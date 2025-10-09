Giờ phút sinh tử bên dòng lũ, khi phía sau là hàng triệu đồng bào

Người dân cả nước đang hướng về các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng… nơi hàng triệu đồng bào đang oằn mình trong cơn lũ dữ. Hình ảnh nước tràn bờ đê, nhấn chìm khu dân cư, cuốn trôi ruộng vườn, hoa màu; những cánh tay chới với, gương mặt thất thần chờ đợi trên mái nhà… khiến bao trái tim đau nhói, xót xa.

Trong thời khắc khó khăn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam càng lan tỏa mạnh mẽ, bởi phía sau là hàng triệu đồng bào.

Thái Nguyên chìm trong biển nước (Ảnh: Thành Đông).

Người đàn ông đứng gần 20 giờ trên bụi tre: “Tôi sống rồi!”

Trời càng về chiều, nhìn dòng nước đục ngầu chảy xiết quanh nhà, bà Dương Thị Long (xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) cùng người thân không khỏi hoảng loạn. Thấy cảnh nhiều gia đình trong xóm phải cầm cự trên mái nhà từ đêm hôm trước, trong khi nước không có dấu hiệu chững lại, bà Long càng thêm lo lắng.

“Tôi nghĩ nhà mình sớm muộn cũng bị nhấn chìm, cả nhà dự định trèo lên mái nhà cầu cứu”, bà Long nói.

May mắn thay, trước khi trời tối, bà thấy một chiếc xuồng máy dần tiến về phía nhà mình. Đi cùng lực lượng chức năng xã Phú Bình là hai người đàn ông trung niên bà chưa bao giờ gặp mặt. Một người lái xuồng rất thuần thục, người còn lại cùng cán bộ xã phát áo phao, hỗ trợ mọi người lên xuồng.

Chiếc xuồng sau đó di chuyển đến một số ngôi nhà bị ngập sâu trong xóm, đón thêm gần 20 người nữa di chuyển về điểm an toàn do UBND xã Phú Bình bố trí.

Người dân xã Hương Sơn đưa xuồng máy cứu trợ người dân xã Phú Bình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trên chiếc xuồng chòng chành băng qua dòng nước lũ, bà Long được biết, hai người đàn ông đi cùng cán bộ xã đến từ Hợp tác xã vận chuyển du lịch Chùa Hương, xã Hương Sơn, Hà Nội. Cả hai cùng một số người dân xã Hương Sơn đã có mặt tại xã Phú Bình từ trưa 8/10, đem theo xuồng máy hỗ trợ lực lượng xã Phú Bình cứu trợ.

“Tôi thực sự xúc động, biết ơn tình cảm và sự hỗ trợ kịp thời của địa phương, cũng như sự chung tay giúp đỡ của những người dân lái đò xã Hương Sơn. Nước chảy xiết nguy hiểm, công tác cứu trợ rất vất vả nhưng ai cũng nhiệt tình. Nếu không có xuồng đến, gia đình tôi không biết làm thế nào giữa dòng nước lũ”, bà Long nói.

Người điều khiển xuồng máy đưa bà Long về tới vị trí tránh trú an toàn là anh Bùi Văn Sơn (xã Hương Sơn). Nhóm của anh Sơn gồm 6 người - Bùi Văn Ba, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Vinh và Nguyễn Văn Cam - đã phối hợp cùng lực lượng chính quyền xã Phú Bình đưa nhiều người dân thoát khỏi vùng nước lũ nguy hiểm.

Những chiếc xuồng chở đầy nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân vùng lũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Sơn cho biết, qua các bản tin, anh nắm được tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh. Nhiều nơi bị cô lập, chỉ có thể di chuyển bằng thuyền, đò. Bởi vậy, ngay khi nhận được tin Hợp tác xã vận chuyển du lịch Chùa Hương khuyến khích người dân tham gia đưa xuồng, đò cứu trợ bà con vùng lũ, anh đã đăng ký tham gia.

Anh Sơn cùng nhiều thành viên của hợp tác xã thức trắng đêm chuẩn bị. Khoảng 6h ngày 8/10, họ xuất phát thẳng hướng Thái Nguyên, đem theo áo phao, nước uống, xăng dầu, nhu yếu phẩm.

