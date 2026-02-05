Cưới 6 tháng mới biết vợ không có tóc, chồng ở Gia Lai nói lời bất ngờ

Sinh ra đã không có tóc, Phương Mai (31 tuổi, ở Gia Lai) lớn lên cùng mặc cảm về ngoại hình và những tổn thương âm thầm suốt tuổi thơ. Cô từng nghĩ mình sẽ không bao giờ dám yêu ai, càng không dám mơ đến một mái ấm.

Thế nhưng, cuộc gặp gỡ với Hữu Nhân đã đem đến bước ngoặt, khiến cô quyết nắm lấy hạnh phúc. Thậm chí, thời gian đầu, cô âm thầm giữ kín bí mật về ngoại hình của mình.

Tuổi thơ trong "lồng kính" mặc cảm

Mẹ của Mai sinh được 4 người con nhưng duy chỉ có người chị đầu là có tóc từ khi sinh ra. Ba chị em sinh sau của Mai đều lọt lòng với cái đầu trọc. Dần dần khi lớn lên, 2 trong số 3 người dần có tóc, còn ngoại hình của Mai thì không thay đổi. Cô được bố mẹ đưa đi khám nhiều nơi nhưng chẳng thể tìm ra lý do.

Suốt những năm tháng cắp sách đến trường, cô sống trong nỗi ám ảnh mang tên bạo lực ngôn từ. Những lời trêu chọc, những ánh nhìn soi mói của bạn bè khiến cô luôn rụt rè, thu mình lại. Ngày ấy, Mai chỉ có 3 người bạn thân thi thoảng nhỏ to tâm sự.

Cặp đôi Phương Mai - Hữu Nhân.

“Nhiều người cứ thấy tôi là cố tình nói bóng nói gió. Tôi sợ nhất là những giờ thể dục hay khi chào cờ, phải tập trung cả trường. Tôi khá nhỏ bé nên luôn được thầy cô yêu cầu đứng đầu hàng. Lần nào, tôi cũng trở thành tâm điểm của những ánh mắt soi mói”, Phương Mai nhớ lại.

Mãi đến cuối năm lớp 12, bằng số tiền dành dụm từ những ngày đi bán vé số cùng mẹ, Mai mới mua được bộ tóc giả đầu tiên giá 300.000 đồng. Kể từ đó, bộ tóc giả trở thành vật bất ly thân giúp cô tự tin hơn để bước ra thế giới.

Tốt nghiệp cấp 3, Phương Mai theo học ngành dược sĩ rồi chuyển sang học ngành thẩm mỹ tại TPHCM. Khoảng thời gian này, cô quen một người bạn trai. Người này được Mai nói rõ về việc mình không có tóc từ nhỏ và những mái tóc cô đội trên đầu đều là tóc giả.

"Khi ấy, bạn trai không cảm thấy ái ngại về chuyện tôi không có tóc. Cả hai gắn bó với nhau một thời gian rồi chia tay vì không đủ duyên chứ không phải yếu tố ngoại hình", cô gái 31 tuổi nhớ lại.

Chia tay mối tình đầu, cô được khá nhiều chàng trai theo đuổi. Tuy nhiên, người nào khi nghe cô kể về khiếm khuyết ngoại hình cũng tỏ ra ái ngại rồi dần ít liên lạc. Cô gái sinh năm 1995 buồn bã nghĩ rằng, bản thân sẽ khó có được hạnh phúc nên dồn hết tâm sức cho công việc.

Năm 2020, Phương Mai từ TPHCM về Quy Nhơn (Gia Lai) để mở một tiệm spa. Để mở rộng nguồn khách hàng, cô lên mạng xã hội, chủ động sử dụng tính năng “tìm quanh đây” để kết nối với những người sinh sống trong khu vực. Một trong số đó có Hữu Nhân (SN 1990).

Mối nhân duyên với Hữu Nhân cũng bắt đầu từ đó. Thấy Phương Mai gửi lời kết bạn nhưng cả tuần chẳng nhắn tin, anh chờ đợi mãi rồi chủ động mở lời.

Khi trò chuyện, cả hai nhận ra nhiều điểm tương đồng nên hẹn gặp mặt. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Mai đã cảm thấy ấn tượng bởi vẻ ngoài cao ráo, phong thái đĩnh đạc và sự chín chắn của anh. Ngược lại, Nhân cũng xiêu lòng trước cô gái nhỏ nhắn, nói chuyện nhẹ nhàng và vô cùng dễ mến.

Cặp đôi có nhiều điểm tương đồng về tính cách.

Thế nhưng, trong lòng cả hai đều mang những bí mật riêng. Mai vì quá khứ từng bị từ chối khi công khai bản thân nên cô chọn cách im lặng, giấu đi sự thật dưới lớp tóc giả. Còn Nhân, anh cũng giữ kín việc mình đã từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân.

