Bác sĩ, chuyên gia giỏi về Hà Nội làm việc có thể được hỗ trợ hơn 5 tỷ đồng

Quy định về "người có tài năng"

Hà Nội vừa ban hành nghị quyết mới về thu hút và trọng dụng người có tài năng, trong đó lĩnh vực y tế được xác định là một trong những trọng tâm ưu tiên.

Theo nghị quyết này, các bác sĩ và chuyên gia y khoa trình độ cao về làm việc tại Hà Nội có thể được hưởng mức hỗ trợ tài chính một lần lên tới hơn 5 tỷ đồng, cùng hàng loạt chính sách đãi ngộ về nhà ở, phúc lợi và điều kiện làm việc.

Riêng trong lĩnh vực y tế, đối tượng thu hút chủ yếu là các bác sĩ, chuyên gia y khoa trình độ cao và các nhà khoa học có đóng góp nổi bật (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Theo quy định, người có tài năng được hiểu là các nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi có học hàm phó giáo sư, giáo sư; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành; người có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực chiến lược, trọng điểm; nhà quản lý, nhà quản trị; sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng, cùng những cá nhân có năng khiếu đặc biệt hoặc được tiến cử, công nhận theo nhu cầu phát triển của Hà Nội.

Riêng trong lĩnh vực y tế, đối tượng thu hút chủ yếu là các bác sĩ, chuyên gia y khoa trình độ cao và các nhà khoa học có đóng góp nổi bật, đủ năng lực đảm nhiệm những nhiệm vụ chuyên môn mang tính dẫn dắt.

Chính sách thu hút nhân tài y tế của Hà Nội không chỉ dừng ở việc tuyển dụng mà gắn chặt với nhiệm vụ cụ thể và kết quả đầu ra có thể đo lường. Những người được hưởng chính sách phải được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt, đồng thời được ưu tiên bố trí tại các vị trí then chốt, những lĩnh vực quyết định chất lượng của hệ thống y tế Hà Nội.

Việc thực hiện được đặt trên nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, bảo đảm tuân thủ pháp luật và phù hợp khả năng cân đối ngân sách, song vẫn đủ sức cạnh tranh để thu hút nhân lực chất lượng cao.

Hỗ trợ tài chính một lần lên tới tiền tỷ

Theo nghị quyết, mức hỗ trợ tài chính một lần dành cho người có tài năng khi được tuyển dụng làm công chức, viên chức được quy định rất cụ thể.

Giáo sư được hỗ trợ tương đương 1.000 lần mức lương tối thiểu vùng I; phó giáo sư 800 lần; tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II và tương đương 500 lần.

Với trường hợp có bằng tiến sĩ tốt nghiệp từ các trường đại học thuộc nhóm 200 trường hàng đầu thế giới, mức hỗ trợ được nâng lên 600 lần mức lương tối thiểu vùng I.

Ngoài ra, các bác sĩ chuyên khoa cấp I, thạc sĩ tốt nghiệp từ nhóm 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới cũng được hưởng mức hỗ trợ đáng kể.

Mức lương tối thiểu vùng I hiện nay là 5.310.000 đồng. Như vậy, mức hỗ trợ một lần cao nhất dành cho chức danh giáo sư lên tới 5,31 tỷ đồng và thấp nhất là 2,655 tỷ đồng. Toàn bộ khoản hỗ trợ này được miễn 100% thuế thu nhập cá nhân.

Được bố trí nhà ở, hỗ trợ tiền thuê nhà và phúc lợi toàn diện

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, Hà Nội còn thiết kế gói chính sách tạo điều kiện làm việc và sinh hoạt thuận lợi cho nhân tài y tế. Các bác sĩ, chuyên gia giỏi được bố trí vị trí việc làm phù hợp với năng lực và sở trường; được ưu tiên không gian làm việc, trang thiết bị, phương tiện hiện đại, điều kiện nghiên cứu và thực hành thuận lợi.

Thành phố cũng khuyến khích và tạo điều kiện để họ tham gia, chủ trì các đề tài, dự án và nhiệm vụ trọng điểm trong lĩnh vực y tế, từ nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật mới đến ứng dụng công nghệ cao trong khám chữa bệnh.

Về phúc lợi, người có tài năng sau khi được tiến cử, công nhận sẽ được bố trí nhà ở theo chính sách của thành phố. Trường hợp không sử dụng nhà ở công vụ sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng.

Nhân tài y tế còn được ưu tiên mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội mà không cần đáp ứng các điều kiện thông thường, đồng thời được hỗ trợ một phần giá trị nhà ở.

Về chăm sóc sức khỏe, bản thân người có tài năng và các thành viên gia đình được khám sức khỏe miễn phí tại các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố. Con dưới 18 tuổi của người được tuyển dụng được ưu tiên lựa chọn cơ sở giáo dục công lập và được miễn toàn bộ học phí cũng như các chi phí dịch vụ giáo dục liên quan.

Thành phố cũng hỗ trợ 100% chi phí sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn cho cả gia đình người có tài năng.

Đối với các chuyên gia y tế được thu hút theo hình thức ký kết hợp đồng, Hà Nội cho phép áp dụng mức thu nhập linh hoạt, có tính cạnh tranh cao so với mặt bằng chung.

Tùy theo trình độ, kinh nghiệm và yêu cầu công việc, mức lương có thể lên tới 50 lần mức lương tối thiểu vùng I mỗi tháng hoặc được thỏa thuận theo sản phẩm và nhiệm vụ cụ thể, bao gồm cả chi phí đi lại, nhà ở và các hỗ trợ cần thiết khác.