Thuyền, xuồng của người dân Chùa Hương lên đường cứu trợ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đã đọc tin tức trên báo đài, nhưng đến nơi người đàn ông không ngờ, cảnh tượng khủng khiếp hơn nhiều so với anh tưởng tượng. Cả một vùng dân cư chìm trong nước lũ, những ngôi nhà cấp 4 ở vùng trũng chỉ còn lấp ló phần mái. Nước cuồn cuộn như muốn nuốt chửng mọi thứ vào dòng xoáy.

“Anh em tôi động viên nhau phải thật chắc tay lái, tay chèo, quan sát thật kỹ để tiếp cận các khu vực ngập sâu, đưa bà con ra nơi an toàn”, người đàn ông nói.

Theo anh Sơn, người dân như vỡ òa khi được lực lượng cứu hộ hỗ trợ. Nhiều gia đình đã ở suốt đêm trên mái nhà, ngóng chờ sự giúp đỡ. Anh Sơn xót xa nhất là cảnh một người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi, sau đó may mắn vớ được một bụi tre.

“Người được cứu kể lại, tối 7/10, ông đi ra ngoài nhà quan sát tình hình thì nước tràn về, không thấy đường đi. Chới với giữa dòng nước lũ, ông vớ được một bụi tre và đứng trên bụi tre suốt từ tối 7/10 đến 14h ngày 8/10. Khi tiếp cận được xuồng cứu trợ, ông đã đứng gần 20 tiếng trên bụi tre, chân tay bị chảy máu, đau rát. Lúc được đưa lên xuồng, ông mếu máo nói: “Tôi sống rồi”. Chúng tôi vô cùng xúc động", anh Sơn kể lại.

Người đàn ông đứng gần 20 giờ trên bụi tre được giải cứu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài sơ tán người dân ở các vùng ngập sâu, anh Sơn cùng các cộng sự còn phối hợp với lực lượng địa phương vận chuyển đồ ăn cấp phát cho những gia đình đang tránh trú ở trên tầng 2 các ngôi nhà trong xã này.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch xã Hương Sơn (Hà Nội), ngoài nhóm của anh Sơn, còn nhiều người dân của xã này đem theo phương tiện là thuyền, xuồng máy tới Thái Nguyên, Bắc Ninh tham gia cứu trợ.

“Sau khi có công điện của Thủ tướng về mực nước sông Cầu và tình hình lũ dâng rất nhanh, Đảng ủy xã đã giao cho Hợp tác xã Chùa Hương - đơn vị đang vận hành vận chuyển đò, thuyền trên suối Yến, vốn có nhiều kinh nghiệm về xuồng máy và nhân lực - trực tiếp tham gia cứu trợ.

15 xuồng máy, 20 thuyền chèo tay cùng hàng trăm áo phao, nhiên liệu, nước uống và đội ngũ lái thuyền lành nghề của xã Hương Sơn đã có mặt tại Sông Công, phường Phan Đình Phùng, xã Phú Bình (Thái Nguyên), một số xã tại Bắc Ninh hỗ trợ bà con vùng lũ di chuyển đến nơi an toàn.

“Hàng chục người dân Hương Sơn đã lên đường cứu trợ đem theo một con thuyền nhỏ, nhưng chứa đựng cả tấm lòng lớn. Khi đồng bào cần, người dân Hương Sơn luôn có mặt”, ông Nguyễn Anh Tuấn nói.

Người dân vỡ òa khi được hỗ trợ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tối muộn 8/10, ông Nguyễn Thế Thụy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phú Bình - vẫn tất bật với công tác hỗ trợ người dân các vùng bị ngập sâu. Ông Thụy chia sẻ, xã Phú Bình mới được sáp nhập từ 5 xã cũ của huyện Phú Bình. Có 4 khu vực (4 xã cũ) bị ngập sâu, một số hộ dân bị cô lập, cần có sự hỗ trợ của các đội cứu hộ.

“Nhờ sự quan tâm của địa phương, lực lượng công an, quân đội, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng cứu trợ các địa phương trong đó có đội lái đò từ xã Hương Sơn (Hà Nội), cơ bản những hộ bị cô lập đã được về khu vực an toàn.