Cả hai vẫn gặp gỡ, trò chuyện, đi chơi cùng nhau và tự dặn lòng, sẽ lựa chọn một thời điểm thích hợp để bày tỏ về điều mình đang giấu kín. Tình yêu nảy nở nhanh chóng, hạnh phúc càng vỡ òa khi Mai mang thai khi cặp đôi quen nhau được khoảng 5 tháng - điều mà trước đây Nhân chưa từng dám mơ tới. Anh dẫn bạn gái về ra mắt gia đình để hai bên lên kế hoạch cho hôn lễ.

Mỗi người đều có bí mật của riêng mình

Mọi việc đến dồn dập, song cả hai vẫn chưa thể mở lời nói về bí mật của mình. Ngày về ra mắt nhà chồng, Mai được mẹ chồng hẹn gặp mặt riêng. Sau này cô mới biết, người mẹ biết con trai chưa kể về quá khứ với bạn gái nên định mở lời. Nhưng ngày hôm đó, Hữu Nhân đã nhắn tin với mẹ chia sẻ rằng, anh muốn tự được sắp xếp chuyện riêng của mình.

“Khi nghe anh kể từng đổ vỡ hôn nhân, tôi rất sốc và buồn. Nhưng sau đó, tôi lại thấy vui nhiều hơn bởi nghĩ rằng, mình cũng đang có một bí mật. Vậy là cả hai hòa nhau”, Phương Mai kể về tâm trạng hỗn độn khi biết chuyện cũ của chồng.

Vợ chồng Phương Mai tham gia một chương trình để chia sẻ về hành trình tình yêu.

Đám cưới được gấp rút tổ chức trong vòng một tuần. Cả hai đã là vợ chồng, nhưng nỗi sợ bị chồng thất vọng về ngoại hình vẫn khiến Mai không dám rời bỏ bộ tóc giả, ngay cả khi đi ngủ. Từng nhiều lần khiến người đối diện giật mình, ái ngại khi nhìn thấy ngoại hình thực, cô sợ chồng mình cũng sẽ như vậy.

“Tôi hiểu mỗi người đều có những bí mật riêng cần được vỗ về. Ngay từ lúc anh kể chuyện đã có vợ, tôi đã nghĩ mình cũng phải công khai ngay bí mật của mình. Nhưng mở đầu thế nào thật không dễ dàng…”, Mai nói.

Vào một đêm trắng, cô lấy hết can đảm tâm sự với chồng. Đáp lại nỗi lo âu của vợ, Hữu Nhân chỉ nhẹ nhàng bảo: “Thì cứ coi như mình để kiểu đầu giống ni cô thôi, có sao đâu!”. Phản ứng bình thường và câu nói của chồng khiến Phương Mai bật khóc.

"Tôi nhẹ lòng hơn. Dẫu vậy, tôi vẫn không dám để chồng nhìn thấy đầu mình dù việc đội tóc giả suốt ngày gây khó chịu", cô nói.

Phương Mai có thể tự tin đối diện với chồng dù không đội tóc giả.

Khoảng 2 tháng sau, trong một lần đi làm về nhà bất chợt, tình cờ bắt gặp vợ tháo tóc giả để nghỉ ngơi, Nhân đã ngăn cô trùm đầu lại. Anh khẳng định rằng, bản thân yêu Phương Mai bởi con người thật của cô chứ không phải vẻ bề ngoài.

Tổ ấm ngọt ngào và sự bao dung của gia đình chồng

Hạnh phúc của cặp đôi càng thêm viên mãn khi Mai nhận được sự yêu thương từ gia đình chồng. Mẹ chồng cô, một người phụ nữ đôn hậu theo đạo Phật, luôn dành cho con dâu sự quan tâm ấm áp nhất.

Mẹ chồng tình cờ phát hiện con dâu không có tóc khi cô đang ở cữ bé thứ hai, bà không hề kỳ thị hay chê bai. Ngược lại, bà chỉ lo lắng hỏi: “Ủa hai đứa cãi lộn gì mà con đi cạo đầu vậy?”. Khi hiểu ra sự tình, bà và cả gia đình chồng đều đón nhận cô với sự thấu hiểu sâu sắc.

Tổ ấm nhỏ của Phương Mai và Hữu Nhân.

Tổ ấm của Phương Mai và Hữu Nhân đã có hai thiên thần nhỏ khỏe mạnh - con gái 5 tuổi và con trai 3 tuổi. Cả hai đều khỏe mạnh, hiếu động. Phương Mai giờ đây không còn phải sống trong mặc cảm hay giấu giếm. Cô tự tin với nghề làm đẹp, tự tin xuất hiện trước truyền thông và truyền cảm hứng cho những phụ nữ có ngoại hình đặc biệt khác.

Câu chuyện của Phương Mai và Hữu Nhân gửi gắm một thông điệp giản dị, tình yêu vốn dĩ không cần sự hoàn hảo mà cần sự chân thành và bao dung. Khi ta đủ dũng khí sống thật với chính mình, hạnh phúc sẽ mỉm cười theo cách trọn vẹn nhất.

Ảnh: Nhân vật cung cấp