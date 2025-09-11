3 lời khuyên của Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội với bác sĩ nội trú gây sốt

Chia sẻ tại buổi lễ “xướng tên chọn ngành” đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng mấy hôm nay, GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội cho rằng, đừng nghĩ đỗ nội trú rồi, chọn được chuyên ngành mình thích, chỉ cần học và làm vừa phải để ra trường có bằng nội trú. Như thế là không đúng với ý nghĩa của nội trú.

"Nội trú 3 năm là môi trường để tôi luyện khắc nghiệt, do đó các em phải chuẩn bị tinh thần và quyết tâm”, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội nhắn nhủ.

Lời khuyên của Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội với bác sĩ nội trú gây sốt (Clip: Nhà trường).

Cũng theo Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội, việc lựa chọn nghề hôm nay, có khi người chọn nghề nhưng đôi lúc là nghề chọn người.

Ngày xưa, chỉ người đỗ đầu nội trú mới được lựa chọn ngành. Từ người thứ 2 trở đi phải nhận ngành theo sự phân công.

Nhiều người không được chọn ngành nhưng đội ngũ các giáo sư, tiến sĩ này vẫn thành công, vậy nên các em cũng sẽ thành công như các thầy bởi thực sự nghề đã chọn mình.

Điều thứ 2 gửi gắm tới các em, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội cho rằng, sự yêu thích của người chọn trước, chưa chắc đã là giá trị của người chọn sau. Giá trị của mình chính là sau này gầy dựng lên nó với niềm yêu thích.

Thứ 3, không có nội trú nào nhàn. “Nếu muốn thành bác sĩ, chuyên gia giỏi và nổi tiếng, nội trú nào cũng vất vả, lăn lộn, cống hiến và kiên trì như nhau. Nếu chọn cái nhàn, các bạn sẽ không trở thành chuyên gia giỏi”, GS Tú nói.

Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội cho rằng, với chặng đường 3 năm học nội trú sắp tới đây của mỗi tân bác sĩ, sẽ là giai đoạn khắc nghiệt nhất, khắc nghiệt hơn rất nhiều khi còn là sinh viên.

Sinh viên chỉ phải lo học và thi, trong khi nội trú vừa học vừa làm, đồng thời phải đáp ứng nhiều yêu cầu từ thầy cô, khoa, bệnh viện và nhà trường.