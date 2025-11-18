Phố cổ Hội An vẫn chìm trong nước lụt, dân chèo ghe đến chợ, đi làm

Ghi nhận chiều 18/11, nhiều tuyến đường huyết mạch thuộc phố cổ Hội An (phường Hội An, thành phố Đà Nẵng) như Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Lê Lợi… vẫn ngập sâu 1-1,5m. Khu phố An Hội, các khu vực vùng ven như chợ cá Thanh Hà, Cẩm Nam, Cẩm Kim (cũ) cũng bị nước lụt chia cắt hoàn toàn.

Để đến chợ, đi làm, người dân Hội An phải dùng ghe di chuyển vượt qua vùng ngập lụt.

Người dân dùng ghe di chuyển giữa phố cổ Hội An mùa nước lụt (Ảnh: Ngô Linh).

Chị Lê Thị Ngà (35 tuổi, ở khu phố An Hội, phường Hội An) cho biết công ty nơi chị làm việc vẫn hoạt động bình thường và khuyến khích nhân viên đi làm trong điều kiện cho phép. Nhân viên được bố trí chỗ ở lại nếu nhà thuộc vùng ngập lụt và phụ cấp thêm tiền đi lại, ăn uống…

“Nhà tôi ngập gần 1m, cả gia đình sinh hoạt trên tầng 2. Để đi làm tôi thuê ghe cùng vài người hàng xóm cho đỡ tiền. Tôi không ở lại công ty vì phải về nhà lo cho con cái. Mùa lụt khiến cuộc sống, sinh hoạt đảo lộn hoàn toàn, rất mệt mỏi”, chị Ngà nói.

Nước dâng cao, người dân Hội An dùng ghe di chuyển, sơ tán du khách (Video: Ngô Linh).

Đi chợ để tích trữ thêm thực phẩm cho nhiều ngày, bà Trần Thị Kiệu (62 tuổi, phường Hội An) cho biết chủ yếu lựa các thực phẩm để được lâu dài, trong đó chú ý mua thêm rau xanh và thuốc đề kháng. Hơn 20 ngày nay, nước lụt lên xuống liên tục khiến cuộc sống, công việc kinh doanh của gia đình bà bị ảnh hưởng nặng nề.

“Ngày hôm qua vội vàng dọn dẹp để chạy lụt nên chưa kịp đi chợ, hôm nay tôi cùng vài người hàng xóm thuê ghe ra chợ mua ít thực phẩm. Gia đình tôi có 2 quầy hàng lưu niệm ở chợ đêm Nguyễn Hoàng, lũ lụt lên liên tục như vậy sao chịu nổi”, bà Kiệu bày tỏ.

Không chỉ người dân chật vật, các khách sạn, homestay thuộc khu An Hội (phường Hội An) cũng khốn khổ không kém. Mỗi khi lụt lớn, chị Trần Thị Hương, quản lý một khách sạn tại khu An Hội, lại phải cùng nhân viên đưa khách chạy lụt.

Du khách khẩn trương di chuyển đến vùng cao ráo (Ảnh: Ngô Linh).

“Chúng tôi di chuyển khách đến các chi nhánh khác của công ty, thuê nguyên chiếc ghe cả ngày với giá 4 triệu đồng. Lụt lớn gây mất điện, mất nước, sợ ảnh hưởng đến sinh hoạt của khách nên phải di chuyển ngay”, chị Hương nói.

Dù nước lụt dâng cao, các tuyến phố cổ vẫn tấp nập du khách quốc tế. Nhiều vị khách du lịch lần đầu đến Hội An đã có chút bối rối, lạ lẫm khi thấy cả quần thể di sản UNESCO bị nước lụt vây quanh. Họ dạo quanh các điểm ngập lụt để ghi lại những hình ảnh hiếm thấy, hay gọi điện trực tiếp chia sẻ cùng bạn bè…

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, mực nước lúc 14h ngày 18/11 tại Hội An là 2,2m, trên báo động 3 là 0,2m.

Dự báo từ ngày 18/11 đến sáng 20/11, tại các xã, phường vùng núi thành phố Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to, phổ biến 150-350mm, có nơi trên 450mm.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia, Thu Bồn tiếp tục dao động ở mức dưới báo động 3 đến xấp xỉ trên báo động 3.