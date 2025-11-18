Ca sinh 7 đầu tiên gây sửng sốt thế giới sau 28 năm giờ ra sao?

Ca sinh đặc biệt gây sốt nước Mỹ

Ngày 19/11/1997, tại Des Moines (bang Iowa, Mỹ), vợ chồng Bobbi và Kenny McCaughey đã chào đón Nathan, Kelsey, Brandon, Joel, Natalie, Alexis và Kenny Jr - ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới mà tất cả em bé đều sống sót qua giai đoạn sơ sinh.

Bảy đứa trẻ chào đời trong vòng 6 phút, cân nặng chỉ 0,9-1,8kg, là điều kỳ diệu đối với đôi vợ chồng vốn hiếm muộn, bởi Bobbi mắc rối loạn tuyến yên khiến cơ thể khó rụng trứng.

Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới mà cả 7 đứa bé đều sống sót qua giai đoạn sơ sinh (Ảnh: Daily Mail).

Bobbi phải nhờ đến thuốc hỗ trợ sinh sản. Một mũi tiêm thuốc kích trứng đã mang lại kết quả vượt ngoài tưởng tượng của hai vợ chồng: Có đến 7 em bé.

Dù bác sĩ nhiều lần khuyên can và đề nghị giảm thai chọn lọc (thủ thuật y tế dùng để giảm số lượng thai nhi trong trường hợp mang đa thai), Bobbi và Kenny vẫn kiên quyết giữ các con bởi vợ chồng cô cho rằng mỗi đứa trẻ đều là một món quà.

Bobbi và Kenny kiên quyết sinh ra cả 7 đứa trẻ (Ảnh: Daily Mail).

Ca sinh đặc biệt lập tức thu hút sự chú ý trên toàn nước Mỹ. Cùng với sự ngưỡng mộ, gia đình cũng đối mặt với nhiều tranh cãi. Có người bày tỏ sự lo ngại về khả năng nuôi dưỡng con của đôi vợ chồng khi số lượng con quá lớn.

Nhưng cũng có vô số tấm lòng hướng về họ. Người dân và các tổ chức ủng hộ đôi vợ chồng bằng nhiều hình thức: Một căn nhà rộng 500m², một chiếc xe, một năm dùng thực phẩm miễn phí, 2 năm dùng tã trẻ em…

Cả gia đình còn được tặng chuyến đi Disneyland, nghỉ hè tại Majorca (Tây Ban Nha) và xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình.

Bảy đứa bé được ra đời gây sốt cả nước Mỹ lúc bấy giờ (Ảnh: Daily Mail).

Hai đời Tổng thống Mỹ là Bill Clinton và George W. Bush cũng từng gặp mặt, gửi lời chúc mừng đến gia đình. Mỗi đứa trẻ thậm chí còn được một trường học tại Missouri trao học bổng toàn phần.

Dẫu vậy, cha của những đứa trẻ - Kenny - luôn mong các con sống khiêm nhường, tự lập. “Nếu muốn điều gì, các con phải tự làm việc để có được”, ông dặn dò.

Cuộc sống sau 28 năm

Giờ đây, ở tuổi 28, 7 anh chị em trong ca sinh 7 năm nào đã trưởng thành và sống cuộc đời riêng. Anh cả Kenny Jr làm nghề mộc, sống tại Dallas Center cùng vợ là Synthia và con đầu lòng sinh năm 2022.

Alexis - người con sinh ra với chứng bại não - không từ bỏ ước mơ làm giáo viên. Alexis hiện làm việc tại một cơ sở giữ trẻ và sống cùng bố mẹ ở Runnells.

Trong khi đó, Natalie đã lập gia đình và sinh con trai vào năm 2023. Cô hoàn thành bằng thạc sĩ ngành huấn luyện thể thao, hiện là trưởng bộ phận đào tạo thể thao tại Đại học Hannibal-LaGrange - nơi từng trao học bổng cho các anh chị em cô.

Kelsey thì kết hôn với Kevin Morrison và nhận nuôi một con trai. Cô tốt nghiệp ở lĩnh vực truyền thông và đang làm lễ tân tại một phòng khám ở Missouri.

Đại gia đình Kenny McCaughey, gồm vợ chồng và con cái của 7 anh chị em (Ảnh: Daily Mail).

Nathan cũng bị bại não như chị gái Alexis, nhưng anh sống độc lập tại Des Moines. Anh tốt nghiệp đại học năm 2021 và theo đuổi công việc hỗ trợ kỹ thuật.

Brandon thì thực hiện được ước mơ ngày nhỏ, trở thành trung sĩ trong quân đội Mỹ. Brandon sống cùng vợ - người yêu của anh từ thời trung học - ở Nam Carolina. Cặp đôi đã có 2 con.

Joel - người em út trong gia đình - làm việc tại bộ phận hỗ trợ kỹ thuật, nuôi ước mơ trở thành chuyên viên phân tích an ninh mạng. Joel sống cùng bố mẹ và chị gái tại Runnells.

Khoảng năm 2017, khi những đứa con đã rời nhà, xây dựng tổ ấm riêng và theo đuổi đam mê, Bobbi và Kenny quyết định trao lại căn nhà rộng lớn mà cộng đồng từng tặng họ cho tổ chức hỗ trợ các bà mẹ trẻ mang thai ngoài kế hoạch.

Ngôi nhà từ đó được sử dụng làm nơi ở, chăm sóc và đào tạo cho những phụ nữ đang cần giúp đỡ. Vợ chồng McCaughey chuyển đến một căn nhỏ hơn, vừa đủ để đón con cháu trở về mỗi dịp sum họp.

Gia đình tụ họp tại đám cưới của Kelsey vào năm 2020 (Ảnh: Daily Mail).

Dù mỗi người một nơi, họ vẫn giữ sự gắn bó đặc biệt. “Khi cả 7 anh em tụ họp, lúc nào cũng là khoảng thời gian tuyệt nhất”, Kelsey chia sẻ.

“Bao nhiêu chuyện xảy ra, cả niềm vui, nỗi buồn đã tạo nên hôm nay của chúng tôi. Tôi thích nhìn thấy cả nhà quây quần bên nhau, đông đúc, ồn ào, xe dựng đầy lối, lũ cháu đạp xe khắp sân… Tuyệt vời lắm!”, Bobbi nói.