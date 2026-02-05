Loại củ cứu đói được mùa, được giá, nông dân thoải mái tiền sắm Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán, người dân xã Hoằng Châu, Thanh Hóa đang hối hả thu hoạch khoai tây vụ đông, với niềm vui được mùa, được giá, hứa hẹn một cái Tết ấm no.

Tại thôn Hồng Nhuệ 2, ông Lê Trọng Hiến (69 tuổi) cùng 3 lao động khác đang tất bật nhổ và phân loại khoai tây. Vụ này, gia đình ông Hiến trồng gần 2 sào, ước tính thu hoạch khoảng 2,5 tấn củ. Nhờ thời tiết thuận lợi và ít sâu bệnh, khoai phát triển đều, củ to, mẫu mã đẹp, được đơn vị thu mua đánh giá cao.

Ông Dũng phấn khởi thu hoạch khoai vụ đông (Ảnh: Hạnh Linh).

"Với giá bán 8.000-12.000 đồng/kg, vụ này gia đình tôi thu về khoảng 20 triệu đồng. Số tiền này giúp gia đình thoải mái sắm Tết, khi rau có sẵn trong vườn, gà vịt nuôi được trong chuồng", ông Hiến chia sẻ.

Không xa ruộng khoai nhà ông Hiến, gia đình ông Lê Văn Dũng (54 tuổi, thôn Hồng Nhuệ 1) cũng đang hối hả thu hoạch. Ông Dũng cho biết sau hơn 3 tháng trồng, khoai tây mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với lạc, đậu.

"Vụ đông năm nay, nhà tôi trồng gần 2 sào khoai tây. Nhờ khoai được mùa, giá bán ổn định, sau khi trừ chi phí, gia đình tôi có thêm nguồn thu nhập đáng kể để trang trải sinh hoạt và chuẩn bị đón Tết", ông Dũng nói.

Khoai tây không chỉ mang lại nguồn thu nhập đáng kể mà còn có nhiều ưu điểm như thời gian sinh trưởng ngắn, ít sâu bệnh, chi phí đầu tư và công chăm sóc thấp. Điều này giúp nông dân chủ động bố trí lao động, giảm áp lực sản xuất trong vụ đông. Sau vụ khoai, gia đình ông Dũng sẽ cải tạo đất để trồng dưa hấu, nhằm tận dụng hiệu quả quỹ đất và luân canh cây trồng.

Nhiều hộ dân có nguồn thu đáng kể từ vụ khoai đông (Ảnh: Hạnh Linh).

Bà Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hoằng Châu, cho biết khoai tây là một trong những cây trồng chủ lực của địa phương trong vụ đông, với tổng diện tích khoảng 10ha, phục vụ nhu cầu dịp Tết Nguyên đán. "Dự kiến, riêng vụ khoai năm nay, toàn xã Hoằng Châu sẽ thu hoạch hơn 200 tấn, ước thu về gần 2 tỷ đồng", bà Lan thông tin.

Để đạt được kết quả này, địa phương đã phối hợp với các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và các đơn vị liên kết hướng dẫn bà con áp dụng tiến bộ kỹ thuật, sử dụng giống khoai tây chất lượng, đồng thời thực hiện bao tiêu sản phẩm, giúp nông dân yên tâm canh tác.

Khoai được tập kết, chờ thương lái đến lấy (Ảnh: Hạnh Linh).

Việc trồng khoai tây vụ đông không chỉ giúp người dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống mà còn tạo việc làm thời vụ cho nhiều lao động địa phương. Trong những ngày thu hoạch cao điểm, mỗi hộ cần thêm 2-3 lao động để nhổ, phân loại và đóng bao khoai, góp phần tăng thêm nguồn thu cho người dân trong xã.

Bà Lan cho biết thêm: "Từ hiệu quả kinh tế mang lại, thời gian tới, xã Hoằng Châu sẽ tiếp tục vận động nông dân mở rộng diện tích khoai tây gắn với liên kết tiêu thụ, hướng tới sản xuất hàng hóa tập trung, bền vững. Với vụ mùa thắng lợi, người trồng khoai tây nơi đây đang kỳ vọng một cái Tết đủ đầy, sung túc hơn".