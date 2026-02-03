Cặp sinh đôi lấy chồng, mua chung một căn hộ ở Hà Nội 2 gia đình cùng sống

Cặp sinh đôi thân thiết từ những ngày thơ ấu

Chị Vũ Thị Thanh (chị gái) và chị Vũ Thị Hiếu (em gái) vốn là hai chị em sinh đôi trong gia đình có 3 anh em tại Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên).

Khác với nhiều cặp song sinh, ngay từ nhỏ, hai chị em Thanh - Hiếu (SN 1992) vốn rất gắn bó, thân thiết. Họ có nhiều nét tương đồng cả về tính cách, sở thích.

Hai chị em sinh đôi Vũ Thị Thanh và Vũ Thị Hiếu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Suốt những ngày còn đi học, họ luôn đồng hành với nhau mọi lúc mọi nơi. Cho tới khi học Đại học, dù mỗi người theo đuổi một trường khác nhau, nhưng vẫn san sẻ với nhau từng điều nhỏ nhất trong cuộc sống.

Năm 2016, chị Hiếu và anh Trần Quang Lý (SN 1990) về chung một nhà. Do 2 nhà nội ngoại chỉ cách nhau vài cây số nên chị Hiếu vẫn có thể về nhà liên tục. Bởi vậy, chị Thanh thấy cuộc sống của mình sau khi em gái lập gia đình không thay đổi nhiều.

4 năm sau, chị Thanh kết hôn và 2 vợ chồng ở lại Hà Nội lập nghiệp. Lúc này, hai chị em mới cảm nhận rõ sự xa cách khi mỗi người lại bận rộn với gia đình nhỏ của riêng mình.

Mặc dù vậy, họ vẫn luôn khao khát một ngày nào đó có thể được ở gần nhau để gắn bó như những ngày còn thơ.

Hai gia đình góp tiền mua nhà, sống chung

Đầu năm 2023, vợ chồng chị Hiếu anh Lý rời quê nhà, lên Hà Nội kiếm việc. Thời gian đầu, gia đình chị Hiếu ở tạm nhà của vợ chồng chị Thanh.

Lúc này, nhà chị Thanh đang thuê một căn hộ 3 tầng ở khu vực Trương Định. Đó là ngôi nhà 3 tầng với diện tích mỗi sàn khoảng 35m2. Tầng 1 của tòa nhà làm phòng khám nha khoa, còn tầng 2 và 3 là nơi sinh hoạt của gia đình.

"Dù không gian hạn chế nhưng nhờ sự thấu hiểu, nhường nhịn, 2 gia đình vẫn sống chung hòa thuận mà không xảy ra bất cứ điều tiếng hay mâu thuẫn gì", chị Thanh chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Gia đình nhỏ của chị Thanh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời điểm chị Thanh sinh con đầu lòng, cha mẹ đôi bên đều có tuổi không thể hỗ trợ, chị Hiếu ở lại để hỗ trợ người chị song sinh. Đặc biệt lúc em bé ốm đau, vợ chồng chị Thanh cả ngày chăm con trong viện.

Trong khi đó, gia đình chị Hiếu lại đảm nhận việc cơm nước mỗi ngày rồi mang vào viện cho anh chị. Những lúc như thế, hai chị em càng thấy trân trọng sự có mặt kịp thời của đối phương trong cuộc sống của mình.

Khi em bé lớn dần, chị Thanh nhận thấy căn nhà thuê không còn phù hợp cho gia đình đông người. Trẻ nhỏ cần chỗ vui chơi và không gian rộng thoáng hơn. Hai gia đình đã ngồi bàn bạc lại với nhau và đi tới quyết định mua chung một căn chung cư để cùng nhau sinh sống.

"Ban đầu, khi bố tôi nghe chị em chia sẻ về chuyện 2 gia đình mua chung nhà, ông phản đối kịch liệt. Ông sợ hai gia đình nếu ở chung dễ xảy ra rạn nứt, khó ngồi lại với nhau sau những mâu thuẫn. Nhưng hai chị em đã thuyết phục và chứng minh cho mọi người rằng đây không phải là quyết định bồng bột", chị Thanh nói.

Người phụ nữ 34 tuổi chia sẻ thêm, chị cũng rất biết ơn chồng cũng như em rể của mình là người luôn đồng hành và ủng hộ trong các quyết định của vợ.

Sau những bàn bạc và thống nhất, 2 gia đình đã góp tiền và mua một căn chung cư với diện tích hơn 62m2 tại khu đô thị ở Linh Đàm.

Chung quỹ sinh hoạt, phân công việc nhà rõ ràng

Chị Hiếu cho biết, ngay từ khi 2 gia đình còn ở chung ngôi nhà đi thuê tại Trương Định, chồng chị và anh rể đã sống rất hòa hợp.

Cả hai đều có tính cách hiền lành, quan điểm sống tương đồng, nên gần như chưa từng xảy ra xích mích. Mỗi người đều biết nhường nhịn, tôn trọng không gian riêng của nhau.

Hai chị em song sinh hạnh phúc vì cuộc sống 2 gia đình đều hòa hợp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhằm tránh phát sinh mâu thuẫn, 2 gia đình thống nhất lập quỹ sinh hoạt chung hàng tháng, mỗi nhà đóng góp vài triệu đồng. Đi chợ hàng ngày, mua sắm đồ dùng gia đình, họ đều lấy tiền từ quỹ chung.

Chi phí ăn uống trung bình của cả đại gia đình hết khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng do có thêm thực phẩm, rau củ, gạo được bố mẹ hai bên gửi từ quê lên hỗ trợ.

Việc sinh hoạt cũng được phân công linh hoạt. Trong đó, chị Hiếu sẽ đi chợ, chị Thanh đảm nhận chuyện nấu ăn, anh Mừng (chồng chị Thanh) giặt, phơi quần áo còn anh Lý (chồng chị Hiếu) rửa bát, dọn dẹp. Họ không ghi chép chi tiết từng khoản. Khi có ai đó đau ốm mệt mỏi sẽ có người khác hỗ trợ.

Hiện gia đình chị Thanh có một em bé đầu lòng gần 3 tuổi, trong khi con trai của chị Hiếu mới gần 7 tháng tuổi. Em bé là trái ngọt đầu lòng của 2 vợ chồng sau gần 10 năm hiếm muộn.

Cặp song sinh thấy hạnh phúc vì luôn có nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bản thân chị Thanh cho rằng, dù sống chung nhưng không có nghĩa cuộc sống lúc nào cũng suôn sẻ. Giữa 2 chị em đôi lúc vẫn có những bất đồng, song mâu thuẫn nhỏ luôn nhanh chóng được hóa giải nhờ sự thấu hiểu và tình thân ruột thịt.

“Không phải gia đình nào cũng phù hợp ở chung, nhưng với chúng tôi, đó là lựa chọn đúng. Được sống gần nhau, nuôi con cùng nhau, chia sẻ mọi vui buồn, đó là điều mà tiền bạc khó mua được”, chị Thanh nói.