Vũng Tàu: Khai mở bản sắc du lịch từ chiều sâu văn hóa lịch sử

Di sản biển - nền tảng kiến tạo bản sắc du lịch Vũng Tàu

Không chỉ nổi tiếng bởi cảnh quan và bờ biển dài, Vũng Tàu còn lưu giữ nhiều lớp trầm tích văn hóa. Dinh Cô ở Long Hải, lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam, tín ngưỡng thờ Cá Ông là những phong tục gắn bó lâu đời với ngư dân, thể hiện mối giao hòa giữa con người và biển cả.

Song song đó, dấu ấn kiến trúc Pháp như Bạch Dinh, ngọn hải đăng cổ hay các biệt thự ven biển từ đầu thế kỷ XX phản chiếu nét thanh lịch châu Âu giữa miền nhiệt đới. Sự giao thoa Đông - Tây đã tạo bản sắc riêng cho vùng biển phương Nam.

Vũng Tàu là vùng đất giàu di sản, nơi văn hóa cần được đưa vào trải nghiệm hiện đại để nâng tầm du lịch biển (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Vũng Tàu).

Theo TS. Lê Thị Thanh Thủy (Đại học Văn hóa TPHCM), Vũng Tàu sở hữu ba lớp giá trị độc đáo: di sản cách mạng, bản sắc biển đảo và sắc thái đa văn hóa. Khi được khai thác đúng hướng, đây sẽ là nền tảng giúp địa phương phát triển du lịch văn hóa gắn với bản sắc, tránh “đồng phục hóa” sản phẩm.

Nhìn ra thế giới, nhiều thành phố du lịch đã vươn tầm nhờ biết “đánh thức” di sản. Kyoto (Nhật Bản) giữ chân du khách bằng phố cổ Gion và lễ hội Gion Matsuri; Barcelona quảng bá nghệ thuật Gaudí; Hội An trở thành biểu tượng từ câu chuyện thương cảng và phố cổ.

Khi yếu tố văn hóa được lồng ghép tinh tế vào sản phẩm du lịch, mỗi công trình hay lễ hội đều trở thành “đại sứ” kể câu chuyện vùng đất.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay Long Thành và các trục liên vùng mở ra dòng khách mới cho du lịch phía Nam (Ảnh: Ánh Dương).

Với Vũng Tàu, nền tảng ấy đã có sẵn. Điều cần là một chiến lược phát triển đồng bộ để đưa văn hóa vào trải nghiệm hiện đại, nâng tầm du lịch biển thành du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng và giải trí.

Trong bối cảnh hạ tầng liên tục hoàn thiện, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 (dài 53,7 km, vốn hơn 18.000 tỷ đồng) dự kiến hoàn thành cuối năm nay; sân bay quốc tế Long Thành sẽ vận hành giai đoạn 1 vào năm 2026, trở thành cửa ngõ hàng không lớn nhất cả nước.

Tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu (gần 19 km), vành đai 3 và cao tốc Bến Lức - Long Thành tiếp tục mở rộng trục kết nối liên vùng, tạo thuận lợi cho dòng khách mới đến khu vực phía Nam.

Đánh thức văn hóa bằng trải nghiệm hiện đại

Sự xuất hiện của các nhà đầu tư lớn đã mở ra hướng tiếp cận mới cho du lịch Vũng Tàu - không chỉ phát triển hạ tầng mà còn khơi dậy bản sắc và đưa văn hóa vào trải nghiệm.

Tại trung tâm Bãi Sau, Sun World Vũng Tàu mang đến mô hình công viên giải trí gần 15 ha lấy cảm hứng từ văn hóa chợ nổi và sông nước Nam Bộ, với bốn chủ đề gồm Cuộc sống sông nước Nam Bộ, Dấu ấn Óc Eo - Phù Nam, Con đường tơ lụa trên biển và Rừng nhiệt đới phương Nam.

Khu vui chơi có gần 20 trò chơi hiện đại, trong đó nổi bật là đường trượt nước 10 làn và bể tạo sóng đôi gần 6.000 m², góp phần tạo nên không gian vui chơi cả ngày lẫn đêm - nơi văn hóa được kể lại một cách gần gũi và sinh động.

Sun World Vũng Tàu lấy cảm hứng từ văn hóa Nam Bộ, dự kiến vận hành từ năm 2026 (Ảnh: Phối cảnh của chủ đầu tư).

Không xa đó, Tháp Tam Thắng là công trình biểu tượng được ví như “ngọn hải đăng mới” của Vũng Tàu, gồm 143 trụ điêu khắc hướng biển, lấy cảm hứng từ ba làng cổ Thắng Nhất, Thắng Nhì và Thắng Tam. Điểm đến này đang trở thành điểm hẹn của người dân, du khách, không gian tổ chức hoạt động sự kiện tại Vũng Tàu.

Tháp Tam Thắng được ví như “ngọn hải đăng mới” của Vũng Tàu, thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi tối (Ảnh: Hải Triều).

Cùng góp phần định hình diện mạo mới cho khu vực, Blanca City - đại đô thị do Sun Property (thành viên Sun Group) phát triển - mang đến cách thể hiện khác của văn hóa biển trong đời sống hiện đại.

Dự án quy mô gần 96,6 ha, tổng vốn gần 37.000 tỷ đồng, sở hữu hai mặt tiền đắc địa gồm đường 3/2 và 869 m bờ biển Bãi Sau. Blanca City được quy hoạch theo mô hình “all-in-one”, nơi cư dân có thể sống, nghỉ dưỡng và tận hưởng trong cùng một không gian.

Kiến trúc Blanca City mang phong cách giao thoa giữa Pháp, Bồ Đào Nha và Việt Nam, lấy cảm hứng từ văn hóa hàng hải với các tòa tháp tạo hình cánh buồm vươn khơi - biểu tượng của sự khai mở.

Hệ tiện ích đồng bộ gồm trung tâm thương mại mặt biển, chuỗi khách sạn quốc tế, trường học, y tế, cùng 8 công viên cảnh quan và công viên nước Sun World Vũng Tàu gần 15 ha.

Blanca City là đô thị biển “all in one”, đáp ứng nhu cầu sống, nghỉ dưỡng, tận hưởng (Ảnh: CĐT).

Từ chiều sâu di sản biển đến những công trình mang tinh thần thời đại, Vũng Tàu đang từng bước định hình tương lai bằng văn hóa. Khi câu chuyện ấy được kể đúng cách, vùng đất này sẽ không chỉ là nơi chốn nghỉ dưỡng mà còn là nơi để cảm nhận chiều sâu lịch sử và tinh thần biển - những giá trị đã làm nên bản sắc của Vũng Tàu.