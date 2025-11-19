Đức: Công nhân môi trường tìm thấy 8 miếng vàng vô chủ khi đang cắt cỏ

Người đàn ông lập tức báo cáo sự việc với cảnh sát. Qua kiểm tra hiện trường, nhà chức trách phát hiện thêm 2 miếng vàng khác.

Cảnh sát nhận định, tổng trị giá của 10 miếng vàng hơn 30.000 euro (gần 920 triệu đồng). Tất cả đang được cất giữ tại đồn cảnh sát trong tình trạng an ninh nghiêm ngặt.

Các miếng vàng được công nhân môi trường tìm thấy (Ảnh: Metro).

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, số vàng này không liên quan đến các vụ án trong khu vực.

Ông Marko Laske, phát ngôn viên của cảnh sát Dresden, cho biết: 'Tôi chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này trong hơn 20 năm qua".

Cảnh sát sẽ dựa vào mã số dập trên miếng vàng để tìm kiếm bên sở hữu hợp pháp. Trong vòng 6 tháng, nếu không tìm được chủ sở hữu, cảnh sát sẽ bàn giao lại số vàng cho chính quyền địa phương để có cách sử dụng hợp lý.

Ông Heiko Wersig - Thị trưởng thị trấn Bannewitz - cho biết, nếu số vàng được trao lại cho địa phương, cơ quan chức năng sẽ dùng để tài trợ cho việc xây dựng một số công trình trong khu vực.

Trên thế giới từng có nhiều người tình cờ tìm thấy vàng. Năm 2015, ông Berek Sawut (sống ở Tân Cương, Trung Quốc) phát hiện một khối vàng nặng 7,85kg trong khi đi chăn gia súc.

Qua kiểm tra, khối vàng chứa 80% vàng nguyên chất, trị giá ước tính vào thời điểm đó là 1,6 triệu tệ (5,9 tỷ đồng - tính theo tỷ giá hiện tại).

Khối vàng dài 23cm, rộng 18cm, dày 8cm được cho bị sót lại trong quá trình khai thác mỏ ở đây.

Trước đó, năm 2014, một người đàn ông sống ở California, Mỹ tìm thấy một khối vàng nặng gần 2kg trên bãi đất gần nhà. Trị giá của khối vàng ước tính khoảng 350.000 USD (hơn 9,2 tỷ đồng). Danh tính của người này không được công bố.