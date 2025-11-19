Thương phố đại lộ Vinhomes Wonder City mở khóa tiềm năng sinh lời kép

Thiết kế vượt chuẩn tạo lợi thế khác biệt

Sau hơn 2 năm thuê nhà phố trung tâm để mở cửa hàng thời trang, anh Khánh Toàn (Hà Nội) cuối cùng đã bỏ cuộc. “Giá thuê tăng cao, mà lượng khách cũng dần giảm do diện tích nhỏ, không có chỗ để xe nên khách cũng không có thời gian để trải nghiệm sản phẩm”, anh Toàn chia sẻ.

Sau một tháng khảo sát và đánh giá, anh quyết định đầu tư một căn shophouse Thương phố đại lộ - Green Boulevard tại Vinhomes Wonder City, phía Tây Hà Nội.

“Sản phẩm khác biệt khi được thiết kế không chỉ để kinh doanh, mà còn để tăng giá trị thương mại và thương hiệu của chủ sở hữu”, anh Toàn đánh giá.

Anh Toàn cho biết điểm nhấn của dòng sản phẩm này là mặt tiền rộng 8-23m, trong khi phần lớn shophouse trên thị trường, hay nhà phố nội đô chỉ sở hữu mặt tiền 5-6m. Mặt tiền lớn mang lại nhiều lợi ích thực tế, như: không gian trưng bày sản phẩm rộng rãi, mở rộng tầm nhìn, khách hàng dễ dàng ghi nhớ thương hiệu…

Mặt tiền rộng 8-23m của shophouse Thương phố đại lộ là của hiếm trên thị trường (Ảnh: CĐT).

Điểm đáng giá tiếp theo, và cũng là một điều mấu chốt tạo nên sức hút của Thương phố đại lộ là vườn riêng sau mỗi căn shophouse. Với diện tích từ 20-36m², khu vườn không chỉ là khoảng nghỉ xanh giữa bộn bề giao thương, mà còn trở thành một phần của chiến lược kinh doanh.

Một tiệm cà phê có khu sân vườn riêng sẽ dễ níu chân khách hơn; một spa hay lounge có thêm góc thư giãn ngoài trời sẽ tạo khác biệt tinh tế mà các mô hình khác khó có thể sao chép. Giữa lòng một dãy phố thương mại sầm uất, việc giữ được hơi thở tự nhiên sẽ tạo nên trải nghiệm độc bản mà những con phố truyền thống thường thiếu vắng.

Tất cả các căn shophouse Thương phố đại lộ đều sở hữu sân vườn riêng từ 20-36m² (Ảnh: CĐT).

Hoàn thiện bức tranh khác biệt này là trục đại lộ rộng 24-40m, tạo nên lợi thế: giao thông thông thoáng, xe ra vào dễ dàng, dừng đỗ thuận tiện. Chính yếu tố hạ tầng này cho phép Thương phố đại lộ có đủ điều kiện để phát triển thành tuyến phố kinh doanh quy mô lớn, thu hút lượng khách liên tục và ổn định - nền tảng cho mọi bài toán doanh thu dài hạn.

“Đây chính là sản phẩm thương mại mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng muốn sở hữu”, anh Toàn nói.

Kinh doanh dễ dàng, sinh lời bền vững

Trước nhu cầu ngày càng cao của thị trường, ưu tiên những tài sản vừa sinh lời ngay, vừa giữ giá dài hạn, dòng shophouse Thương phố đại lộ đang cho thấy lợi thế hiếm có.

Không chỉ sở hữu mặt tiền lớn và sân vườn rộng rãi, bên trong các căn shop được thiết kế linh hoạt, đa công năng trên diện tích lớn từ 120m2, 128m2 đến 136m2. Đây cũng là lời giải chiến lược cho nhiều mô hình kinh doanh có thể cùng hiện diện, như cửa hàng thời trang, salon làm đẹp, cửa hàng flagship… Chủ sở hữu có thể kết hợp tầng dưới kinh doanh, tầng trên để ở hoặc làm văn phòng riêng.

Thương phố đại lộ còn hưởng lợi từ đại đô thị Vinhomes Wonder City - nơi dự kiến có tới 40.000 cư dân, cùng lượng khách vãng lai dồi dào nhờ hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ đa dạng. Dòng người ra vào liên tục tạo ra nguồn khách tự nhiên, giúp các mô hình kinh doanh dễ dàng chạy doanh số ngay từ những ngày đầu.

“Yếu tố này giúp các nhà đầu tư tiết kiệm được chi phí marketing và gạt mọi nỗi lo rủi ro vận hành”, anh Toàn nói.

Cơ hội kinh doanh rộng mở và tiềm năng gia tăng giá trị theo thời gian tại Thương phố đại lộ (Ảnh: CĐT).

Ngoài lợi thế khai thác kinh doanh, Thương phố đại lộ còn sở hữu tiềm năng tăng giá nhờ quy hoạch, hạ tầng của cực tăng trưởng mới phía Tây Thủ đô.

Hiện, hàng loạt tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm và khu vực, như Đại lộ Tây Thăng Long, cầu Thượng Cát, vành đai 3.5, vành đai 4 đang tăng tốc triển khai. Tọa lạc tại tâm điểm của mạng lưới giao thông này, giá trị của shophouse Thương phố đại lộ sẽ tăng trưởng cùng nhịp đập hạ tầng.

Cộng hưởng với nhịp phát triển hạ tầng là nhịp giao thương trên đại lộ rộng 24-40m nội khu, tạo sức nóng thương mại, thúc đẩy giá trị các shophouse tăng theo thời gian. Thực tế thị trường cũng cho thấy: shophouse nằm trên trục đường lớn, có tệp khách ổn định có tính thanh khoản vượt trội so với mặt bằng chung.

Sự hội tụ của 4 lợi thế then chốt - thiết kế vượt chuẩn, khai thác đa công năng, hưởng lợi từ dòng khách lớn và tiềm năng tăng giá giúp Thương phố đại lộ lọt nhóm tài sản được giới đầu tư ưu tiên trong giai đoạn thị trường sàng lọc, tính thực dụng và khả năng sinh lợi được đặt lên hàng đầu.