Tất cả lực lượng và các ban ngành, đoàn thể của xã đã thực hiện việc cứu hộ, hỗ trợ nhân dân suốt nhiều giờ qua. Nhờ có sự hỗ trợ từ các đoàn thể, bà con nhân dân an tâm hơn, công tác cứu hộ cũng được triển khai thuận lợi hơn”, ông Thụy nói.

Lực lượng chức năng đưa người dân thoát khỏi vùng ngập nguy hiểm (Ảnh: Thành Đông).

Cứu em bé 1 tháng tuổi cùng bố mẹ ra khỏi điểm ngập nặng

Ngày 8/10 - một tháng kể từ khi con trai đầu lòng chào đời - nước lũ bủa vây tứ bề, vợ chồng anh Vũ Tuấn Anh (phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên) gác lại dự định tổ chức buổi lễ đầy tháng cho em bé.

"Tôi luôn nơm nớp lo sợ nước sẽ dâng lên tới tầng 2. Nhờ các chú bộ đội đi xuồng máy vào tận nơi giải cứu, hai vợ chồng và con trai thoát khỏi chỗ ngập nặng", anh Tuấn Anh cho biết.

Trước đó, trời mưa tầm tã không ngớt. Biết thông tin nước cuồn cuộn đổ về, anh Tuấn Anh không thể chợp mắt. Sáng 7/10, con đường trước nhà bị nhấn chìm, hai vợ chồng lâm vào cảnh "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Đến trưa, nước ngập toàn bộ sân, cách thềm 30cm. Người đàn ông hối hả thu dọn đồ đạc và đưa vợ con lên tầng 2.

"Năm ngoái, sau bão Yagi, nhà trọ ngập sâu, hai vợ chồng phải di dời khẩn cấp. Năm nay, tình cảnh chạy lũ lặp lại với mức độ đáng sợ hơn. Các bậc cao niên nói, mực nước cao hơn trận lụt năm 1959 khoảng 30-40cm và cao hơn năm ngoái khoảng 1m", anh cho biết.

Vợ và con trai anh Tuấn Anh được xuồng của lực lượng quân đội đưa ra khỏi căn nhà ngập (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Suốt đêm, vợ chồng anh Vũ Tuấn Anh và con trai tá túc tại phòng thờ trên tầng 2 trong ánh nến leo lắt. Thỉnh thoảng, người đàn ông choàng dậy, chạy ra hành lang xem mực nước. Cách chỗ ngủ vài mét, gia đình chuẩn bị sẵn một thang gỗ. Trong trường hợp khẩn cấp, cả nhà sẽ sơ tán lên vị trí đặt bồn chứa nước ở tầng 3, chờ đội cứu hộ.

Sáng 8/10, nước cao quá đầu người, sợ con trai bị ảnh hưởng sức khoẻ, anh Tuấn Anh liên lạc với lực lượng quân sự hỗ trợ đưa cả nhà ra ngoài. Sau 2 tiếng chờ đợi, hai vợ chồng vui mừng khôn xiết khi nghe tiếng của các chú bộ đội.

"Tôi phải lặn dưới nước sâu, mở cửa chính để xuồng máy đi vào phòng khách. Khoảnh khắc cả nhà được các chú bộ đội đưa ra ngoài, chúng tôi rất xúc động. Dù đồ đạc phải bỏ lại nhiều, hai vợ chồng cảm thấy an tâm khi có sự hỗ trợ của lực lượng chức năng", anh cho biết.

Nhận được sự quan tâm của lực lượng cứu hộ quân đội, anh Tuấn Anh cảm thấy gia đình may mắn. Đến nay, nước chưa rút, khắp nơi còn ngập sâu, nhưng con trai được ngủ ở nơi an toàn, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất với anh và gia đình.

Giữa lũ dữ, quyết không buông tay

Những ngày qua, người dân cả nước vô cùng xúc động khi chứng kiến hình ảnh các chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân tự vệ dầm mình trong dòng lũ, bất chấp hiểm nguy để cứu dân.

Ở nhiều địa phương, lực lượng chức năng đã căng mình suốt ngày đêm. Tại Lạng Sơn, đêm 7/10, công an tỉnh phối hợp cùng các lực lượng khác đưa từng đoàn người xuồng máy xuyên qua màn mưa đêm. Ánh đèn pin chập chờn soi đường cho người già, trẻ nhỏ rời khỏi vùng nguy hiểm. Với họ, cần làm mọi cách để người dân an toàn.

