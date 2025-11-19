Ba chàng trai 22 tuổi trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới nhờ AI

“Tôi biết mình muốn bỏ học trước kỳ thi cuối năm thứ hai đại học. Tôi chỉ đơn giản không muốn tham gia kỳ thi”, Brendan Foody chia sẻ về quyết định bỏ đại học của mình để tập trung cho công ty khởi nghiệp.

Vào thời điểm đó, Foody đã tìm thấy những điều mà anh không thể học được trên giảng đường. Vài tháng trước, Foody cùng 2 người bạn học tại trường phổ thông là Adarsh Hiremath và Surya Midha cùng nhau nảy ra một ý tưởng xây dựng mô hình kết nối giữa các công ty với kỹ sư lành nghề ở nước ngoài, giúp hai bên tìm thấy nhau và họ sẽ đứng giữa để lấy phí dịch vụ.

Năm 2023, ba chàng trai trẻ sau đó đã quyết định bỏ học, cùng nhau thành lập công ty khởi nghiệp mang tên gọi Mercor, trụ sở tại San Francisco, Mỹ. Công ty này sử dụng AI để tối ưu hóa quá trình tuyển dụng, giúp các doanh nghiệp tìm kiếm nhân tài một cách nhanh chóng và phù hợp với yêu cầu.

Adarsh Hiremath (trái), Brendan Foody (giữa) và Surya Midha đã bỏ học để khởi nghiệp và trở thành tỷ phú ở tuổi 22 (Ảnh: Forbes).

Mercor cũng tham gia vào việc huấn luyện các mô hình AI bằng cách kết nối các chuyên gia phù hợp trong từng lĩnh vực với những nhiệm vụ liên quan đến dữ liệu và mô hình học máy.

Brendan Foody cho biết quyết định bỏ học đại học để tập trung cho công ty khởi nghiệp của mình là một điều đúng đắn.

“Khi tôi còn ở trường đại học, công việc là thứ mà tôi cần phải dành thời gian để làm. Khi tôi bỏ học, Mercor đã trở thành điều mà tôi không thể ngừng nghĩ đến”, Brendan Foody chia sẻ. “Tôi thấy đúng đắn khi đầu tư thời gian của mình mỗi ngày cho Mercor”.

Brendan Foody cũng cho rằng AI không cạnh tranh công việc với con người, thay vào đó AI sẽ giúp tái phân bổ lực lượng lao động một cách hợp lý. Chẳng hạn khi công cụ AI được sử dụng để làm các nhiệm vụ văn phòng lặp đi lặp lại, con người sẽ được đưa lên chuỗi giá trị cao hơn trong vai trò người huấn luyện AI cách lý luận, đưa ra quyết định và sáng tạo.

Chính tầm nhìn của Brendan Foody, hiện đang là CEO của Mercor, đã giúp công ty này thu hút được rất nhiều sự chú ý của các nhà đầu tư.

Trong vòng 9 tháng sau ngày thành lập, Mercor đã mang về cho ba nhà sáng lập trẻ tuổi doanh thu một triệu USD đầu tiên. Hai năm sau, Mercor đã trở thành công ty khởi nghiệp thu hút rất đông nhà đầu tư và được định giá 10 tỷ USD, biến ba chàng trai 22 tuổi trở thành những tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới (trở thành tỷ phú nhờ bản thân chứ không phải do thừa kế).

Thành tích này trước đó thuộc về Mark Zuckerberg, khi nhà sáng lập Facebook trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới vào năm 23 tuổi. Zuckerberg đã nắm giữ vị trí này từ năm 2008 cho đến nay.

“Cơn sốt” đầu tư mạo hiểm vào các công ty khởi nghiệp AI

Trong bối cảnh “cơn sốt” AI vẫn đang bùng nổ trên toàn cầu, các nhà đầu tư đang rót tiền ngày càng nhiều vào các công ty khởi nghiệp AI.

Nhiều công ty khởi nghiệp AI được định giá lên đến hàng tỷ USD dù chỉ mới được thành lập trong vài tháng và chưa có sản phẩm thực tế nào, điều này cho thấy các nhà đầu tư tin tưởng vào tầm nhìn và khả năng lãnh đạo của những nhà sáng lập công ty, hơn là dựa vào sản phẩm thực tế được ra mắt.

Nổi bật trong số đó có thể kể đến công ty Scale AI do Alexandr Wang thành lập và Thinking Machines Lab do “nữ tướng AI” Mira Murati sáng lập.

Alexandr Wang (trái) và Mira Murati là hai trong số những cái tên được đánh giá cao trong giới AI hiện nay (Ảnh: Getty).

Dù mới sinh năm 1997, Alexandr Wang được đánh giá là tài năng hiếm gặp trong lĩnh vực AI. Wang từng theo học tại Học viện Công nghệ Massachusetts, chuyên ngành Khoa học máy tính, nhưng đã bỏ học chỉ sau một năm để khởi nghiệp. Vào tháng 6, Meta đã chi ra 15 tỷ USD để mua lại 49% cổ phần của Scale AI và đưa Wang về làm việc dưới trướng của Mark Zuckerberg.

Trong khi đó, Mira Murati (sinh năm 1988), từng là Phó chủ tịch Nghiên cứu sản phẩm, và Giám đốc Công nghệ tại OpenAI, chịu trách nhiệm phát triển các dự án AI đình đám như ChatGPT, DALL-E, Sora. Tháng 11/2023, Murati có thời gian ngắn đảm nhiệm CEO tại OpenAI thay cho Sam Altman bị sa thải.

Tháng 9/2024, Mira Murati rời OpenAI và thành lập Thinking Machines Lab, tập trung vào phát triển các hệ thống AI tùy chỉnh và hiệu suất cao. Mặc dù chưa có sản phẩm thực tế nào, công ty này vẫn được định giá hơn 12 tỷ USD. Các nhà phân tích thị trường cho biết chính cái tên Mira Murati là sự bảo chứng cho thành công của Thinking Machines Lab.