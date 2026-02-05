Lộ diện linh vật ngựa ghép từ tên 94 xã, phường, đặc khu của Đà Nẵng

Ngày 4/2, thêm một linh vật ngựa lộ diện tại thành phố Đà Nẵng nằm trong dự án trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo ghi nhận, linh vật ngựa vàng được lắp đặt trên vỉa hè đường Bạch Đằng, khu vực cầu chữ T đối diện Bảo tàng Đà Nẵng (phường Hải Châu). Mô hình linh vật cao khoảng 3m, tung vó hướng ra sông Hàn.

Mô hình linh vật cao khoảng 3m, tung vó hướng ra sông Hàn (Ảnh: Hoài Sơn).

Nét độc đáo của linh vật ngựa là được ghép từ tên của 94 xã, phường, đặc khu của thành phố Đà Nẵng. Có thể thấy rõ tên các phường, xã ở Đà Nẵng như Tam Kỳ, Thanh Khê, Bàn Thạch, Quế Phước... được lắp ghép tinh tế, hài hòa.

Ngoài linh vật này, tại khu vực cầu Rồng, một mô hình ngựa màu trắng cũng đang được lắp đặt, công tác trang trí các điểm check-in dần hoàn thiện.

Trong khi đó tại Quảng trường Tam Kỳ (phường Bàn Thạch), một mô hình với chữ "I LOVE DA NANG" đã được trang trí hoàn chỉnh.

Linh vật ngựa được ghép từ tên của 94 xã, phường, đặc khu của thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Năm nay, tại thành phố Đà Nẵng (cũ) có 14 vị trí trang trí hoa Tết tại các khu vực trung tâm thành phố. Cùng với đó, đầu tư duy tu, sửa chữa, trang trí mới hệ thống điện chiếu sáng tại một số trục, tuyến đường chính của trung tâm đô thị.

Tại tỉnh Quảng Nam (cũ), UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư trang trí Tết tại một số vị trí trung tâm đô thị chính thuộc địa bàn thành phố Tam Kỳ (cũ) và thành phố Hội An (cũ).

Mô hình trang trí tại Quảng trường Tam Kỳ, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Đối với các địa bàn xã, phường còn lại, UBND thành phố giao địa phương căn cứ tình hình thực tế tại địa bàn quản lý để triển khai trang trí Tết, bảo đảm hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.