Học sinh lớp 11 “khoe” súng đạn tự chế trên TikTok

Sáng 5/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, vừa phát hiện tài khoản TikTok “tunglatatca_0” livestream (phát sóng trực tiếp) có nội dung tàng trữ súng, đạn tự chế và có lời lẽ thách thức đánh nhau.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định chủ tài khoản TikTok là N.T.H., 17 tuổi, trú tại xã Tam Dương, Phú Thọ, đang học lớp 11. Địa điểm livestream tại nhà riêng của H.

Súng, đạn tự chế được các em học sinh sử dụng để thể hiện bản thân, thách thức đánh nhau trên TikTok (Ảnh: Công an cung cấp).

Làm việc với công an, H. thừa nhận livestream hình ảnh súng, đạn tự chế trên mạng xã hội với mục đích thể hiện bản thân.

Nhận thức rõ sai phạm, học sinh này tự nguyện giao nộp cho công an 2 khẩu súng tự chế, 1 viên đạn và 3 vỏ đạn.

Cơ quan công an đã lập biên bản tiếp nhận, niêm phong số vũ khí nêu trên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân, đặc biệt thanh thiếu niên, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, tuyệt đối không tàng trữ, chế tạo, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí tự chế, vật liệu nổ, pháo nổ dưới mọi hình thức.