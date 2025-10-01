Nước đổ vào văn phòng ở Hà Nội như lũ, nhân viên nghỉ làm chờ khắc phục

Sáng 1/10, chị Thu Hà (tên đã thay đổi, nhân viên văn phòng ở Hà Nội) không thể đi làm vì nhiều tuyến đường vẫn bị ngập.

Tòa nhà cao 8 tầng nằm trên phố Liễu Giai - nơi công ty chị đóng trụ sở - có hầm để xe bị nước tràn vào lênh láng. Hiện, mọi người huy động tổng lực để lau chùi, dọn dẹp.

Sau một đêm ngâm nước, nơi để xe trở nên hoang tàn với đồ đạc nằm ngổn ngang, bùn đất bám đầy nền gạch.

Nước tràn vào hầm như thác, dân văn phòng hốt hoảng (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Theo chị Thu Hà, trước đó, nước dâng lên vỉa hè, quá mắt cá chân. Nhận thấy nguy cơ nước tràn vào hầm, nhân viên đã lắp tấm chắn bằng tôn.

Đầu giờ chiều 30/9, sau khi cơn mưa lớn trút xuống, nước bên ngoài dâng cao. Toàn bộ nhân viên phải hợp lực di dời xe máy ra ngoài.

"Trong lúc nhiều người di dời xe máy, nước tràn ào ào qua tấm chắn như thác đổ vào hầm. Mọi người hốt hoảng, ngỡ như lũ quét đổ về. Sau sự việc, 4-5 xe máy và nhiều đồ đạc chìm trong biển nước", Thu Hà cho biết.

Nhiều xe được "giải cứu" khỏi tầng hầm nhưng một số nhân viên vội vàng nổ máy để kiểm tra tình trạng. Việc làm này vô tình khiến phương tiện bị hư hỏng nặng hơn, không thể hoạt động.

"Một số người không có kinh nghiệm, nổ máy ngay khiến xe chết máy phải sửa chữa tốn hàng triệu đồng", chị nói.

Các nhân viên nỗ lực đưa xe máy ra ngoài khi nước tràn qua tấm chắn (Ảnh: Cắt từ clip).

Sống và làm việc ở Hà Nội nhiều năm, đây là lần đầu tiên cô gái chứng kiến một cơn mưa kéo dài gây ngập nhiều tuyến đường như vậy.

Sáng 1/10, nhiều khu vực ở Hà Nội vẫn bị ngập ảnh hưởng việc đi lại của người dân. Trong đó, các khu vực ngập sâu như ngã tư Nam An Khánh, đoạn đường trước Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, đoạn đường Nguyễn Chí Thanh gần hồ Ngọc Khánh.

Trước đó, từ sáng đến tối 30/9, mưa lớn liên tục trút xuống Hà Nội khiến nhiều tuyến đường, phố bị ngập sâu, giao thông tê liệt. Nhiều người mất hàng tiếng đồng hồ mới về được nhà sau giờ làm việc. Thậm chí, không ít nhân viên văn phòng và học sinh phải tá túc tại chỗ làm hoặc trường học do nước không rút.

Lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, mưa lớn ở Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày 30/9 là do hội tụ gió mạnh được hình thành giữa rìa Tây của áp cao cận nhiệt đới và hoàn lưu suy yếu từ bão Bualoi (bão số 10).

Theo vị này, sự tương tác của hai hệ thống này duy trì ổn định làm cho mây dông phát triển liên tục, gây mưa lớn kéo dài kèm theo sấm sét ở Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc.

Vị lãnh đạo cho hay, tại nhiều điểm đo được lượng mưa hơn 200mm, thậm chí hơn 300mm trong hôm qua. Với số liệu này, theo ông, lượng mưa này không vượt trận mưa lụt lịch sử năm 2008.