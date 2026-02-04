"Đào cười", người nông dân lo lắng, ngóng trời rét đậm

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại nhiều vườn đào ở xã Quang Đồng cho thấy, hàng nghìn gốc đào phai, đào thế đã nở hoa gần hết. Nhiều cành đào thậm chí đã qua thời điểm đẹp nhất, đối mặt nguy cơ tàn trước Tết, khiến giá trị thương phẩm giảm mạnh.

Tình trạng này đang gây ra nỗi lo thường trực cho người trồng đào, những người cho biết chưa năm nào họ gặp cảnh khó khăn như năm nay.

Vườn đào thế của gia đình anh Thắng nở rộ do thời tiết năm nay diễn biến bất thường (Ảnh: Nguyễn Phê).

Anh Nguyễn Thọ Thắng, một hộ trồng đào lâu năm tại xã Quang Đồng, chia sẻ gia đình anh trồng hơn 2.000 gốc đào, coi đây là nguồn thu nhập chính dịp cuối năm. Tuy nhiên, do thời tiết nắng ấm kéo dài, đào đã bung hoa sớm hơn dự kiến cả tháng.

"Nếu từ nay đến Tết không có đợt rét đậm, rét kéo dài, khả năng bán đào đúng vụ là rất thấp, nguy cơ lỗ nặng", anh Thắng lo lắng.

Theo người trồng đào, thông thường họ có thể chủ động tuốt lá, điều chỉnh nước tưới để khống chế thời điểm ra hoa. Thế nhưng năm nay, thời tiết diễn biến bất thường, các biện pháp kỹ thuật gần như không phát huy hiệu quả. Giữa năm mưa bão làm cây suy kiệt, cuối năm nắng hanh khiến đào "khó kìm", bung nở hàng loạt.

Anh Nguyễn Thọ Thắng, chủ vườn đào ở xã Quang Đồng, cho biết hơn 2.000 gốc đào phai, Nhật Tân, đào huyền và đào thế đã nở sớm trước Tết (Ảnh: Nguyễn Phê).

Không chỉ sản xuất gặp khó, đầu ra cho đào Tết cũng đang chững lại. Một số thương lái đến vườn khảo sát nhưng chưa dám đặt cọc vì lo ngại hoa sẽ tàn trước Tết, khó tiêu thụ. Nhiều chủ vườn đứng trước nguy cơ phải bán đào với giá thấp hoặc chấp nhận bỏ vụ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo xã Quang Đồng cho biết hiện tượng đào nở sớm năm nay xảy ra trên diện rộng, ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người dân.

"Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết bất thường. Chính quyền địa phương đã nắm tình hình, khuyến cáo bà con theo dõi sát diễn biến thời tiết, áp dụng các biện pháp chăm sóc phù hợp để hạn chế thiệt hại", vị lãnh đạo này nói.

Những cây đào Nhật Tân tại xã Quang Đồng nở hoa sớm do thời tiết bất thường (Ảnh: Nguyễn Phê).

Cũng theo vị này, xã Quang Đồng có hàng chục hecta trồng đào, đây là sinh kế quan trọng của nhiều hộ dân mỗi dịp Tết. Địa phương cũng kiến nghị các cơ quan chuyên môn tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, đồng thời hỗ trợ người dân tìm hướng tiêu thụ phù hợp trong trường hợp đào không nở đúng vụ.

Trong khi đó, tại một số khu vực vùng cao của Nghệ An, nơi nhiệt độ thấp hơn, đào vẫn đang trong giai đoạn ngậm nụ. Người trồng đào ở Quang Đồng chỉ còn biết "ngóng trời", mong xuất hiện những đợt rét muộn để níu giữ sắc hoa, vớt vát phần nào cho vụ đào Tết nhiều rủi ro năm nay.