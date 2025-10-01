Người Hà Nội về quê tránh ngập, thuê nhà nghỉ vì mất điện, mất nước

Sáng sớm 1/10, chị Nguyễn Thị Yến (ngách 6/153, Miêu Nha, phường Xuân Phương, Hà Nội) đứng trên ban công của nhà hàng xóm hướng về lối nhà mình. Người phụ nữ thở phào khi đã sớm đưa ra quyết định di tản khỏi nhà trước khi nước tiếp tục dâng cao, chắn cửa ra vào.

“Từ chiều qua khi thấy mưa liên tục, nước dâng cao, tôi đã nhờ mọi người xung quanh khiêng các đồ điện tử kê lên cao.

Đến 20h, trong nhà nước đã cao ngang bụng người lớn. Tôi nghĩ không thoát ra sớm thì không có lối để đi nên vơ tạm vài bộ quần áo rồi 3 mẹ con sang nhà hàng xóm tá túc nhờ”, chị Yến cho hay.

19h tối 30/9, nước dâng cao trong nhà chị Yến (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Yến cõng con học lớp 4 và cùng con trai lớp 9 lội nước sang nhà hàng xóm cách đó 6 nhà. Nhà hàng xóm ở vị trí cao hơn nên nước mới mấp mé bậc thềm. Tuy nhiên đến sáng 1/10, nước cũng đã tràn vào tầng 1. Mọi người cùng nhau di chuyển lên tầng 2 để sinh hoạt.

Theo chị Yến, vì nước dâng cao, để đảm bảo an toàn, đơn vị điện lực đã cắt điện khu vực chị sinh sống từ 19h hôm qua. Mất điện kéo theo mất nước, không thể nấu cơm, chị Yến cùng các thành viên đành ăn tạm đồ ăn nhanh.

Đồ điện trong gia đình chị Yến được kê lên cao (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chồng chị Yến – anh Phương (làm việc tại TPHCM) nghe vợ cập nhật tin tức về tình hình mưa, ngập ở nhà đứng ngồi không yên. Anh Phương dự định cuối tuần này mới bay ra Hà Nội để thăm gia đình và xử lý công việc. Tuy nhiên, vì quá lo lắng cho vợ con ở nhà, ngay sáng hôm nay, anh đã mua vé máy bay về Hà Nội.

“Chiều nay gia đình tôi sẽ về quê ở Phú Thọ, chờ nước rút mới quay trở lại. Cách đây một tháng, khu vực này cũng ngập nước suốt 5 ngày không rút, gia đình tôi cũng phải về quê”, anh Phương chia sẻ.

Theo anh Phương, con ngõ nơi anh sinh sống dài khoảng 200m bị ngập, ảnh hưởng trực tiếp tới khoảng 40 hộ dân. Con ngõ này thấp hơn các ngõ khác nên ngập sâu hơn các khu vực xung quanh.

Nước dâng cao, buộc nhiều gia đình phải chuyển đồ đạc, dọn lên tầng 2 để ở tạm. Một số hộ dân đã gói ghém đồ đạc đi thuê nhà nghỉ.

Chị Vân phải di chuyển bằng thuyền để đi mua đồ ăn, sạc điện thoại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Trần Vân, sinh sống cùng ngõ phố với gia đình chị Yến – anh Phương, cho biết, ngôi nhà của gia đình chị và nhiều hộ dân như biến thành ốc đảo. Nước dâng cao 1,5m so với mặt đường, mất điện, mất nước khiến cuộc sống gia đình đảo lộn.

“Chúng tôi phải gửi xe ở đầu lối vào, muốn di chuyển chỉ còn cách lội hoặc đi thuyền nhỏ, thuyền bè tự chế”, chị Vân kể về cách đi lại ở khu mình sinh sống những ngày này, nơi cách Đại lộ Thăng Long chưa đầy 1km và cách khu vực Big C Thăng Long chỉ 10 phút xe máy.

Có con nhỏ 10 tháng tuổi, chị Trần Thảo sinh sống tại khu vực này, cho biết nước chỉ còn cách sàn tầng 1 nhà chị 5cm.

Nước dâng cao tràn vào nhiều nhà dân trong con ngõ khu vực Miêu Nha (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo chị Thảo, khu vực Miêu Nha vốn trũng thấp, chỉ có một trạm bơm dưới cầu Ngà (gần đường 70 giao Đại lộ Thăng Long) đảm nhận thoát nước nhưng dường như quá tải trước trận mưa, ngập từ đêm 29/9. Nước sông Nhuệ dâng cao ảnh hưởng đến vấn đề thoát nước tại đây.

“Nhà tôi còn 5cm nữa là nước vào nhà, nhưng ngõ vào đã ngập 1,3-1,4m. Nhà tôi có con nhỏ nên chuyện ăn, uống, ngủ, nghỉ của con bị ảnh hưởng nhiều. Nay tôi phải nghỉ làm vì nước to quá không thể ra ngoài.

Mùi nước thải, rác bốc lên vô cùng hôi thối. Tôi rất lo cho sức khỏe của con nhỏ. Điện mất từ tối qua, nước cũng chỉ còn chút ít trên téc, không biết có đủ dùng đến chiều”, chị Thảo lo lắng.

Con ngõ trở thành một dòng sông nhỏ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tình hình mưa, ngập diễn biến phức tạp sau bão số 10 khiến cuộc sống của nhiều người dân Hà Nội bị ảnh hưởng nặng nề.

Sinh sống ở khu nhà liền kề thuộc Khu đô thị Geleximco (xã An Khánh), chị Hải Yến cho biết, khu chị sinh sống bị cắt điện từ hôm qua. Nhà của nhiều hộ dân trong khu bị nước tràn vào, dâng cao 1m trong nhà.

“Các máy bơm hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm nhưng vẫn không xuể. Khu này thường xuyên ngập khi mưa lớn nên nhà ai cũng chuẩn bị tinh thần, chuyển lên sinh hoạt ở tầng 2, 3, dự trữ bếp ga, nước, đồ ăn, đắp bao cát…”, chị Yến nói.

Để đảm bảo sinh hoạt và các con không bị gián đoạn học online (trực tuyến), từ tối qua, chị Yến đã cùng 2 con nhỏ di chuyển lên nhà người quen ở chung cư gần đó tá túc.

Phía trước nhà chị Yến chiều 30/9 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Quá trình di chuyển, bà mẹ hai con không may bị thụt chân xuống cống vì nắp cống bị trôi mất. Đồ đạc, máy tính vì thế bị ướt hết.

"Tôi chỉ mong nước sớm rút để dọn dẹp nhà cửa, cha mẹ ổn định công việc, con cái được đến trường", chị Yến nói.

Theo tin dự báo thời tiết Hà Nội lúc 9h của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 3 giờ qua, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra-đa thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển trên khu vực Thanh Oai, Bình Minh. Vùng mây này có xu hướng mở rộng thêm.

Đơn vị này cảnh báo, trong khoảng 3 giờ tiếp theo, các khu vực nói trên có mưa rào và dông, sau đó mở rộng sang khu vực phường Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng, Hà Đông và các khu vực nội thành khác của thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.