Thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ mức 14.000m3/s

Chiều 19/11, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (tỉnh Đắk Lắk) có thông báo về chỉ số hồ chứa của đơn vị này.

Ghi nhận vào lúc 13h20 cùng ngày, lượng nước về hồ chứa Thủy điện Sông Ba Hạ đạt mức 14.100 m3/s; lưu lượng nước qua tổ máy phát điện mức 336m3/s và lưu lượng nước xả qua tràn đạt 13.720m3/s. Tổng lưu lượng nước về hạ du (xả lũ) đạt 14.056m3/s.

Thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ đạt 14.036m3 (Ảnh: Thành Lê).

Theo Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ, công ty đang điều tiết xả nước qua tràn với lượng nước hồ xả xấp xỉ bằng lượng nước về hồ, nhằm duy trì mực nước dâng bình thường 105m. Đến nay, tình hình thiết bị, công trình của công ty được ghi nhận bình thường.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, những ngày qua trên địa bàn tỉnh nhiều địa bàn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa to phổ biến mức 100-200mm, cá biệt các một số địa điểm mưa mức 400-500mm.

Mực nước lũ trên các sông Bàn Thạch, Kỳ Lộ, hạ lưu Sông Ba và sông Sêrê Pốk được ghi nhận đang lên nhanh.

Người dân tại xã Đồng Xuân đứng trên mái nhà chờ cơ quan chức năng ứng cứu (Ảnh: Minh Nguyễn).

Theo ghi nhận, thời điểm này khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk đang nguy cấp khi mưa lớn trên diện rộng và các nhà máy thủy điện đã xả điều tiết nước về hạ du.

Nhiều địa bàn xã Đồng Xuân, Tuy An Bắc, Hòa Thịnh, Sơn Thành... bị ngập trong biển nước; cơ quan chức năng được huy động để ứng cứu người dân bị mắc kẹt tại các khu vực ngập nặng.