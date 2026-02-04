Người phụ nữ nhặt được 10 chỉ vàng trên đường phố Hà Nội

Đang đi bộ trên đường tới bệnh viện Mắt có chút việc, khoảng 10h ngày 3/2, chị Nguyễn Kiều Vân bất ngờ thấy một số giấy tờ còn mới tinh, bị rơi dưới đất.

Một trong số những giấy tờ bị rơi trên đường được chị Vân nhặt được (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nội dung bên trong là giấy tờ mua bán vàng của vị khách hàng với một công ty có trụ sở nằm trên đường Trần Nhân Tông. Theo giấy tờ mua bán, vị khách đã nhận được 10 chỉ vàng vào ngày 3/2 với đơn giá 17,35 triệu đồng/chỉ. Tổng hóa đơn là 173,5 triệu đồng.

Cầm xấp giấy tờ trên tay, chị Vân đang muốn tìm cách trả lại người mất nhưng chưa biết làm thế nào. Đi thêm khoảng 500m, chị lại thấy một túi vải nhỏ màu đỏ vốn dùng để đựng vàng của một thương hiệu nổi tiếng nằm dưới đất. Mở túi ra, chị Vân thấy bên trong có vỉ nhẫn tròn trơn loại 10 chỉ.

Thấy số tài sản lớn bị đánh rơi, người phụ nữ đoán rằng chắc hẳn người mất đang rất hoang mang, lo lắng. Chị kiểm tra thông tin trên giấy tờ, có thông tin cụ thể của người mua vàng, nên quyết định gọi điện thoại trực tiếp.

Tuy nhiên, chị gọi vài cuộc không thấy điện thoại bắt máy. Cùng lúc này, chị tiếp tục đăng lên trang cá nhân thông báo nhặt được số vàng bị rơi với mong muốn sớm tìm được chủ nhân để trả lại.

Không lâu sau, một người phụ nữ gọi lại cho chị Vân báo rằng bản thân là người đã vô tình làm rơi số vàng nên muốn xin lại. Để thuận tiện cho việc gửi trả, chị đứng đúng ở vị trí ban đầu tại đường Trần Nhân Tông, chờ người làm rơi đồ tới nhận.

Khoảng gần một tiếng sau, một người phụ nữ trẻ với trang phục giản dị, tự xưng là người vừa gọi điện thoại. Người này cho biết sau khi nhận số vàng và giấy tờ tại cửa tiệm liền vội vàng cho vào túi. Trên đường ra chỗ lấy xe, do túi bị thủng nên cả giấy tờ và túi vàng đều vô tình rơi ra ngoài mà chị không hề hay biết.

Sau đó, người này vội vã trở về nhà, không biết rằng món tài sản lớn đã bị rơi ngoài đường. Cho tới khi thấy nhiều cuộc gọi lỡ trong máy và gọi lại, chị mới biết.

Chị Vân gửi trả lại số vàng cho chị D. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vì muốn biết đích xác đây có phải là chủ nhân thực sự của túi vàng hay không, chị Vân yêu cầu người phụ nữ cung cấp đầy đủ các thông tin để đối chiếu. Thấy thông tin đã trùng khớp, người phụ nữ gửi trả lại số vàng cho người đã mất.

"Lúc nhìn thấy tôi, cô ấy đã run lên vì lo lắng. Sau đó, tôi nói cô ấy trấn tĩnh lại để nói các thông tin cần thiết. Lúc nhận lại vàng, cô ấy bật khóc vì xúc động", chị Vân chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị D. xác nhận là người đã làm rơi túi vàng và được nhận lại đầy đủ. Tuy nhiên người này từ chối chia sẻ thêm thông tin.

Về phần mình, chị Vân cho biết bản thân rất hạnh phúc vì sớm tìm được người mất đồ để gửi trả sớm.

"Ai trong hoàn cảnh bị mất tài sản lớn như vậy đều rất hoảng sợ nên tôi chỉ muốn tìm cách nào đó nhanh nhất và đảm bảo an toàn để trả lại cho họ", chị bộc bạch.

Được biết, hiện chị Vân đang là hiệu trưởng của một trường mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chị cho biết đây cũng là lần đầu chị gặp phải tình huống nhặt được vàng trên đường.