Cần thủ Đà Nẵng câu được "thủy quái" nặng 63kg trên biển

Ngày 3/2, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh cần thủ Đà Nẵng câu được con cá thu kỷ lục 63kg, người câu khẩn trương vượt 300m đường dốc đưa cá về nhà. Clip này đã thu hút rất nhiều lượt xem.

Theo xác minh của phóng viên, người câu được con cá "khủng" này là anh Lê Văn Hải (43 tuổi, trú thành phố Đà Nẵng).

Anh Lê Văn Hải và "chiến lợi phẩm" con cá thu nặng 63kg (Ảnh: Văn Hải).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Lê Văn Hải cho hay, con cá được anh câu trúng vào chiều 1/2, tại ghềnh đá bán đảo Sơn Trà (phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng). Cá nặng 63kg, dài hơn 1,7m, đây được xem là “chiến lợi phẩm” hiếm gặp của dân câu biển.

Theo anh Hải, con cá cắn mồi khi anh đang sử dụng cần máy với bộ đồ câu hạng nặng. Ngay khi dính mồi, cá bất ngờ nhảy khỏi mặt nước rồi lao ra xa, kéo dây hàng trăm mét.

“Cảm giác lúc đó rất phấn khích, tôi chỉ kịp hét lên là dính cá lớn, rồi lao vào giằng co với cá”, anh Hải kể.

Anh Hải cùng bạn câu buộc cá vào thân cây để vác lên bờ (Ảnh: Văn Hải).

Phải mất hơn một giờ đồng hồ vật lộn căng thẳng, anh Hải mới có thể kéo con cá vào gần bờ. Sau đó, anh khéo léo điều cá vào khu vực ghềnh đá thuận lợi, dùng dây thừng lớn buộc cá vào thân cây để cùng các bạn câu vác hơn 300m đường núi, đưa “chiến lợi phẩm” lên bờ.

"Cá sau khi được mang về nhà, tôi và bạn câu đã chia thịt để mọi người cùng thưởng thức", anh Hải cho biết.

Dù vóc người không to (cao khoảng 1m65, nặng 74kg), anh Hải cho biết bản thân có nền tảng thể lực tốt nhờ gắn bó lâu năm với bộ môn câu cá. Anh bắt đầu tập câu cá lóc từ năm 6 tuổi và đã có khoảng 20 năm kinh nghiệm câu cá biển.

Trước đó, trong quá trình đi câu, anh Hải từng chinh phục nhiều loài cá có kích thước lớn nặng khoảng 80kg hay cá mè nước ngọt nặng 16kg. Tuy nhiên, con cá thu 63kg lần này vẫn được anh xem là một trong những “kỷ lục đáng nhớ” của mình.