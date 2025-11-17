Cô gái 25 tuổi ăn 50 con chuột để sinh tồn giữa đảo hoang

Theo truyền thông địa phương, thí sinh có biệt danh Zhao Tiezhu (25 tuổi) vừa chia sẻ hành trình “lột xác” sau một cuộc thi diễn ra trên hòn đảo thuộc tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) từ ngày 1/10 đến 5/11.

Zhao là người về đích thứ ba của cuộc thi này, nhận tổng giải thưởng 7.500 tệ (khoảng 27 triệu đồng). Cụ thể, ban tổ chức trao 6.000 tệ (khoảng 22 triệu đồng) cho người trụ được 30 ngày và thêm 300 tệ (khoảng 1,1 triệu đồng) cho mỗi ngày vượt mốc đó.

Cô gái 25 tuổi về đích thứ ba trong một cuộc thi sinh tồn ở Trung Quốc (Ảnh: South China Morning Post).

Đổi lại số tiền này là hành trình đầy thử thách. Cô gái phải chịu nắng nóng 40 độ C, đôi tay bị trầy xước vì điều kiện sinh tồn thô sơ và đôi chân chi chít vết côn trùng cắn. Da của Zhao cũng bị cháy nắng nặng. Tuy nhiên, điều khiến Zhao hài lòng nhất là cô đã giảm từ 85kg xuống còn 71kg sau hành trình.

Cô cho biết chế độ “ăn uống kiểu sinh tồn” với cua, nhím biển, bào ngư và các loại hải sản giàu đạm đã giúp cân nặng của cô giảm nhanh chóng. Trong 35 ngày, Zhao còn săn bắt, làm thịt, nướng và ăn 50 con chuột. Thậm chí, cô giữ lại một ít thịt chuột khô để mang về. “Thịt chuột cũng ngon lắm”, cô nói.

Zhao đã ăn 50 con chuột trong cuộc thi sinh tồn (Ảnh: South China Morning Post).

Zhao rời cuộc thi vào ngày 4/11 khi một cơn bão đổ bộ vào đảo. Cô cho biết bản thân đã đạt được mục tiêu và chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon trên chiếc giường ở nhà.

Zhao thừa nhận kết quả lần này “vượt ngoài mong đợi”, đồng thời hé lộ sẽ tiếp tục tham gia những thử thách sinh tồn trong tương lai. “Tôi muốn giảm thêm 15kg nữa trong cuộc thi tiếp theo”, cô nói.

Một cư dân mạng hài hước bình luận: “Cuộc thi sinh tồn có vẻ hiệu quả hơn cả phẫu thuật thẩm mỹ”.

Zhao giảm 14kg sau cuộc thi (Ảnh: South China Morning Post).

Ông Geng - quản lý cuộc thi - cho biết, vẫn có hai thí sinh nam bám trụ để tranh giải nhất với giá trị giải thưởng là 50.000 tệ (khoảng 185 triệu đồng).

Thời gian gần đây, Trung Quốc chứng kiến sự bùng nổ các cuộc thi sinh tồn ngoài trời. Một trong những cuộc nổi bật nhất diễn ra tại núi Thất Tinh ở Trương Gia Giới (tỉnh Hồ Nam), nơi người trụ lại lâu nhất sẽ nhận 200.000 tệ (hơn 742 triệu đồng).

Cuộc thi này thu hút đông đảo người bình thường đăng ký tham gia và hàng triệu lượt theo dõi qua livestream. Đơn vị tổ chức là cơ quan quản lý khu nghỉ dưỡng trên núi.

Tuy vậy, ông Long Wu - người phụ trách lên kế hoạch cuộc thi - cảnh báo người dân không nên tự ý bắt chước các hoạt động trong cuộc thi, vì những thử thách này đòi hỏi hệ thống hậu cần và y tế đầy đủ để đảm bảo an toàn.

Hoàng Thư