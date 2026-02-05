Chết lặng khi giúp việc ngang nhiên dẫn trai lạ vào phòng ngủ “dọn dẹp”

Mỗi tháng, tôi cũng tạo điều kiện cho cô ấy về quê 2-3 lần để thăm chồng. Trong thời gian làm việc suốt 3 năm ở nhà tôi, cô ấy rất chăm chỉ, chỉn chu, làm việc cẩn thận, nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, bếp núc sạch sẽ.

Chính vì thế, gia đình tôi rất yên tâm. Có thể nói, tôi tin tưởng và coi cô ấy như người trong nhà, không bao giờ soi xét hay nghi ngờ bất cứ điều gì.

Tôi chết lặng khi thấy cô giúp việc dẫn theo một người đàn ông lạ vào nhà, rất nhanh chóng đi thẳng vào phòng ngủ vợ chồng tôi (Ảnh minh họa: Pexels).

Mới đây, gia đình tôi có chuyến đi du lịch Nhật Bản một tuần. Trước khi đi, tôi còn hỏi giúp việc có muốn tranh thủ dịp này về quê chơi không. Cô nói rằng, sẽ ở lại Hà Nội để thỉnh thoảng ghé thăm con gái. Tôi nghe vậy cũng thấy hợp lý, chẳng mảy may nghi ngờ.

Thế nhưng, đến ngày thứ hai trong chuyến đi Nhật, tôi bất ngờ nhận được thông báo từ camera báo trong nhà có người. Một linh cảm bất an trỗi dậy khiến tôi vội vàng mở điện thoại kiểm tra. Và rồi, tôi chết lặng khi thấy cô giúp việc dẫn theo một người đàn ông lạ vào nhà, rất nhanh chóng đi thẳng vào phòng ngủ vợ chồng tôi.

Trong phòng ngủ không lắp camera nhưng khi thấy hai người bước vào và ở trong đó khá lâu, tôi cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác lúc ấy thực sự rất khó tả, vừa giận dữ, vừa không dám tin giúp việc lại “to gan” như vậy.

Tôi lập tức gọi điện về, gọi liên tục cả Zalo lẫn Facebook, hơn chục cuộc nhưng tuyệt nhiên chị ta không bắt máy. Gần một tiếng sau, tôi mới thấy họ bước ra khỏi phòng. Lúc đó, cảm giác bức xúc trong tôi đã lên tới đỉnh điểm. Ngôi nhà của mình, phòng ngủ của vợ chồng mình, lại bị người khác ngang nhiên sử dụng khi chủ đi vắng, điều đó đã vượt quá giới hạn chịu đựng.

Vừa ra khỏi phòng, giúp việc xem điện thoại và vội vàng gọi lại. Tôi hỏi thẳng: “Vì sao chị lại mang đàn ông vào phòng ngủ của tôi?”. Câu trả lời khiến tôi càng thêm thất vọng: “Anh ấy hỗ trợ chị bê đệm, dọn dẹp giường cho em”.

Một câu giải thích vừa run rẩy, vừa lươn lẹo. Phòng ngủ của vợ chồng tôi ngày nào cũng được lau dọn sạch sẽ, gọn gàng. Không có lý do gì cần hai người vào đó “dọn dẹp” suốt gần một tiếng đồng hồ. Tôi cảm thấy mình bị coi thường, bị qua mặt và quan trọng hơn, bị phản bội niềm tin ghê gớm.

Ngay lúc đó, tôi yêu cầu cô ấy giặt toàn bộ chăn ga trong phòng ngủ và đề nghị người đàn ông kia lập tức rời khỏi nhà, không được phép ở lại thêm một giây phút nào.

Khi trở về nhà, tôi gọi cô giúp việc ra nói chuyện thẳng thắn. Cô ấy lí nhí giải thích, vẫn khẳng định chỉ vào phòng ngủ tôi để dọn dẹp. Nhưng càng nghe, tôi càng thấy rõ sự quanh co, dối trá.

Tôi không phủ nhận rằng, trong suốt 3 năm làm việc ở nhà tôi, cô ấy làm rất tốt, sạch sẽ, chỉn chu. Nhưng việc tùy tiện đưa người lạ vào nhà tôi, ăn ở, sinh hoạt, đặc biệt là sử dụng phòng ngủ của chủ là điều tôi tuyệt đối không thể chấp nhận được. Đó không chỉ là vấn đề đạo đức nghề nghiệp, mà còn là ranh giới tối thiểu của sự tôn trọng.

Có thể với cô ấy, đó chỉ là một chuyện rất đỗi bình thường, có thể chấp nhận được nhưng với tôi, đó là sự xâm phạm nghiêm trọng vào không gian riêng tư, vào lòng tin mà gia đình tôi đã dành cho cô ấy.

Tôi biết, việc tìm giúp việc mới không hề dễ. Nhất là trong thời điểm gần Tết, tìm được người vừa thật thà, vừa có kinh nghiệm, vừa hợp tính chủ là điều rất khó. Nhưng dù khó đến đâu, tôi cũng phải tìm người mới, chứ không thể chấp nhận một người giúp việc mà mình không còn cảm thấy an tâm khi rời khỏi nhà.

Với tôi, một khi niềm tin, một khi đã mất, thì mọi sự cố gắng sau đó đều trở nên vô nghĩa. Và tôi luôn nghĩ rằng, trong bất kỳ mối quan hệ nào, dù là công việc hay tình cảm, ranh giới và sự tôn trọng luôn phải đặt lên hàng đầu.

Minh Ánh