Giá rau đắt như thịt, bà nội trợ cầm 200.000 đồng đi chợ chỉ dám... rón rén

“Đi mua rau như mua hải sản”

Sáng sớm, bà Phạm Thị Thêm (75 tuổi, phường Định Công) cầm theo tờ 200.000 đồng đi chợ mua thực phẩm cho gia đình 4 người ăn cả ngày. Nhìn thấy rổ cà chua đỏ mọng, bà hỏi giá rồi không khỏi giật mình: “Hôm trước cà chỉ 18.000-20.000 đồng/kg, vậy mà nay bán 60.000 đồng/kg”.

Đắn đo hồi lâu, bà chỉ dám mua nửa cân để còn tiền xoay xở những món khác. Sang hàng rau, thấy rau muống tươi xanh, bà hỏi giá thì được báo 25.000 đồng/mớ nhưng khá ít ỏi. Cụ bà thở dài: “Ngày trước cầm 200.000 đồng mua thịt rồi còn mua được rau ăn cả ngày vẫn thoải mái, giờ mua rau xong đã chẳng còn đủ tiền mua thịt cho bốn người ăn một bữa”.

Theo bà Thêm, hơn một tháng nay, hầu hết các mặt hàng rau, củ, quả đều tăng giá mạnh, nhiều loại tăng gấp đôi. Rau cải hiện 35.000-40.000 đồng/kg; cải bắp 25.000-35.000 đồng/kg; rau muống 20.000-25.000 đồng/mớ; dưa chuột 40.000 đồng/kg; mướp 30.000 đồng/kg…

Ngay cả các loại rau gia vị vốn rẻ cũng tăng chóng mặt: Rau mùi, mùi tàu, húng, xương xông, thì là… đều tăng gấp đôi, lên mức 8.000-16.000 đồng/mớ.

“Đi chợ bây giờ lúc nào tôi cũng phải bớt món này, bỏ món kia. Nhà có bốn người, cầm 200.000 đồng đi chợ mà tính tiền bữa ăn cũng đau đầu, cân đo đong đếm. Rau còn đắt hơn cả thịt”, bà ngao ngán.

Cà chua là loại thực phẩm tăng giá cao nhất khi từ 18.000 đồng/kg tăng lên 70.000 đồng/kg (Ảnh: Nam Việt).

Bà Thêm cho biết, ngay cả thời điểm dịch Covid-19, khi nguồn cung rau khan hiếm và người dân tích trữ lương thực, giá cũng không tăng mạnh như hiện nay.

Không riêng bà Thêm, chị Thuý Vân (29 tuổi, ở Khu đô thị An Khánh) kể chuyện đi chợ chẳng khác gì… “đánh vật với túi tiền”. Trước đây 50.000 đồng tiền rau có khi đủ cho hai bữa, giờ chỉ mua được vài món lặt vặt.

"Con tôi thích ăn canh chua, mua vài quả cà chua, một quả dứa, ít hành ngò mà đã mất toi 70.000 đồng”, chị nói.

Có hôm chị Vân đứng cân bí xanh mà ngỡ mình nghe nhầm. Bí tăng lên gần 30.000 đồng/kg - “đắt ngang thịt”. Chị bật cười: “Đi mua rau mà nghĩ bước nhầm vào hàng hải sản”.

Không chỉ các hộ gia đình mà cả những cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng lao đao vì giá rau củ tăng mạnh.

Chị Ngọc Anh, chủ một cửa hàng bún tại Hà Nội, chia sẻ, những ngày này chị phải “cân đo đong đếm” từng mớ rau, từng quả cà chua để vừa giữ được chất lượng bát bún, vừa không phải tăng giá bán.

Chị cho biết, trước đây xà lách có giá 180.000-220.000 đồng/thùng, nay đã nhảy vọt lên 480.000 đồng/thùng. Cà chua từ mức 18.000-20.000 đồng/kg giờ mua lẻ đã lên 60.000 đồng/kg.

“Không biết xoay xở thế nào. Giảm nguyên liệu thì bát bún không còn ngon, ít rau thì sợ khách chê, mà tăng giá thì lại lo khách không ăn”, chị Ngọc Anh thở dài.

Rau xanh khan hiếm sau mưa lũ khiến giá tăng cao (Ảnh: Nam Việt)

Khảo sát của phóng viên tại một số chợ dân sinh ở Hà Nội như, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Hà Đông... cho thấy đà tăng giá rau xanh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Người bán cho biết các loại rau thân nước và rau ăn lá đều khan hiếm do mưa kéo dài, việc thu hoạch gặp khó khăn, nguồn hàng đổ về Hà Nội giảm rõ rệt, nên giá tăng gấp đôi so với trước.

Không chỉ rau xanh mà các loại củ như cà rốt, khoai tây, bí xanh, tăng từ 20% đến 40%. Riêng cà chua là mặt hàng có mức tăng cao nhất gấp 3-4 lần giá bán trước đây.

Một tiểu thương chia sẻ, thời tiết bất lợi, mưa liên tục, cộng thêm chi phí vận chuyển cao khiến giá đầu vào đội lên. Rau về chợ ít, thời điểm cuối năm nhu cầu thực phẩm tăng mạnh, trong khi nguồn rau từ các vùng cung cấp bị hạn chế do mưa lũ kéo dài. Điều này càng gây áp lực khiến giá rau khó hạ nhiệt.

