Cấm một số phương tiện trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên trong dịp Tết

Ngày 5/2, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) cho biết đã có thông báo tổ chức phương án giao thông tạm thời dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn La Sơn - Hòa Liên, nối thành phố Huế và Đà Nẵng.

Theo chủ đầu tư, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cũng như lễ hội đầu xuân năm 2026, đơn vị đã thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan về việc tiếp tục triển khai phương án tổ chức giao thông tạm thời.

Các đơn vị đang thi công mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên (Ảnh: Công Bính).

Cụ thể, từ ngày 7/2 đến hết ngày 31/3, cấm các loại xe thô sơ, gắn máy, xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên, xe tải từ 5 tấn trở lên lưu thông trên tuyến. Chỉ cho phép các loại phương tiện còn lại lưu thông từ 5h đến 16h hàng ngày, với tốc độ tối đa 50km/h.

Trong thời gian thực hiện phương án tổ chức giao thông tạm thời, các loại xe di chuyển theo hướng Bắc - Nam và ngược lại đi theo tuyến quốc lộ 1, hoặc di chuyển vào xã Khe Tre (thành phố Huế) và ngược lại đi theo tuyến ĐT14B.

Trong diễn biến liên quan đến dự án cao tốc này, chủ đầu tư đã có văn bản gia hạn thời gian thực hiện gói thầu XL1, thuộc dự án mở rộng cao tốc đoạn La Sơn - Hòa Liên đến hết tháng 3, nhằm có cơ sở để triển khai thi công các hạng mục còn lại.

Theo ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, việc gia hạn thực hiện gói thầu XL1, cao tốc La Sơn - Hòa Liên trên cơ sở đề nghị của nhà thầu thi công. Đồng thời, nhằm bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai các hạng mục, công việc còn lại theo hợp đồng đã ký kết.

Nguyên nhân chính dẫn đến việc phải điều chỉnh thời gian thực hiện do ảnh hưởng của các đợt mưa bão lớn, diễn biến bất thường trên địa bàn thành phố Huế và Đà Nẵng trong những tháng cuối năm 2025, gây khó khăn đáng kể cho công tác thi công ngoài hiện trường.

Chủ đầu tư cao tốc La Sơn - Hòa Liên nhấn mạnh, việc gia hạn tiến độ được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để dự án triển khai đồng bộ, khắc phục triệt để các tác động bất lợi của thời tiết, góp phần sớm hoàn thiện tuyến cao tốc, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn La Sơn - Hòa Liên có điểm đầu tại km0, kết nối với điểm cuối của tuyến cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn, thuộc xã Lộc Sơn, thành phố Huế. Điểm cuối tại km66, nút giao Hòa Liên, thành phố Đà Nẵng, với chiều dài 65km.

Dự án mở rộng mặt đường, các công trình trên tuyến đảm bảo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, mặt đường được mở rộng lên 22m, vận tốc thiết kế 60-80km/h theo tiêu chuẩn đường cao tốc. Công trình khởi công vào ngày 29/5/2025, thời gian thi công trong vòng 240 ngày, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2026.