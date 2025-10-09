Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn giúp người dân chạy lũ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, tính đến ngày 9/10, mưa lớn đã khiến nhiều xã và hàng nghìn người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bị cô lập. Trước tình hình trên, Đồn Biên phòng Pò Mã, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã cử hàng chục cán bộ chiến sĩ giúp đỡ người dân.

Bộ đội biên phòng giúp đỡ người dân di dời khỏi khu vực ngập sâu (Ảnh: Văn Toàn).

Theo đó, từ ngày 7 tới 9/10, Đồn Biên phòng Pò Mã, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã cử 3 lượt với tổng cộng 45 cán bộ chiến sĩ tham gia di dời đồ đạc, sơ tán người dân tới nơi an toàn, phòng chống bão, hỗ trợ nhân dân dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả mưa bão.

Trên địa bàn xã Thất Khê, Đồn Biên phòng Pò Mã đã cử 12 cán bộ chiến sĩ tham gia phòng chống bão, tặng quà trị giá 2,5 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ; giúp đỡ khoảng 70 hộ dân vận chuyển đồ đạc, sơ tán người già, trẻ nhỏ đến khu vực an toàn...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn giúp đỡ người dân di dời tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm (Ảnh: Văn Toàn).

Trước đó sáng 8/10, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân đã chỉ đạo Sư đoàn 371 sử dụng trực thăng của Trung đoàn 916 cơ động cứu trợ, giúp đỡ nhân dân xã Vân Nham và xã Yên Bình (tỉnh Lạng Sơn) bị cô lập do lũ lụt.

Sáng 8/10, lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn tiếp tục duy trì hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân tự vệ giúp các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đồn Biên phòng Pò Mã, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn giúp người dân di tản tài sản tới nơi an toàn (Ảnh: Văn Toàn).

Sau khi đập Thủy điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn) bị vỡ một phần thân đập, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Thất Khê và Trung đoàn 123 huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng cơ động đến hiện trường, cùng các lực lượng tổ chức ứng cứu nhân dân trên địa bàn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn cũng huy động gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, 8 xuồng máy cùng nhiều phương tiện; chuẩn bị 1 tấn gạo, 100 thùng mì tôm, 100 thùng nước khoáng, 300kg lương khô, thuốc, dụng cụ y tế,... hỗ trợ nhân dân.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Lạng Sơn, tính sơ bộ đến trưa 8/10, ngập lụt đã khiến khoảng 3.000 hộ dân bị ảnh hưởng (4 nhà bị sập, 63 nhà bị sạt lở đất, gần 3.000 hộ bị ngập úng từ 30cm đến 2m và cô lập).

Tại các xã như: Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh, Thất Khê, Tràng Định, Quốc Việt,... xảy ra ngập lụt diện rộng. Trên 1.000ha hoa màu, 9 cơ sở giáo dục, 153 điểm đường giao thông bị ngập, ảnh hưởng, sạt lở. Bên cạnh đó ngập lụt cũng gây mất điện diện rộng, mất mạng viễn thông tại các xã Vân Nham, Yên Bình, Tuấn Sơn, Quý Hòa, Thiện Hòa.