Giá rau xanh tăng cao khiến sức mua của người dân giảm đi nhiều so với trước (Ảnh: Mộc Khải).

Hai mươi năm bán rau lần đầu thấy giá tăng cao chóng mặt

Không chỉ Hà Nội, sáng 18/11, phóng viên Dân trí ghi nhận tại một số chợ dân sinh ở TPHCM, giá rau xanh tiếp tục tăng mạnh, có mặt hàng tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với tuần trước.

Nhiều người đi chợ thở dài: “Giá rau đắt như thịt, nay lựa rau phải rón rén. Mới hôm trước mua cải xanh chỉ mười mấy nghìn đồng, nay với số tiền đó chẳng mua được bao nhiêu”.

Tại chợ Hoàng Hoa Thám (phường Tân Bình), hành lá được bán với giá 100.000 đồng/kg. Cải xanh, cải ngọt dao động 50.000-60.000 đồng/kg. Tiểu thương cho biết mức giá này đã kéo dài vài ngày nay.

Chị Hương - tiểu thương ở chợ Hoàng Hoa Thám - ngao ngán khi thấy giá rau củ tăng cao (Ảnh: Mộc Khải).

Chị Hương - tiểu thương tại chợ Hoàng Hoa Thám - lý giải: “Nhiều vùng bị ngập kéo dài khiến xe hàng không về đều, nguồn rau từ miền Tây đến Tây Nguyên đều ảnh hưởng. Ngay TPHCM cũng ngập, khu vực trồng rau muống quanh thành phố bị úng nên gần như không có hàng. Vì thiếu nguồn cung, cả rau lẫn cá đều tăng giá".

Tại chợ Hòa Hưng (phường Hòa Hưng), giá xà lách tăng lên 50.000-60.000 đồng/kg, rau nhút chạm mốc 100.000 đồng/kg. Tiểu thương cho biết giá rau xanh từ đầu năm đến nay chưa lần nào cao như đợt này.

Khách đi chợ chỉ dám mua vài nghìn rau gia vị cho từng món, cố gắng thu nhỏ bữa ăn, bữa cơm gia đình buộc phải “giảm rau, tăng món khác”, nhưng thịt, cá, trứng cũng tăng nhẹ nên việc xoay xở ngày càng khó.

Rau nhút, hành lá chạm mốc 100.000 đồng/kg (Ảnh: Mộc Khải).

Các tiểu thương cho biết sức mua hiện không giảm, vì ai cũng cần rau, trong khi giá tăng chung ở tất cả các chợ. Họ nhận định giá rau chỉ có thể hạ khi trời tạnh và nguồn cung ổn định trở lại, nhưng ít nhất trong một thời gian nữa chưa thể về mức cũ.

Theo dự báo của các tiểu thương, khoảng giữa tháng Chạp, nguồn cung từ Đà Lạt, Tây Ninh, Đồng Tháp và các vùng ven TPHCM thường dồi dào trở lại. Lúc đó, rau nhiều đến mức người bán còn lo “sợ ế”.

Cô Tư - tiểu thương bán rau hơn 20 năm tại chợ đầu mối Thủ Đức - cho biết, mấy tuần nay việc buôn bán gặp nhiều khó khăn vì hàng hóa từ nhà vườn khan hiếm.

Cô Tư, tiểu thương ở chợ đầu mối Thủ Đức, cho biết đây là lần đầu bà thấy rau củ tăng cao đến vậy (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Theo cô Tư, rau củ hiện rất hiếm do nhiều nhà vườn bị ngập lụt, hàng đưa xuống chợ ít nên mỗi lần nhập đều phải chia nhỏ cho các mối, lượng hàng bán ra không nhiều.

Giá nhập cao, khách than phiền nhưng vẫn phải cầm cự để mưu sinh. Mỗi loại rau củ bán ra chỉ lãi được 2.000-3.000 đồng/kg, “lời chẳng bao nhiêu” so với công sức bỏ ra.

Bán ở chợ từ năm 2003 đến nay, cô khẳng định chưa từng thấy giá rau củ leo thang mạnh như đợt này: “Hai mươi năm bán buôn ngoài chợ lần đầu tiên chứng kiến cảnh giá lên đỉnh điểm như vậy”, cô Tư nói.

Một tiểu thương cho biết lý do giá rau củ tăng cao vì nguồn hàng khan hiếm (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Chị L.T.M., tiểu thương chợ đầu mối Thủ Đức, cho biết từ khi mưa bão kéo dài, giá rau liên tục nhích lên, cứ mưa lại tăng giá.

Theo chị M. nguyên nhân giá rau tăng là do mưa kéo dài gây ngập úng nhiều vùng trồng rau, rau vừa gieo xuống chưa kịp lớn đã chết, trong khi lượng hàng từ Đà Lạt, Lâm Đồng về chợ giảm mạnh. Thiếu nguồn cung khi nhu cầu vẫn cao đã khiến giá rau tăng.

Trong khi người dân chỉ biết thắt chặt chi tiêu, tiểu thương “gồng mình” giữ khách, thì tất cả đều trông chờ thời tiết ổn định để nguồn rau phục hồi, giá cả sớm trở lại mức dễ thở hơn.