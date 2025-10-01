Người Hà Nội chật vật dọn nhà sau ngập, nhiều nơi nước vẫn chưa rút

Sau mưa lớn, nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập nặng. Ghi nhận lúc 17h30 chiều 1/10, tại ngõ 230 Định Công Thượng vẫn ngập sâu 40-50cm. Nước mới rút bớt một nửa, nhiều hộ dân tất bật dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả.

Chị Nhi, chủ tiệm cắt tóc, tất bật quét bùn đất, lau rửa từng góc nhà sau một đêm cửa tiệm chìm trong biển nước. Mùi hôi từ cống rãnh bốc lên khiến chị vừa dọn vừa phải bịt mũi. “Nước ngập sâu 40cm, cống tràn lên, mùi kinh khủng lắm. Nhiều đồ bị ngấm nước, phải bỏ hết”, chị ngao ngán.

Chị Nhi thuê cửa hàng này ba năm, khẳng định chưa bao giờ thấy cảnh ngập nặng và bẩn đến vậy. Căn phòng đặc quánh mùi nước cống, người phụ nữ phải dùng gần hết lọ tẩy rửa mà vẫn chưa hết mùi. “Cả ngày nay coi như bỏ, chỉ lo thu dọn, khử mùi cho cửa hàng khô ráo. Dọn từ trưa đến tận 16h mà tôi thấy vẫn chưa đâu vào đâu”, chị thở dài.

Cách cửa hàng chị Nhi chừng 300m, vợ chồng anh Nam cũng đang tất bật dọn dẹp công ty sau khi nước vừa rút. Chị Hà, vợ anh Nam, cho biết sáng nay hai vợ chồng phải dậy sớm, đi từ nhà ở Thanh Trì hơn một tiếng rưỡi mới lên tới nơi để quét bùn, kê lại đồ đạc.

“7h tôi tới thì nước vẫn mấp mé sàn. Ô tô, xe máy chạy qua là sóng tạt thẳng vào nhà. Tôi quét nước, rửa bùn, kê đồ đến gần trưa mới tạm ổn”, chị kể.

Quen với cảnh ngập, hôm qua khi mưa lớn, chị Hà kịp kê đồ, ngắt điện để tránh nguy hiểm rồi trở về nhà. “Tối qua lúc tôi về thì nước đã dâng ngập hết chân ghế", chị nói.

Theo chị, ngập úng ở khu này đã kéo dài nhiều năm, cứ mưa một ngày thì ngập ba ngày, mưa ba ngày phải cả tuần mới rút hết. Không ít hộ kinh doanh tạp hoá, bánh kẹo còn bị nước cuốn trôi hàng ra ngoài. “Nơi khác như Thanh Trì sáng nay đã rút, còn chỗ này vẫn ngập nặng. Khổ lắm, chẳng biết bao giờ mới hết nước”, chị than thở.

Dù hệ thống cống rãnh đã được nạo vét, tình hình không hề cải thiện. Cứ mưa là ngập, khiến sinh hoạt và buôn bán lao đao. “Nhiều người thuê cửa hàng mở quán, mở tạp hoá đều không chịu nổi, phải bỏ đi. Cửa hàng tôi cũng vậy, chủ cũ ngập mãi không buôn bán nổi nên trả lại. Tôi vừa thuê, nhưng chỉ cần một cơn mưa kéo dài chừng một tiếng là nước đã dâng ngập tận trong nhà”, chị ngao ngán.

Cách đó không xa, gia đình anh Phạm Văn Thuý chỉ còn biết ngồi trong nhà nhìn ra, bất lực vì không thể đi làm, con cái cũng phải nghỉ học. Dù đã chặn ba tấm ván trước cửa, mỗi lần xe chạy qua, nước vẫn tràn vào.

Anh Thuý cho biết, từ sáng đến giờ đã có nhiều xe cộ ngã xuống nước vì vướng phải rác, thanh gỗ trôi nổi. Rác thải sinh hoạt của người dân theo dòng nước trôi dọc tuyến đường, bốc mùi ô nhiễm nặng.

Sống ở đây 12 năm, anh chưa từng chứng kiến cảnh ngập nghiêm trọng như lần này. Trước kia, mỗi trận mưa lớn, nước chỉ dâng đến mắt cá, cùng lắm tràn vào nhà chừng 20cm. “Nhưng lần này thì khủng khiếp, nước ngập 30-40cm, đồ đạc nổi lềnh bềnh khắp nơi”, anh thở dài.

Chị Nguyễn Thị Thu Hường (ngõ 230 Định Công Thượng) vừa mất hơn một triệu đồng thuê thợ sấy lại bốn chiếc tủ lạnh trong cửa hàng tạp hoá, chỉ biết thở dài lo lắng nhìn dòng nước vẫn dập dềnh trước bậc thềm. “Nếu tối nay còn mưa, chắc chắn nước lại tràn vào nhà”, chị nói.

Dù chi cả tỷ đồng xây nhà, từng nâng nền nhà 4 lần chống ngập, cửa hàng vẫn chìm trong biển nước sau trận mưa lớn kéo dài. “Chiều qua, chỉ nửa tiếng nước đã dâng tới bậc thềm, rồi tràn hẳn vào nhà”, chị nhớ lại. Một mình xoay xở, chị cố kê đồ, chặn dòng nước nhưng bất lực. Bốn tủ lạnh chứa kem, nước ngọt quá nặng không kịp di chuyển, chị đành để ngập, vội ngắt cầu dao tránh rò điện. “Đọc tin có người bị giật chết, tôi hoảng lắm. May có thằng con về kịp, ngắt riêng tầng một, nhờ vậy tối qua cả nhà mới nấu được cơm, dù ai cũng rã rời”, chị kể.

Sáng nay, kem trong tủ tan chảy, chị đành cắm điện cho đông lại rồi định phát miễn phí cho lũ trẻ quanh xóm vì khó bán được nữa. Khoản tiền thuê thợ cộng thêm số hàng hỏng khiến chị càng thêm nặng lòng.

Đêm qua, cả con ngõ 230 phải đi lại bằng thuyền, vì có đoạn nước ngập đến bụng người lớn. Sống ở đây từ năm 1998, trải qua bao trận lụt, chị Hường chia sẻ chưa lần nào chị thấy cảnh tượng khắc nghiệt như thế này.

Người dân phải liên tục dùng chổi quét nước trong nhà ra, vì mỗi lần xe máy đi qua nước lại tràn vào.

Một số hộ phải lắp máy bơm, hút nước từ trong nhà ra ngoài.

Trong khi nhiều con ngõ khác ở Hà Nội đã khô ráo, người dân ngõ 230 Định Công Thượng vẫn chỉ biết thở dài, không rõ bao giờ mới trở lại cuộc sống bình thường. Họ mong trẻ em sớm được đến trường, người bán hàng có khách, thay vì ngày ngày chực chờ quét nước ra ngoài để cứu đồ đạc khỏi ngập hỏng.