Bác sĩ nội trú là cuộc "đấu trí" hot nhất ngành Y, ai học cũng giỏi nghề?

Màn gọi tên chọn ngành của các bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Hà Nội đang gây sốt trên mạng xã hội những ngày qua.

Theo đánh giá, đây là một trong những bậc đào tạo khó và khắt khe nhất của ngành Y. Thí sinh phải vượt qua kỳ thi đầu vào với khối lượng kiến thức rộng, đồng thời trải qua quá trình học tập, thực hành liên tục tại bệnh viện.

"Không có thời gian tiêu tiền khi học bác sĩ nội trú"

Đấy là nhận xét của bác sĩ Hồng Chiến (công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai), học nội trú cách đây 10 năm.

Bác sĩ Chiến cho hay, năm đó khóa anh có khoảng 70-80 bác sĩ nội trú, chỉ tiêu chưa đông như hiện nay nên kỳ thi khá căng thẳng bởi không được thi trắc nghiệm.

Thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú Trường ĐH Y Hà Nội năm 2025 đang chọn ngành (Ảnh: Mỹ Hà).

"Một ngày của bác sĩ nội trú "quay cuồng" như con thoi. Khoảng 6h, chúng tôi có mặt tại bệnh viện.

Bác sĩ nội trú sẽ đi buồng kiểm tra bệnh nhân cùng bác sĩ chính, nắm tình trạng bệnh nhân, cho thuốc; với bác sĩ ngoại khoa có thể đi mổ, sau đó quay lại khám bệnh, nếu có ca cấp cứu lại mổ tiếp...", bác sĩ Chiến nhớ lại.

Cũng theo anh Chiến, thời đấy bác sĩ nội trú đi học sẽ có lương, ai tham gia mổ sẽ có chi phí. "Tôi nhớ khi kết thúc mấy năm học nội trú, tôi nhận được khoảng 80 triệu đồng tiền lương bởi suốt ngày quay cuồng với công việc, chạy hết viện nọ tới viện kia, không còn thời gian tiêu tiền.

Tôi có bạn gái nhưng hiếm khi có thời gian đưa cô ấy đi chơi, thỉnh thoảng chúng tôi hẹn hò. Với tôi, những buổi gặp gỡ giản dị ấy quý giá chẳng khác nào được đi du lịch", bác sĩ Chiến bộc bạch.

Với bác sĩ Chiến, việc học nội trú mang lại nhiều lợi ích rõ rệt. Trước hết, đây là môi trường đào tạo chuyên sâu, giúp bác sĩ trẻ được rèn luyện kỹ năng lâm sàng bài bản ngay trong bệnh viện.

Thứ hai, nội trú cho cơ hội tiếp cận trực tiếp với nhiều ca bệnh phức tạp, từ đó tích lũy kinh nghiệm thực tiễn mà sách vở khó có thể mang lại.

Bác sĩ nội trú thường được các thầy cô, chuyên gia đầu ngành trực tiếp kèm cặp, tạo điều kiện để nâng cao năng lực chuyên môn.

Clip đăng ký chuyên ngành bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Hà Nội (Video: Nhà trường)

Sau khi hoàn thành, bằng cấp nội trú cũng là một lợi thế lớn trong con đường sự nghiệp, mở rộng cơ hội học tiếp, nghiên cứu hay thăng tiến trong ngành.

Mặc dù vậy, bác sĩ Chiến cho rằng, không phải bất cứ bác sĩ nội trú nào cũng giỏi và không phải bác sĩ giỏi nào cũng vào nội trú.

Đặc thù của bác sĩ nội trú có khối lượng công việc rất lớn, thường xuyên trực đêm nên ít có thời gian dành cho việc đọc sách, nghiên cứu để củng cố chuyên môn và cập nhật kiến thức mới.

Trong khi đó, một bác sĩ giỏi không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm thực hành, mà cần liên tục học tập, bổ sung nền tảng lý thuyết và những tiến bộ y học hiện đại.

Cuộc đấu trí hot nhất ngành Y

Được biết, bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo đặc thù, lựa chọn ra những sinh viên tốt nhất của ngành Y. Mô hình này xuất phát từ Pháp, sau đó sang các nước châu Âu, Mỹ và khắp thế giới. Việt Nam hiện có 13 trường đào tạo bác sĩ nội trú.

Bác sĩ nội trú được tuyển chọn khắt khe thông qua kỳ thi tuyển sinh với yêu cầu thí sinh phải dưới 27 tuổi, chưa từng bị kỷ luật và chỉ được thi duy nhất một lần trong đời. Bài thi gồm 4 môn: hai môn chuyên ngành, một môn cơ sở và một môn ngoại ngữ (tiếng Anh, Pháp hoặc Trung), mỗi môn thi trong 90 phút.

Năm 2025, chương trình đào tạo bác sĩ nội trú tuyển sinh 426 chỉ tiêu, trong đó 402 chỉ tiêu dành cho Trường Đại học Y Hà Nội; 13 chỉ tiêu cho Phân hiệu Thanh Hóa; 6 chỉ tiêu cho Sở Y tế Lào Cai; 5 chỉ tiêu thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Chia sẻ ngay tại buổi lễ “xướng tên chọn ngành” đang làm mưa làm gió trên cộng đồng mạng mấy hôm nay, GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội cho rằng, người chọn nghề nhưng nhiều khi là nghề chọn người.

“Ngày xưa, chỉ người đỗ đầu mới được lựa chọn ngành. Từ người thứ 2 trở đi phải nhận ngành theo sự phân công. Không có bác sĩ nội trú nào nhàn, muốn trở thành chuyên gia giỏi, nội trú nào cũng vất vả, lăn lộn và kiên trì như nhau”, GS Tú nói.

Đánh giá về điều này, bác sĩ Chiến cho rằng, hiện việc chọn ngành của bác sĩ nội trú khá lệch bởi theo xu thế cá nhân. Cụ thể, những nhóm ngành có khả năng có thu nhập cao sau này sẽ thu hút nhóm bác sĩ top đầu.

"Điều này khác trước đây bởi các em phải chọn từ đầu, thậm chí trước đấy nữa, chỉ có người đứng đầu điểm số mới được chọn ngành, còn lại đều phải theo phân công", bác sĩ Chiến nhận xét.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí với tư cách là cựu bác sĩ nội trú khóa 14, GS Tạ Thành Văn, nguyên Hiệu trưởng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Y Hà Nội cho hay, đào tạo bác sĩ nội trú nhằm đào tạo những chuyên gia giỏi, là nhân tài của ngành Y. Do mục tiêu đào tạo khác nhau, mỗi giai đoạn sẽ có những thay đổi.

Cụ thể, trước đây việc đào tạo bác sĩ nội trú với mục tiêu tinh hoa. Đơn cử, khóa 14 chỉ có 15 bác sĩ nội trú.

“Sau này chỉ tiêu có cao hơn nhưng không thể phủ nhận, đây là kỳ thi rất uy tín của ngành Y.

Tôi cho rằng mục tiêu đào tạo như hiện nay hoàn toàn phù hợp bởi nếu quá ít chỉ tiêu, sẽ mất công bằng, người dân ở vùng sâu, vùng xa không được hưởng lợi từ đội ngũ y bác sĩ giỏi.

Ở nước ngoài, việc đào tạo nội trú là bắt buộc để nhiều người dân được hưởng lợi, điều này giúp tạo công bằng cho xã hội”, GS Văn cho biết.