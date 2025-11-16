Mưa lớn khiến trần sân bay bị dột, nước tuôn xối xả như thác chảy

Các video đăng trên mạng xã hội X cho thấy nước tuôn ào ạt từ phần cấu trúc trần gần quầy làm thủ tục của hãng hàng không Qatar Airways. Sau đó, khu vực bị ảnh hưởng đã được quây lại để đảm bảo an toàn.

Mưa lớn khiến trần sân bay bị dột, nước xối xả tuôn xuống như thác chảy (Nguồn video: News).

Malaysia Airports, đơn vị vận hành sân bay, cho biết, sự cố xảy ra khoảng 16h15 ngày 14/11 do mưa lớn bất thường xảy ra tại khu vực.

"Hệ thống xử lý sự cố, dọn dẹp và khôi phục được triển khai ngay lập tức. Các nhân viên được tăng cường làm việc cho tới khi điều kiện thời tiết bớt khắc nghiệt", người đại diện của đơn vị vận hành thông tin.

Cũng theo đơn vị này, khu vực bị dột được dọn dẹp trong vòng 1,5 tiếng. Sau đó, quầy thủ tục của hãng hàng không Qatar Airways mở cửa trở lại khi tất cả được kiểm tra và xác nhận an toàn.

Nước chảy xối xả từ trần sân bay và được khắc phục sau 1,5 tiếng (Ảnh cắt từ clip).

Đơn vị vận hành sân bay khẳng định, các chức năng quan trọng khác bao gồm hỗ trợ hành khách, di chuyển trong nhà ga và các hệ thống then chốt cùng hệ thống băng chuyền hành lý đều không bị ảnh hưởng.

“Các kỹ thuật viên vẫn tiếp tục rà soát kiểm tra và một số bộ phận hỗ trợ được theo dõi sát sao", thông cáo cho biết thêm.

Nguyên nhân khiến trần sân bay bị dột nước vẫn đang được điều tra làm rõ. Đơn vị vận hành sân bay khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các hãng bay nhằm giảm thiểu tối đa tác động tới việc vận hành.

Trên hàng loạt nền tảng mạng xã hội, nhiều du khách chia sẻ lại khoảnh khắc trần sân bay bị dột, ví von như thác nước chảy tại sân bay Changi ở Singapore.