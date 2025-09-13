Hà Nội: Bố thợ xây, mẹ cấy thuê, con học trường Y, người du học Pháp

Những ngày qua, xem đoạn video quay màn gọi tên chọn ngành của Trường Đại học Y Hà Nội đang gây sốt trên mạng xã hội, Lê Thị Bích Ngọc (26 tuổi) không khỏi cảm thấy bồi hồi xúc động.

Hai năm trước, cũng tại vị trí ấy, Bích Ngọc trải qua 30 giây quyết định của cuộc đời. Cô là một trong số khoảng 400 tân bác sĩ nội trú đã vượt qua kỳ thi khốc liệt đòi hỏi trí tuệ, sự chăm chỉ, bền bỉ... đưa ra lựa chọn chuyên ngành mình theo đuổi trong sự nghiệp khoác áo blouse.

Bích Ngọc trong lễ tốt nghiệp năm 2023.

Ngày 11/9, nhiều trang mạng chia sẻ bức hình chụp một gia đình với dòng trạng thái đi kèm: “Không sinh các con ra ở vạch đích, nhưng bố mẹ sẽ cố gắng để các con có thể sớm chạm tới vạch đích của mình”.

Thông tin trong bức ảnh cho thấy, người bố làm thợ xây, mẹ đi cấy thuê nhưng 3 con đều học hành thành đạt. Người con trai lớn là kỹ sư, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, 2 con gái 1 người tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội đang là bác sĩ nội trú, 1 người tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội, đang học thạc sĩ tại Pháp.

Bức ảnh nhận về hàng trăm nghìn lượt thả tim, bình luận tương tác. Nhiều người dành sự ngưỡng mộ cho gia đình tuyệt vời này. Không ít cư dân mạng còn vào “xin vía” và gửi lời chúc mừng tới gia đình.

Bích Ngọc (thứ hai, từ trái qua) cùng gia đình của mình.

Chiếc điện thoại cũ của bố mở ra cánh cửa vào ngôi trường danh giá

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, Bích Ngọc cho biết, bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội là các thành viên trong gia đình của cô.

Cô cảm thấy khá bất ngờ khi hình ảnh của gia đình được chia sẻ trên nhiều trang mạng.

Ngọc cho biết, gia đình cô sinh sống ở xã Thanh Oai, Hà Nội. Nhiều năm trước, kinh tế gia đình không mấy dư dả. Để có tiền trang trải, bố mẹ của nữ bác sĩ phải làm nhiều nghề, tần tảo sớm hôm.

“Bố tôi làm thợ xây, mỗi ngày đều thức dậy rất sớm từ 6h đi làm, bất kể mưa nắng, gần như chẳng bao giờ có ngày nghỉ. Bố vốn là bộ đội, rất hiền lành, chịu khó. Đến bây giờ, khi anh chị em tôi đã có công việc ổn định, không quá áp lực về kinh tế nữa nhưng bố vẫn đi làm thợ xây, cần mẫn mỗi ngày”, Ngọc kể.

Mẹ của Bích Ngọc đi cấy thuê, làm nón... để nuôi các con ăn học.

Mẹ của Ngọc - bà Hoàng Thị Thiết - thường ngày làm nón thủ công làng Chuông. Nhưng thu nhập từ nghề thủ công này cũng chẳng đáng là bao, chỉ đủ mua chút thức ăn cho gia đình. Vậy nên, mỗi lần đến mùa vụ, bà Thiết tranh thủ đi gặt thuê, cấy thuê để nhận về khoản thù lao cao gấp 2-3 lần tiền công làm nón.

Nữ bác sĩ chia sẻ, cô thường rất xúc động mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian gần chục năm trước, khi anh trai Lê Tiến Hiệp (SN 1995) đi học đại học, Bích Ngọc và chị gái sinh đôi Ngọc Bích đang học THPT.

Thời gian ấy, mọi chi tiêu của gia đình đều rất dè xẻn, ban ngày mẹ làm nón nhưng đến tối muộn lại ra đồng gặt thuê. Giữa cái nắng 40 độ C, bố vẫn phơi mình trên giàn giáo, lần nào về nhà người cũng ướt đẫm mồ hôi.

Bích Ngọc (bên phải) và chị gái nhận danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện (cũ) năm 2014.

“Tôi luôn nghĩ sự vất vả của bố mẹ tạo nên những đứa con cần cố gắng. Cả hai thường không đốc thúc chúng tôi học nhiều mà chỉ nói: "Đi học cần cố gắng để sau này vượt khó, kiếm cái nghề ổn định chứ đừng để vất vả như bố mẹ”, nữ bác sĩ chia sẻ.

Bố mẹ nói ít nhưng anh chị em Ngọc hiểu nhiều. Để những giọt mồ hôi của bố mẹ không rơi xuống vô nghĩa, anh chị em Ngọc bảo ban nhau học hành chăm chỉ.

Năm 2014, hai chị em Ngọc đều đạt học sinh giỏi cấp huyện (người chị đạt danh hiệu học sinh giỏi Văn, Hóa, còn Ngọc đạt danh hiệu học sinh giỏi Toán, Hóa).

Những năm tháng học THPT, chị em Ngọc gần như không đi học thêm (trừ một vài tháng đầu năm lớp 12), mà chủ yếu học tập tại nhà.

