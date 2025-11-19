Thượng úy công an cứu nam sinh bị gió thổi bay xuống kênh nước

Ngày 19/11, Thiếu tá Ngô Phúc Lương, Trưởng Công an xã Thạch Lạc (Hà Tĩnh), cho biết cán bộ công an của đơn vị đã cứu một nam sinh bị gió lớn thổi rơi xuống kênh nước.

Chiều 18/11, em T.Đ.H. (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Thạch Lạc) đi xe đạp về nhà trên tuyến kênh dẫn nước của địa phương. Khi đến thôn Hòa Lạc (xã Thạch Lạc), bé trai bị gió mạnh cuốn cả người và xe xuống kênh.

Thượng úy Hiệp nhảy xuống kênh cứu nam sinh và vớt xe đạp lên bờ (Ảnh: Văn Nguyễn).

Thời điểm này, mực nước dưới kênh khoảng 1m, chảy xiết. Nam sinh không thể tự thoát khỏi dòng nước do bờ kênh phủ rong rêu, trơn trượt.

Đúng lúc đó, Thượng úy Nguyễn Thanh Hiệp (cán bộ Công an xã Thạch Lạc) trên đường đi làm về phát hiện sự việc nên nhảy xuống kênh đưa em H. và xe đạp lên bờ.

Sau khi trấn an, Thượng úy Hiệp cùng người dân đưa bé trai về nhà trong niềm vui mừng của gia đình.