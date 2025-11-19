Vượt sạt lở và mưa lớn, khiêng 3 bệnh nhân ốm nặng chuyển viện kịp thời

Vào chiều tối 18/11, Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng tiếp nhận 3 bệnh nhân ốm nặng và cần chuyển tuyến trên để điều trị.

Do đêm tối và quốc lộ 40B (nối Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My và các xã, phường đồng bằng) bị sạt lở nặng, chưa đi lại được nên đơn vị tập trung cứu chữa, chờ thông đường sẽ chuyển ngay.

Hàng chục người khiêng bệnh nhân qua vùng sạt lở, nước chảy xiết (Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My).

Tuy nhiên sáng 19/11, quốc lộ 40B tiếp tục sạt lở nặng. Đến 10h, không thể để các bệnh nhân ốm nặng tiếp tục chờ, Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My quyết định phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3, chính quyền xã Trà Leng lên phương án vận chuyển bệnh nhân.

Chặng đường vận chuyển các bệnh nhân vô cùng khó khăn, vất vả. Xe cứu thương của Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My đã chuyển các bệnh nhân đến khu vực mỏ đá xã Trà Giác, nơi bị sạt lở nặng, xe cứu thương không thể di chuyển.

Tại đây, lực lượng dân quân thường trực xã Trà Leng cùng người nhà khiêng võng đưa bệnh nhân qua đoạn mỏ đá sạt lở hết sức nguy hiểm, cam go.

Nhờ tinh thần trách nhiệm vì người dân của các lực lượng, các bệnh nhân đã được đưa qua phía bên kia khu vực sạt lở.

Tại đây, xe cứu thương của Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My đón nhận và tiếp tục chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.