Việt ở Nga. Những hiểu biết của cô về lịch sử văn hóa của người Việt không nhiều. Song cô dần đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi sống tại Việt Nam.

Điều khiến cô ngạc nhiên nhất chính là sự thân thiện và nhân hậu của những người mà cô gặp, từ tài xế công nghệ, hàng xóm, chủ nhà trọ đến những người bán hàng, nhân viên quán cà phê…

Cô yêu cách suy nghĩ của người Việt, dù trong hoàn cảnh khó khăn vẫn luôn quan tâm đến người khác.

Valerie Darling chụp hình với trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam.

"Tinh thần cộng đồng và lòng nhân ái của người Việt là điều tôi vô cùng ngưỡng mộ. Tất cả khiến tôi thấy mình luôn được chào đón. Tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn dù sinh sống ở một thành phố xa lạ.

Người Việt nói chuyện với nhau như thể đã quen biết từ lâu, dù chỉ mới gặp lần đầu. Khó diễn tả bằng lời, nhưng tôi thực sự cảm nhận rằng, Việt Nam như một gia đình lớn vậy”, cô gái người Nga cho hay.

Valerie Darling kể bản thân có rất nhiều kỷ niệm khó quên trong gần 5 năm qua. Một buổi sáng, cô đặt một chuyến xe ôm công nghệ để di chuyển. Đang đi trên đường, tài xế bỗng dừng xe và mua cho cô một ly bạc xỉu.

“Tôi cố trả tiền nhưng anh ấy không nhận. Tôi ngạc nhiên hỏi lý do thì anh ấy nói: “Tôi biết hôm nay là sinh nhật của bạn mà”. Tôi vô cùng xúc động trước sự tử tế của một người xa lạ. Hôm sau, tôi cũng mua cà phê tặng một tài xế khác để “đáp lại” lòng tốt ấy”, cô chia sẻ.

Valerie Darling nhớ mãi những ngày lịch sử khi TPHCM và người dân cả nước kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 vừa qua. Cô cùng nhiều bạn bè đã ngủ ngoài đường, chia sẻ trái cây với những người xa lạ và cười nói suốt đêm để chờ xem diễu binh, diễu hành.

Cô gái rất yêu thích trang phục truyền thống của Việt Nam.

Khoảng thời gian sinh sống tại Việt Nam, cảm nhận được sự thân tình của những người không quen biết, hòa vào cuộc sống sôi động hối hả mỗi ngày khiến cô không muốn rời đi. Valerie Darling lựa chọn trở thành một giáo viên dạy tiếng Anh để có nguồn thu nhập ổn định, gắn bó lâu dài hơn với Việt Nam.

Valerie Darling cho biết, cô thích nghi khá dễ dàng với cuộc sống ở Việt Nam. Ngay từ đầu, cô đã có cảm giác như đang ở nhà. Khi học được một số câu tiếng Việt cơ bản, cô kết bạn được nhiều hơn và kết nối với mọi người tốt hơn.

Học tiếng Việt bài bản để định cư lâu dài ở Việt Nam

Thời gian đầu, khi nghe con gái nói sẽ sinh sống và làm việc tại một đất nước xa xôi, mẹ của cô vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, sau lần được con gái đưa tới Việt Nam du lịch năm 2024, người mẹ phải thốt lên rằng: “Việt Nam thực sự rất đẹp và an toàn”.

Nhận được sự ủng hộ của gia đình, Valerie Darling bàn bạc với mẹ về việc định cư lâu dài ở Việt Nam. Cô gái trẻ quyết định học tiếng Việt bài bản bằng cách đăng ký khóa học tại một trường đại học ở TPHCM. Hiện tại, cô học tiếng Việt 4 tiếng mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần. Khả năng giao tiếp tiếng Việt của Valerie Darling vì thế cải thiện đáng kể.

Thời gian qua, Valerie Darling bắt đầu sáng tạo nội dung về văn hóa Việt Nam. Nhận được sự ủng hộ từ những người xung quanh, cô có thêm cảm hứng lan tỏa văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế.

Mỗi vùng đất của Việt Nam đem đến cho cô những trải nghiệm thú vị.

Chia sẻ về sở thích của mình, Valerie Darling cho hay, cô thường đi uống cà phê với bạn bè, dạo phố để thực hành tiếng Việt. Cuộc sống ở Việt Nam đem đến cho cô sự thư giãn, thoải mái, thay vì luôn hối hả, vội vã như trước đây.

Một trong những trải nghiệm yêu thích nhất của cô gái Nga là gội đầu ngoài tiệm - dịch vụ cô chưa từng biết đến trước đây.

Đặc biệt, cô rất yêu thích ẩm thực Việt, những món ăn không thể tách rời các loại rau thơm khiến Valerie Darling có những cảm nhận vô cùng thú vị. Cô cũng không ngại thử bún đậu mắm tôm, từng được hàng xóm mời ăn cháo lòng khi ốm… “Mỗi lần ăn món Việt, tôi có cảm giác như đang ở nhà bà của mình, thật ấm áp và gần gũi”, cô nói.

Cô gái thấy may mắn vì có những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi tại Việt Nam.

Trải qua gần 5 năm sinh sống và làm việc ở Việt Nam, cô gái trẻ nhận thấy Việt Nam là một đất nước đang phát triển rất nhanh, đem lại nhiều cơ hội nghề nghiệp. Cô cảm thấy mình ngày càng gắn bó, thân thuộc với thành phố mình đang sống, tự hào trước những dấu mốc thay đổi quan trọng của nơi đây.

“Tôi rất hạnh phúc khi những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi được gắn bó cùng Việt Nam. Tôi còn nhớ hôm khánh thành tuyến metro đầu tiên ở TPHCM, tôi và bạn bè đã cùng xếp hàng 4 tiếng chỉ để được đi thử. Đó là một khoảnh khắc khó quên và tôi cảm thấy rất tự hào”, cô gái Nga tâm sự.

Ảnh: Nhân vật cung cấp