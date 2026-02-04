Ghế ô tô "bốc hơi" đến vựa ve chai, lộ diện thủ phạm từ hình ảnh camera

Một câu chuyện hy hữu vừa được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, liên quan đến việc chiếc ghế ô tô bị "nhặt" mất khi đang phơi tại vỉa hè, khiến một garage ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) phải đền cho khách hàng 7 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào ngày 9/1 tại một garage ô tô ở phường Buôn Ma Thuột. Sau khi lau dọn xe cho khách, nhân viên của garage đã mang ghế ô tô ra phơi ở vỉa hè bên kia đường, khuất tầm nhìn camera. Chiếc ghế sau đó đã bị một người phụ nữ nhặt ve chai mang đi.

Chiếc ghế ô tô đã bị lột da, chỉ còn trơ khung khi được tìm thấy (Ảnh: Tiến Hoàng).

Khi phát hiện chiếc ghế bị mất, thợ sửa xe đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy. Garage sau đó đã phải đền cho chủ xe 7 triệu đồng tiền ghế mới.

Một thời gian sau, phía garage đã trích xuất camera của một trường học gần đó và phát hiện người phụ nữ nhặt ve chai đã mang chiếc ghế đi. Nhân viên garage đã tìm gặp người phụ nữ này, và được biết chiếc ghế đã được bán cho một vựa ve chai với giá 10.000 đồng.

Khi nhân viên garage đến vựa ve chai, chiếc ghế đã bị lột da, chỉ còn trơ khung sắt. Theo chủ tiệm thu mua phế liệu, người phụ nữ đã mang chiếc ghế đến cho và được tặng lại một lon nước ngọt trị giá 10.000 đồng. Tiệm này sau đó đã gửi lại chiếc ghế cho garage mà không nhận bất kỳ chi phí nào.

Đại diện garage ô tô xác nhận vụ việc và đôi bên đã giải quyết xong xuôi. Người này cho biết, do nhận thấy người phụ nữ nhặt ve chai có hoàn cảnh khó khăn và không nhanh nhẹn như người bình thường, garage đã không yêu cầu bồi thường.

Qua vụ việc này, đại diện garage ô tô cũng mong muốn mọi người rút kinh nghiệm, cẩn trọng hơn khi phơi đồ đạc ở khu vực công cộng, đặc biệt là vào dịp cận Tết Nguyên đán khi nhiều người có thói quen này, để tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc tương tự.