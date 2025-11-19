Loạt doanh nghiệp lớn thay sếp dịp gần cuối năm

Cụ thể, ngày 14/11, ABBank công bố bổ nhiệm ông Vũ Văn Tiền làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) thay ông Đào Mạnh Kháng trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027.

Ông Tiền sinh năm 1959, được giới thiệu có trình độ cử nhân kinh tế. Ông gia nhập HĐQT ngân hàng này từ năm 2003 và từng giữ chức chủ tịch trong giai đoạn 2005-2018. Hiện, ông Tiền là Phó chủ tịch HĐQT ngân hàng.

Theo quy định để trở lại ghế chủ tịch, ông Tiền phải rút khỏi chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Geleximco. Thay thế, Geleximco bầu ông Vũ Văn Hậu (hiện là Phó tổng giám đốc) sẽ đảm nhận thay ông Tiền các chức vụ tại công ty. Ông Hậu là em trai của ông Vũ Văn Tiền, và hiện là Tổng giám đốc Viettronics. Còn tại Geleximco, ông Vũ Văn Tiền vẫn là Chủ tịch Hội đồng sáng lập tập đoàn này.

Ngân hàng trên cũng bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng, sinh năm 1979, giữ chức Tổng giám đốc, thay ông Phạm Duy Hiếu.

Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang (mã chứng khoán: DQC) mới đây cũng bổ nhiệm bà Lý Lương Hồng làm Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Điện Quang Thông Minh (DQSmart) từ ngày 18/12, thay ông Phạm Lê Minh đã giữ vị trí này từ đầu năm 2023.

Được biết, ông Phạm Lê Minh là Giám đốc Công nghệ của DQC và Tổng Giám đốc DQSmart từ khi công ty ra đời. Ông Minh gia nhập DQC từ tháng 7/2017 và có nhiều năm phụ trách mảng IoT, đồng thời tham gia điều hành Liên minh Phát triển Đô thị Thông minh Việt Nam.

Ông Vũ Văn Tiền trở lại vị trí Chủ tịch HĐQT ABBank (Ảnh từ báo cáo ngân hàng).

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (mã chứng khoán: BMS) vừa chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức kỳ họp đại hội cổ đông bất thường năm 2025, dự kiến trong tháng 12.

Tại kỳ họp lần này, các cổ đông sẽ xem xét việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập Đỗ Văn Hạ, 2 thành viên Ban kiểm soát Trương Thị Bích Ngân và Mộc Thị Lan Uyên. Trước đó, 3 nhân sự này đã lần lượt nộp đơn từ nhiệm trong ngày 10 và 12/11 đều với lý do công tác.

Tương tự, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC) đã có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Mục đích nhằm kiện toàn và sắp xếp lại cơ cấu quản trị, phù hợp với quy mô doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả điều hành, tăng tính linh hoạt và đáp ứng định hướng phát triển của công ty. Thời gian thực hiện dự kiến từ 17/12 đến 31/12 tại trụ sở công ty.

Cụ thể, doanh nghiệp lấy ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT là ông Fujitsuka Masahiko (quốc tịch Nhật Bản), ông Vũ Anh Nguyên và ông Nguyễn Hữu Kinh Luân đồng thời miễn nhiệm một thành viên Ban kiểm soát là ông Nguyễn Quang Trung. Các thành viên này đều đã có đơn xin từ nhiệm.

Trước đó, tại phiên họp đại hội cổ đông bất thường vào cuối tháng 10, doanh nghiệp này đã miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT, bầu bổ sung 3 thành viên mới, đồng thời bầu bổ sung 2 thành viên Ban kiểm soát là ông Nguyễn Quang Trung và bà Thái Thị Vân Anh.

Còn Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank Securities, mã chứng khoán: CTS) vừa công bố nhận được đơn từ nhiệm chức thành viên HĐQT của bà Bùi Thị Thanh Thúy. Bà Bùi Thị Thanh Thúy được bầu vào HĐQT tại kỳ họp đại hội cổ đông thường niên diễn ra hồi tháng 4. Vì một số lý do cá nhân, bà Thúy đã xin từ nhiệm chức vụ trên.

Thực tế, làn sóng thay đổi, luân chuyển lãnh đạo tại các công ty đã diễn ra mạnh mẽ từ đầu năm 2024, khi kinh doanh đối mặt với rất nhiều thử thách. Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, một chuyên gia về nhân sự cho biết thực tế việc lãnh đạo cấp cao từ chức chưa phải là xu hướng, mà phụ thuộc vào từng trường hợp khác nhau.