Cô gái trẻ cho hay, ngày ấy, bố cô có một chiếc điện thoại cảm ứng khá cũ. Với Ngọc, đó như cánh cửa mở ra cho cô nhiều kiến thức mới mẻ. Chị em Ngọc thường mượn bố điện thoại không phải để nghe nhạc, xem video giải trí mà để phục vụ mục đích học tập.

“Chị em tôi vào các hội nhóm để tìm hiểu kinh nghiệm học tập, lên mạng xem video các bài giảng… Dần dần chúng tôi nhận ra học online rất hiệu quả nên quyết định không đi học thêm để tiết kiệm tiền cho bố mẹ”, Bích Ngọc cho hay.

Thời gian sau đó, Ngọc xin được người bác một chiếc máy tính để bàn cũ. Hai chị em đưa máy tính đi sửa và may mắn chiếc máy tính hoạt động khá tốt, đủ đảm bảo cho hai chị em học tập. Cả hai gom nhóm mua một vài khóa học online (chi phí khoảng 500.000 đồng) với những người bạn trên mạng, cùng nhau học mỗi ngày, giải những bài tập khó.

Sau những ngày tháng miệt mài chăm chỉ cùng nhau ôn luyện, hai chị em Bích Ngọc đỗ vào trường đại học mình mong muốn với số điểm cao. Người chị gái đỗ Đại học Dược Hà Nội, còn Bích Ngọc đạt 29,6 điểm (chưa tính điểm cộng) đỗ Đại học Y Hà Nội.

Anh chị em Bích Ngọc học được nhiều điều từ người cha của mình.

Hành trình nhọc nhằn và những thành quả ngọt ngào

Nhận tin 2 con đỗ đại học, ông Hòa bà Thiết vừa mừng, nhưng cũng vừa lo. Mừng vì hai con đã đỗ vào hai ngôi trường danh giá, nhưng cũng lo khi không biết có thể lo cho các con đủ đầy trong 5-6 năm tiếp theo. May mắn, ít lâu sau, người con trai cả cũng tốt nghiệp, đi làm nên hỗ trợ bố mẹ nuôi các em ăn học.

Về phần Bích Ngọc và chị gái, ngay từ năm đầu đại học, ngoài thời gian đi học, cả hai tranh thủ đi làm gia sư để có tiền trang trải sinh hoạt phí ở Thủ đô đắt đỏ.

Đôi khi, nhờ tiền công gia sư, cả hai còn tích góp được một khoản nhỏ, góp vào tiền của bố mẹ để đóng học phí.

Bích Ngọc (ngoài cùng, bên phải) và mẹ trong ngày tốt nghiệp của chị gái Ngọc Bích.

“Tôi đi dạy gia sư rất nhiều, cách đây 6-7 năm, có tháng mỗi chị em kiếm được 3-4 triệu đồng, có những mùa hè chúng tôi không về quê mà ở lại Hà Nội đi dạy, tích góp chuẩn bị cho năm học mới. Nhiều khi đi học, rồi đi dạy cũng mệt, nhưng thấy dạy 2 tiếng bằng thu nhập cả ngày của mẹ nên tôi lại cố gắng”, Ngọc cho hay.

Người chị song sinh của Ngọc tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội đi làm và sau đó đi du học Pháp bằng kinh phí tự túc. Nhờ sự nhanh nhạy, tại Pháp, cô sớm xin được việc làm để đảm bảo có thu nhập phục vụ cho việc vừa học, vừa làm.

Riêng Bích Ngọc, cô hiện là bác sĩ nội trú Khoa Cơ xương khớp, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Hành trình từ một học sinh vùng ngoại ô đến khi trở thành bác sĩ hay một thạc sĩ ngành dược tương lai tại Pháp của chị em Ngọc được tạo nên bởi sự nỗ lực, cố gắng của cả hai và đặc biệt là sự đồng hành, hỗ trợ của cha mẹ và anh trai.

Vợ chồng ông Hòa chụp ảnh tại ngôi trường mà con gái theo học.

Trên hành trình ấy cũng có không ít nhọc nhằn, song mỗi lần gặp khó khăn, mỗi lần ôn thi xuyên đêm hay cảm thấy mệt rã rời sau ca trực tới 2-3h sáng, Ngọc lại nhớ đến gia đình để làm điểm tựa.

Ngọc dành tình yêu lớn cho bố mẹ bởi dù chỉ là những người lao động bình thường, nhưng những lời cả hai dạy anh chị em cô luôn rất sâu sắc và ý nghĩa, ngôn từ không văn hoa mà giản dị và rất đáng suy ngẫm.

“Bố dạy chúng tôi rằng, “có đức mặc sức mà ăn”, làm việc gì cũng để chữ đức lên hàng đầu, đừng vì lợi ích cá nhân mà đánh mất con người mình. Với một bác sĩ như tôi, lời dạy ấy càng thêm thấm thía”, Bích Ngọc tâm sự.

Khi câu chuyện của gia đình Ngọc được lan tỏa, nhiều người bình luận rằng, chắc hẳn bố mẹ Ngọc tự hào về các con lắm. Song cô gái trẻ cho hay, anh chị em cô cũng cảm thấy rất tự hào về cha mẹ của mình, những người luôn dành tình yêu thương và những điều tốt đẹp nhất cho các con.