Tại Bắc Ninh, nước lũ dâng nhanh khiến nhiều hộ dân bị cô lập. Ngay trong đêm, Công an xã Đồng Kỳ phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bắc Ninh đã giải cứu thành công 5 người mắc kẹt giữa dòng nước xiết. Tất cả được đưa đến nơi an toàn trong tình trạng ướt lạnh, nhưng ánh mắt ai cũng ngấn lệ vì xúc động và biết ơn.

Công an xã Đồng Kỳ phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bắc Ninh giải cứu thành công 5 người giữa dòng nước lũ (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Ở Thái Nguyên, công an cùng người dân vừa cứu hộ, vừa gia cố đê sông Cầu để ngăn nước tràn vào khu dân cư. Đêm 7/10 và rạng sáng 8/10, Cảnh sát PCCC và CNCH vẫn duy trì tổ công tác, dùng xuồng máy đưa người dân rời khỏi vùng nguy hiểm.

Giữa màn mưa xối xả, những chiếc xuồng nhỏ lao đi, phía sau là tiếng khóc trẻ con xen lẫn tiếng hô gọi nhau gấp gáp của các chiến sĩ: “Nhanh lên, nước lại lên rồi!”.

Lực lượng công an tham gia phối hợp gia cố đê sông Cầu, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên).

Giữa muôn trùng hiểm nguy, hình ảnh đội cứu hộ tại Cao Bằng khiến nhiều người rưng rưng. Trưa 7/10, khi nghe tin gia đình anh Hoàng Văn Thành (xã Cần Yên) có con nhỏ mới 20 ngày tuổi bị sốt cao, mắc kẹt giữa dòng nước lũ, Công an xã Trường Hà đã lập tức lên đường.

Băng qua khu vực nước chảy xiết, người bố ôm chặt đứa bé sơ sinh trong tay, được các chiến sĩ che chắn bảo vệ bên ngoài. Cả đoàn ngâm mình giữa dòng nước, từng bước một vượt qua cơn lũ dữ để đưa cháu bé đến bệnh viện kịp thời.

Đó còn là giây phút nghẹt thở khi lực lượng cứu hộ bị dòng nước xiết cuốn trôi trong lúc làm nhiệm vụ giải cứu người dân. Bất chấp nguy hiểm cận kề, các anh vẫn bám dây, giữ chặt xuồng cứu hộ, quyết không buông tay, chỉ để kịp thời đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Công an xã Trường Hà giúp đỡ người bố đưa con đến bệnh viện (Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng).

Song song với lực lượng công an, quân đội cũng khẩn trương vào cuộc. Sáng 8/10, thực hiện lệnh của Bộ Quốc phòng, Trung đoàn 916 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) đã điều động trực thăng cơ động cứu trợ nhân dân xã Vân Nham và xã Yên Bình (Lạng Sơn) bị cô lập do lũ lụt.

Trực thăng Mi-171 số hiệu 03 và Mi-17 số hiệu 7844 lần lượt cất cánh từ Hòa Lạc, chở theo hàng cứu trợ gồm mì tôm, nước uống, lương khô, áo phao, sữa…

Đến cuối ngày, các lực lượng công an, quân đội vẫn không ngừng đưa xuồng máy, thuyền tay vào vùng ngập sâu để tiếp tế lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm. Trên những chuyến thuyền ấy, song song với việc vận chuyển hàng cứu trợ, lực lượng chức năng còn giải cứu nhiều người dân mắc kẹt, đưa về vùng an toàn.

Công tác chuẩn bị, bốc xếp hàng hóa cứu trợ được tiến hành khẩn trương (Ảnh: Nguyễn Minh).

Giữa biển nước mênh mông, những người lính công an, bộ đội, dân quân… vẫn kiên cường bám trụ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm an toàn cho nhân dân. Họ không chỉ là lực lượng cứu hộ, mà còn là điểm tựa niềm tin, là chỗ dựa tinh thần để người dân thêm vững lòng trong hoạn nạn.

Những chuyến xuồng máy vượt dòng lũ, những đôi tay nắm chặt không buông, những bước chân lội ngược dòng nước xiết… tất cả đã viết nên bản anh hùng ca giản dị mà cao cả.