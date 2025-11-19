Chợ ngập đến mái trong đêm, nhiều tiểu thương chịu thiệt hại nặng

Đến hết ngày 18/11, các tiểu thương kinh doanh tại chợ Phong Mỹ, tổ dân phố Đông Thái, phường Phong Điền, thành phố Huế, tiếp tục dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn, ngày 17/11, nước sông Ô Lâu lên nhanh, gây ngập lụt diện rộng cho các vùng hạ du thuộc các phường Phong Điền, Phong Dinh, có nhiều khu vực ngập sâu 4,5-5m.

Chợ Phong Mỹ sau thời điểm bị ngập lụt đến nóc (Ảnh: Cao Tiến).

Khoảng 2h30 cùng ngày, nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập úng sâu tại khu vực tổ dân phố Đông Thái, riêng chợ Phong Mỹ nước lên cao 2,5m, tới mái của khu chợ.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, toàn khu chợ truyền thống nêu trên có hơn 110 tiểu thương tham gia kinh doanh, trong đó có 63 hộ bị thiệt hại do ngập lụt.

Một trong những ki ốt lớn nhất tại chợ Phong Mỹ và chịu thiệt hại nặng là cơ sở của gia đình chị Hoàng Thị Nhân. Nữ tiểu thương cho biết tối 17/11, thấy trời mưa nhỏ, trước khi đóng cửa ki ốt, chị còn soạn hàng hóa ra để hôm sau kinh doanh.

Khoảng 3h ngày 18/11, chị Nhân khi nhận được tin báo nước lũ tràn về gây ngập úng toàn bộ khu chợ.

Tiểu thương Hoàng Thị Nhân khóc nghẹn khi cửa hàng bị thiệt hại nặng sau lũ (Ảnh: Cao Tiến).

“Hai vợ chồng hốt hoảng chạy về nhưng cũng chỉ kịp vớt được một ít hàng hóa, còn lại bị trôi nổi trên mặt nước dẫn đến hư hỏng, mất mát, ước tính tổng thiệt hại trên 50 triệu đồng”, chị Nhân khóc mếu, chia sẻ.

Tiểu thương Trần Thị Hải, chủ ki ốt chuyên kinh doanh gạo, các loại bột khô tại chợ Phong Mỹ, cũng chịu thiệt hại không nhỏ khi cửa hàng bị chìm sâu trong nước lũ.

Theo bà Hải, đây là lần thứ 5 trong năm, khu chợ truyền thống này bị ngập lụt. Do nước lũ về giữa đêm khuya, hầu hết tiểu thương đều bị bất ngờ nên không kịp trở tay.

“Chợ Phong Mỹ nằm ở vị trí thấp trũng nhất vùng này, đợt lũ lụt nào cũng bị ảnh hưởng, bà con không buôn bán được”, bà Hải cho hay.

Ngoài ra, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, hàng chục tiểu thương kinh doanh lương thực, thực phẩm, gia vị, áo quần… tại chợ Phong Mỹ cũng bị ngập nước gây hư hại hàng hóa. Nhiều ki ốt đã phải tạm thời đóng cửa, người dân mang hàng hóa về nhà phơi, sấy, nhằm cứu vớt phần nào.

Tiểu thương chợ Phong Mỹ dọn dẹp vệ sinh để sớm kinh doanh trở lại sau đợt lũ lớn (Ảnh: Cao Tiến).

Ông Võ Phi Bình, Tổ trưởng tổ dân phố Đông Thái, cho biết đây là đợt lũ thứ 4 liên tiếp trong khoảng thời gian ngắn mà người dân Huế nói chung, khu vực xã Phong Mỹ cũ nói riêng, phải hứng chịu.

Theo ông Bình, đợt lũ này có tốc độ rất nhanh và bất ngờ. Khoảng 2h ngày 17/11, nước từ thượng nguồn sông Ô Lâu đổ về bắt đầu gây ngập úng các tuyến đường, sau đó tràn vào khu chợ và tiếp tục dâng cao.

Về lâu dài, các tiểu thương mong muốn chính quyền địa phương sớm nâng cấp hoặc di dời chợ Phong Mỹ đến vị trí cao hơn để đảm bảo an toàn.

Người dân kiến nghị cấp có thẩm quyền đầu tư cải tạo các trục giao thông, nhất là tuyến tỉnh lộ 9 kết nối khu vực xã Phong Mỹ cũ với trung tâm phường Phong Điền, phòng khi xảy ra sự cố, thiên tai, phương tiện cứu hộ có thể di chuyển được.

Ông Thân Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Điền, cho biết trước mắt phường sẽ hỗ trợ các hộ tiểu thương bị thiệt hại nặng, mỗi hộ 20kg gạo cùng mì tôm, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội để giúp đỡ người dân.

Phường Phong Điền đã chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ tiểu thương.