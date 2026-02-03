"Quái thú" xuất hiện ở bãi xe lúc nửa đêm là loài cực hiếm tại Đông Nam Á

Khoảng rạng sáng 2/2, một số nhân chứng ghi được cảnh tượng lạ tại khu vực bãi đậu xe trên đường Defu Lane (Singapore). Video được người dân ghi lại cho thấy, một sinh vật to lớn với thân hình đồ sộ xuất hiện giữa không gian đô thị sầm uất vốn chỉ dành cho xe cộ và người qua lại.

Từ video, người xem thấy cảnh con vật di chuyển chậm rãi, không tỏ ra hoảng loạn. Vẻ ngoài của sinh vật có phần khác lạ với chiếc vòi dài và bộ lông màu đen trắng. Có người còn cho rằng đây là một con lợn rừng đi lạc.

Cá thể heo vòi đi lang thang ở khu vực bãi đỗ xe tại Singapore (Ảnh cắt từ video).

Ngay lập tức, video nhận về lượng tương tác lớn với nhiều ý kiến bình luận. Cùng với đó là hàng loạt suy đoán không rõ đây là loài vật nào, từ đâu tới và vì sao lại xuất hiện ở bãi đỗ xe thời điểm này.

Mới đây, ông How Choon Beng, Giám đốc Nhóm Quản lý Động vật hoang dã thuộc Công viên Quốc gia Singapore (NParks), xác nhận cơ quan này đã nắm được thông tin về vụ việc.

Ông How cho biết, sinh vật xuất hiện trong bãi đỗ xe vào ngày 2/2 là một cá thể heo vòi. Việc heo vòi bất ngờ có mặt tại xuất hiện tại Singapore là điều rất hiếm.

Trước đó, loài vật này từng được ghi nhận tại khu vực Lorong Halus vào năm 2023 và tại đảo Pulau Ubin vào năm 2024. Lần ghi nhận gần nhất được thực hiện thông qua bẫy camera tại Pulau Ubin vào cuối năm 2025.

Hiện đại diện Công viên Quốc gia Singapore cũng lên tiếng khuyến cáo người dân nếu vô tình bắt gặp heo vòi cần giữ bình tĩnh, tránh gây tiếng ồn, không có hành vi cử động đột ngột.

Người dân không nên tiếp cận hoặc cho chúng ăn mà phải giữ khoảng cách an toàn. Không thực hiện hành vi khiêu khích con vật như chụp ảnh có đèn flash.

"Heo vòi không phải là loài bản địa của Singapore. Hiện chưa rõ lý do vì sao con vật xuất hiện tại đây", ông How nói.

Heo vòi Mã Lai đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng ngoài môi trường tự nhiên (Ảnh: News).

Được biết, heo vòi (Tapir) là loài động vật quý hiếm và nguy cấp được liệt kê trong Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) do số lượng suy giảm nghiêm trọng.

Điều này đồng nghĩa với việc chúng đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao trong tự nhiên. Theo dữ liệu từ IUCN, số lượng heo vòi Mã Lai trưởng thành trong tự nhiên hiện chỉ còn khoảng 2.499 cá thể và đang tiếp tục suy giảm.

Chúng là loài sinh vật rừng đặc hữu tại Đông Nam Á, chủ yếu phân bố tại Indonesia, Malaysia, Myanmar và Thái Lan. Loài này bị đe dọa bởi nạn phá rừng, mất môi trường sống và săn bắn. Heo vòi nổi bật với chiếc vòi dài, giúp ăn lá cây trái cây và bơi lội tài tình.

Loài này sống đơn độc, tính cách nhút nhát và ưa hoạt động về đêm. Chúng có thể di chuyển dọc theo lòng sông, nín thở tới 90 giây và dùng chiếc mũi dài như ống thở khi ở dưới nước.

Heo vòi còn được ví như thợ làm vườn của rừng rậm vì góp phần quan trọng trong việc phát tán hạt giống, duy trì sự đa dạng sinh học.